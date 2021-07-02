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Мэр подмосковной Коломны покончил с собой

Мэр подмосковной Коломны покончил с собой (2 фото)

Автор:
02 июля 2021 12:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: денис лебедев   запой   интересное   коломна   мэр   самоубийство   фото   
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Тело подмосковного мэра Дениса Лебедева нашли в его квартире. 46-летний чиновник покончил с собой по предварительным данным МВД.

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Метки: денис лебедев   запой   интересное   коломна   мэр   самоубийство   фото   
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12  комментариев
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55k
pynh 38 минут назад
Ага, покончил. Обычно все мэры так делают.
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4k
Свирепый Бамбр Минуту назад
Собянин, бери примЭр!
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4k
aleksei 4 минуты назад
Почему они все на одно лицо, заплывшие жиром ряхи
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10k
кира 9 минут назад
Чтобы чиновник покончил с собой из-за бытовых конфликтов? Не поверю никогда.
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11k
Eltiftel 20 минут назад
как говорится: о покойном либо хорошо, либо ничего... помолчим...
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21k
Сибиряк Полчаса назад
не выдержал прямой линии с президентом?
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1k
Broscan Полчаса назад
Если совесть замучила,пусть бог простит за самоубийство!
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zenon Полчаса назад
Призрак бродит по России - призрак застрелизма. Это предчувствие революции.
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Евгений Кондратьев 38 минут назад
Умер Максим, да и куй с ним
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