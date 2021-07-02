Мэр подмосковной Коломны покончил с собой

Тело подмосковного мэра Дениса Лебедева нашли в его квартире. 46-летний чиновник покончил с собой по предварительным данным МВД.
Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев покончил с собой в своей квартире, сообщает ТАСС. По предварительным данным, чиновник погиб от огестрельного ранения, уточнили в подмосковном управлении МВД.
- Дверь была закрыта изнутри, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.
"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС, добавив, что перед этим Лебедев несколько дней выпивал. Один раз его даже "прокапывали в больнице.
Life пишет, что мэр города пошел на самоубийство после участившихся бытовых конфликтов.
На месте сейчас работают криминалисты, сотрудники Следственного комитета опрашивают соседей и близких Лебедева.
В соцсетях последний пост был опубликован 19 часов назад, однако страничку в Instagram скорее всего ведёт посторонний человек.
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