Мэр подмосковной Коломны покончил с собой

Глава городского округа Коломна Московской области Денис Лебедев покончил с собой в своей квартире, сообщает ТАСС. По предварительным данным, чиновник погиб от огестрельного ранения, уточнили в подмосковном управлении МВД.

- Дверь была закрыта изнутри, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

"Тело главы Коломны Дениса Лебедева найдено в его собственной квартире. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС, добавив, что перед этим Лебедев несколько дней выпивал. Один раз его даже "прокапывали в больнице.

Life пишет, что мэр города пошел на самоубийство после участившихся бытовых конфликтов.

На месте сейчас работают криминалисты, сотрудники Следственного комитета опрашивают соседей и близких Лебедева.