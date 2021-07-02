35 старых зданий, которым подарили новую жизнь

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В этой подборке вас ждут удивительные превращения: заброшенная церковь, которую переделали в скейт-парк, бывший завод, переоборудованный в концертный зал, и даже отель, который когда-то был тюрьмой. Архитекторам этих зданий такое и не снилось!
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2. Здание, которое использовали для соревнований по плаванию во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине превратили в аквапарк
4. Венские газометры: бывшие газгольдеры, построенные в 1896-99 годах, переделали в многофункциональные комплексы
5. В Германии есть аквапарк "Тропические острова". Это буквально тропический остров, построенный внутри ангара для дирижаблей
7. "Мой спортзал раньше был частью приюта. Бассейн был церковью, и кабинки для исповеди превратили в сауну"
13. В 1996 году Ренцо Пьяно перестроил старый сахарный завод в концертный зал Никколо Паганини. Он находится в Парме, Италия.
14. "В моей квартире сохранилась оригинальная лепнина с 1923 года, когда она служила бальным залом отеля"
25. Здание бывшего банка превратили в отель, а сейф оставили и сделали из него переговорную
28. Старую тюрьму "Дон" в Торонто (1864 года) в 2013 году переоборудовали в офисы для новой больницы рядом
31. Бывшее здание товарной биржи в Манчестере. В 1976 году здесь открыли театр с залом на 750 человек
33. "Офис, где работает моя девушка, раньше был боулинг-клубом. Дорожки сохранились до сих пор"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: здания интересное постройки преображение ремонт фото
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