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35 старых зданий, которым подарили новую жизнь

35 старых зданий, которым подарили новую жизнь (36 фото)

Автор:
02 июля 2021 20:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: здания   интересное   постройки   преображение   ремонт   фото   
90
36

В этой подборке вас ждут удивительные превращения: заброшенная церковь, которую переделали в скейт-парк, бывший завод, переоборудованный в концертный зал, и даже отель, который когда-то был тюрьмой. Архитекторам этих зданий такое и не снилось!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: здания   интересное   постройки   преображение   ремонт   фото   
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