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Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет

Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет (21 фото)

Автор:
04 июля 2021 21:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Актёр Юрий Никулин   СССР   интересно   кино   фотографии   цирк   
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Юрий Владимирович Никулин, ЮВ, как называли его близкие, любимый и поистине - народный. ЮВ его стали называть благодаря Алексею Герману - именно так он обращался к Никулину на съемках "Двадцать дней без войны".
В этом сочетании букв были и уважительная теплота и доброта.
Цирковые поначалу его звали дядей Юрой, а позже - любовно Дедом.
Его не приняли ни в один театральный вуз , а он стал знаменитым Актером.
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Метки: Актёр Юрий Никулин   СССР   интересно   кино   фотографии   цирк   
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KOSTELLO 2 часа назад
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KiploksAKS 9 минут назад
"...Я ведь сам понять умею,
Я вторую, брат, войну...
И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же посудите
Может, завтра с места в бой... "
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410
Влад Час назад
Жаль что такого замечательного человека нету с нами. Земля ему пухом...
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10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
За Юрия Владимировича "зелень"!... Несмотря на г..нодзен...
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