Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет

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Юрий Владимирович Никулин, ЮВ, как называли его близкие, любимый и поистине - народный. ЮВ его стали называть благодаря Алексею Герману - именно так он обращался к Никулину на съемках "Двадцать дней без войны".
В этом сочетании букв были и уважительная теплота и доброта.
Цирковые поначалу его звали дядей Юрой, а позже - любовно Дедом.
Его не приняли ни в один театральный вуз , а он стал знаменитым Актером.
В этом сочетании букв были и уважительная теплота и доброта.
Цирковые поначалу его звали дядей Юрой, а позже - любовно Дедом.
Его не приняли ни в один театральный вуз , а он стал знаменитым Актером.
1.
Никулин в кино начал сниматься поздно, в 37 лет. На съемках "Русского вопроса" бегал в массовке по Цветному бульвару, изображая американца. Он много раз смотрел фильм в кинотеатре, но себя там не обнаружил. Должно быть, кадры с его участием вырезали.
2.
"Девушка с гитарой"
Потом его пригласили заменить актера в комедии Эльдара Рязанова "Девушка с гитарой" и он снялся в эпизодической роли пиротехника. Как рассказывал Юрий Владимирович, увидев себя на экране, он страшно расстроился. На экране был, как он выражался "гнусавый кретин с плохой дикцией, в кедах и с чемоданчиком в руках". Всем бы такую самокритичность! Правда, после того как его узнал какой-то парень в очереди за квасом, он успокоился: слава пришла!
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3.
Пес Барбос и необычный кросс
Когда Леонид Гайдай увидел Никулина на пробах к фильму "Пес Барбос и необычный кросс", то радостно воскликнул: "Все, Балбеса искать больше не нужно!"
Многие, посмотрев фильм, были уверены, что Никулин - алкоголик. Соседки подходили к его супруге, Татьяне Николаевне и выражали сочувствие: "Жалко Юру, ведь пьет. По лицу видно. Да и кто такую роль непьющему поручит!"
Многие, посмотрев фильм, были уверены, что Никулин - алкоголик. Соседки подходили к его супруге, Татьяне Николаевне и выражали сочувствие: "Жалко Юру, ведь пьет. По лицу видно. Да и кто такую роль непьющему поручит!"
4.
Мало того,Юрию Владимировичу на улице постоянно предлагали стать "третьим". У него на этот случай были заготовлены две дежурные "отмазки". Если просили денег на выпивку, то он доверительно говорил: "Рад бы, но денег нет. Понимешь, жена всю получку отбирает". "Ой, ну надо же! И моя тоже. Ну брат, извини!" - Выпивоха понимающе кивал и тут же отходил. А когда предлагали распить бутылочку в теплой компании, он вздыхал: "Ребята, не могу! В завязке я. Только что из запоя вышел!"
5.
Татьяна Никулина. Татьяна Николаевна в роли экскурсовода. Бриллиантовая рука.
В жизни он пил мало и семья видела его пьяным только раз, когда ему в сорок лет присвоили звание заслуженного артиста. Юрий Владимирович пришел домой сильно навеселе. Тут же ему позвонил поздравить из Ленинграда Алексей Баталов, который тоже недавно стал лауреатом: "Мы тут за твое здоровье пьем!"
И два новоиспеченных заслуженных артиста стояли с телефонными трубками в разных городах и заливаясь смехом, травили анекдоты. Жена, Татьяна Николаевна, испереживалась вся: "Юра, это неприлично! Телефонистки слушают!"
И два новоиспеченных заслуженных артиста стояли с телефонными трубками в разных городах и заливаясь смехом, травили анекдоты. Жена, Татьяна Николаевна, испереживалась вся: "Юра, это неприлично! Телефонистки слушают!"
6.
Кавказская пленница
От роли в "Кавказской пленнице" Никулин поначалу отказался: "Чушь какая-то! В наше время крадут невесту!" Но его вызвали в один из самых высоких кабинетов: "Вы должны сниматься, вы же коммунист!" Никулин смеялся, что алкаша Балбеса он сыграл по зову партии.
7.
Ко мне, Мухтар!
Казалось, Никулин был обречен пожизненно играть в комедиях. Неожиданно его пригласили сняться в роли лейтенанта Николая Глазычева у режиссера Семена Туманова в фильме "Ко мне, Мухтар!"
После выхода фильма Никулин зашел в кинотеатр в Ростове и сел в последнем ряду, когда погас свет. Как только его лицо появилось на экране, по залу прошелестели смешки: "Гляди Никулин! Сейчас что-нибудь отчебучит!" Правда, к концу сеанса многие уже всхлипывали.
После выхода фильма Никулин зашел в кинотеатр в Ростове и сел в последнем ряду, когда погас свет. Как только его лицо появилось на экране, по залу прошелестели смешки: "Гляди Никулин! Сейчас что-нибудь отчебучит!" Правда, к концу сеанса многие уже всхлипывали.
8.
Бриллиантовая рука
Сценарий "Бриллиантовой руки" писался специально "под Никулина".
Юрий Владимирович вывез на съемки под Адлер всю семью. Вообще, конечно фильм снимали не только в Адлере, но и в Москве, Подмосковье, Туапсе, Сочи и в Баку.
Юрий Владимирович вывез на съемки под Адлер всю семью. Вообще, конечно фильм снимали не только в Адлере, но и в Москве, Подмосковье, Туапсе, Сочи и в Баку.
9.
Снималась и Татьяна Николаевна в роли экскурсовода в Стамбуле, и сын одиннадцатилетний Максим в роли "святого отрока"... И еще секунд на пять выезжала из гаража "Волга", принадлежащая Никулину.
Вся съемочная группа жила в гостинице "Горизонт", а в ее подвале хранился и ждал своего часа двойник Семен Семеныча из папье-маше. В конце фильма он должен был вместо Горбункова вывалиться из багажника машины, которую на тросе поднимал вертолет. Чтобы "Семен Семеныч" , лежа на ящиках не пылился, его накрыли белой простынкой до поры до времени.
Однажды уборщица, наводившая порядок в помещении, из любопытства приподняла простыню и увидела "мертвого" Никулина. Оглашая криком подвал, она бросилась наутек. Через час о внезапной смерти артиста знало не только Черноморское побережье, но и появились слухи в Москве. Никулину пришлось звонить маме - Лидии Ивановне и докладывать, что жив-здоров.
Вся съемочная группа жила в гостинице "Горизонт", а в ее подвале хранился и ждал своего часа двойник Семен Семеныча из папье-маше. В конце фильма он должен был вместо Горбункова вывалиться из багажника машины, которую на тросе поднимал вертолет. Чтобы "Семен Семеныч" , лежа на ящиках не пылился, его накрыли белой простынкой до поры до времени.
Однажды уборщица, наводившая порядок в помещении, из любопытства приподняла простыню и увидела "мертвого" Никулина. Оглашая криком подвал, она бросилась наутек. Через час о внезапной смерти артиста знало не только Черноморское побережье, но и появились слухи в Москве. Никулину пришлось звонить маме - Лидии Ивановне и докладывать, что жив-здоров.
10.
И все же, несмотря на то, что известность к Юрию Владимировичу пришла через кино, своим родным домом он считал цирк на Цветном бульваре. В кабинете Никулина мирно уживались на диванах и шкафах клоуны-куклы, которых он коллекционировал.
Все знали об этом хобби и отовсюду ему их привозили. Если он чувствовал недомогание и ложился отдохнуть на диван, на его двери появлялась табличка: "Никулин отдыхает". И в эти минуты все сотрудники ходили на цыпочках, чтобы не потревожить любимого директора.
Все знали об этом хобби и отовсюду ему их привозили. Если он чувствовал недомогание и ложился отдохнуть на диван, на его двери появлялась табличка: "Никулин отдыхает". И в эти минуты все сотрудники ходили на цыпочках, чтобы не потревожить любимого директора.
11.
Всю жизнь Ю.Никулин собирал и любил рассказывать анекдоты, он публикует в ряде изданий популярные "анекдоты от Никулина" и появляется в 1990-х на ТВ в качестве ведущего юмористической передачи «Белый попугай». Он автор книг "Почти серьезно", "999 анекдотов от Никулина".
12.
Юрий Никулин... В его взгляде были одновременно и грусть, и какая-то особенная тишина. Такая появляется у людей, когда они вспоминают о войне. Он где-то там, куда посторонним вход запрещен. Непривычный, другой, устало подперший рукой подбородок.
"Война - трудная тема. Вернее, не тема. Жизнь. На съемках фильма "Они сражались за Родину" даже запах войны вспомнил. Опять махорку начал курить, козью ножку крутить научился заново. Нет красок на войне. Это самое страшное, когда люди убивают людей", - сказал однажды Юрий Владимирович в интервью.
"Война - трудная тема. Вернее, не тема. Жизнь. На съемках фильма "Они сражались за Родину" даже запах войны вспомнил. Опять махорку начал курить, козью ножку крутить научился заново. Нет красок на войне. Это самое страшное, когда люди убивают людей", - сказал однажды Юрий Владимирович в интервью.
13.
На фронт он ушел семнадцатилетним. Такой уж жребий выпал тому поколению: вместо вузовской скамьи, вместо новой взрослой жизни после выпускного бала услышать в черном репродукторе: "Война". Воевал Никулин на одном из самых тяжелых фронтов - Ленинградском. "Мы стояли в обороне всю блокаду, все 900 дней до начала наступления. Как выдержали это, одному богу известно".
В Финскую он служил артиллеристом, в Отечественную его батарея обороняла Ленинград. Был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". В перерывах между боями Никулин веселил солдат, рассказывая анекдоты. Кстати, именно тогда он начал их собирать и записывать в специальную книжечку.
В Финскую он служил артиллеристом, в Отечественную его батарея обороняла Ленинград. Был награжден медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда" и "За победу над Германией". В перерывах между боями Никулин веселил солдат, рассказывая анекдоты. Кстати, именно тогда он начал их собирать и записывать в специальную книжечку.
14.
Двадцать дней без войны
Семь лет, проведенных на фронте, невозможно забыть. И эти воспоминания о войне - в потрясающе правдивых образах, которые он создал на экране. В его бойце Некрасове из "Они сражались за Родину", в Лопатине из "Двадцать дней без войны", в Иорданове из фильма "Когда деревья были большими"…
Алексей Герман, предупредил Никулина и Людмилу Гурченко, что в фильме "Двадцать дней без войны" по сценарию между ними будет постельная сцена и велел им как можно дольше времени проводить вместе. Артисты жили в вагоне военных лет, в поездных купе. И вот однажды вечером, к Людмиле Марковне постучался в купе Юрий Владимирович в семейных трусах и с полотенцем на плече. Она открыла дверь и чуть не упала от неожиданности. Никулин же серьезно заметил: "Люда, надо привыкать!"
Алексей Герман, предупредил Никулина и Людмилу Гурченко, что в фильме "Двадцать дней без войны" по сценарию между ними будет постельная сцена и велел им как можно дольше времени проводить вместе. Артисты жили в вагоне военных лет, в поездных купе. И вот однажды вечером, к Людмиле Марковне постучался в купе Юрий Владимирович в семейных трусах и с полотенцем на плече. Она открыла дверь и чуть не упала от неожиданности. Никулин же серьезно заметил: "Люда, надо привыкать!"
15.
Как настоящий большой артист, он выразил все, что пережил, своим искусством. Гениальный клоун, потрясающий человек, рядом с которым было светло.
Секрет необыкновенной любви народа к Никулину - в его удивительной открытости: с первых минут общения с ним людям казалось, что он знает их всю жизнь. Геннадий Хазанов как-то сказал на вечере памяти Юрия Владимировича: "С Никулиным у меня ассоциируется оренбургский пуховый платок. В нем очень тепло и уютно. Так и при общении с Юрием Владимировичем создавалось впечатление, что тебя мягко обнимают. Когда он умер, тепло исчезло".
Секрет необыкновенной любви народа к Никулину - в его удивительной открытости: с первых минут общения с ним людям казалось, что он знает их всю жизнь. Геннадий Хазанов как-то сказал на вечере памяти Юрия Владимировича: "С Никулиным у меня ассоциируется оренбургский пуховый платок. В нем очень тепло и уютно. Так и при общении с Юрием Владимировичем создавалось впечатление, что тебя мягко обнимают. Когда он умер, тепло исчезло".
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Я вторую, брат, войну...
И ранение имею,
И контузию одну.
И опять же посудите
Может, завтра с места в бой... "
Чем Вам не по нраву?
Да основной текст их, но ещё есть другой текст и фотографии!
Пост собран из разных источников, основной я обязан указать.