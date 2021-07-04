Юрий Никулин: прошёл две войны, любил только одну женщину, а в кино дебютировал в 37 лет

14.

Семь лет, проведенных на фронте, невозможно забыть. И эти воспоминания о войне - в потрясающе правдивых образах, которые он создал на экране. В его бойце Некрасове из "Они сражались за Родину", в Лопатине из "Двадцать дней без войны", в Иорданове из фильма "Когда деревья были большими"…



Алексей Герман, предупредил Никулина и Людмилу Гурченко, что в фильме "Двадцать дней без войны" по сценарию между ними будет постельная сцена и велел им как можно дольше времени проводить вместе. Артисты жили в вагоне военных лет, в поездных купе. И вот однажды вечером, к Людмиле Марковне постучался в купе Юрий Владимирович в семейных трусах и с полотенцем на плече. Она открыла дверь и чуть не упала от неожиданности. Никулин же серьезно заметил: "Люда, надо привыкать!"