FISHKINET
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой... Что оставил после себя британский программист Что оставил после себя британский программист Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок? Зачем в транзисторы СССР запаивали белый порошок? Китайцы поделились секретом, как строить 10-этажные дома за сутки Китайцы поделились секретом, как строить 10-этажные дома за сутки Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок Oткуда в Израильской армии так много симпатичных славянок Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х Без фильтров-2. Любительская фотография 80-х Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?" Ой не получилось Ой не получилось Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль В Приэльбрусье с грузового подъемника сорвался легковой автомобиль Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»? Почему не стоит смеяться над «законом о шампанском»? Великий кукольник Великий кукольник Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины Фридайверы достали со дна Байкала сотни килограмм автомобильной резины Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть Котики, которые прекрасны просто тем, что они есть Гифки Гифки Ретро фотографии Ретро фотографии Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход находится под самой крышей Для чего была построена "Пиратская башня", у которой вход...
Судно на подводных крыльях Валдай 45 Р 4

Судно на подводных крыльях Валдай 45 Р 4 (6 фото + 1 видео)

Автор:
04 июля 2021 12:08
Метки: Алексеев   валдай   нижний новгород   подводные крылья   ракета   речная прогулка   
612
6
1
Речная прогулка по Оке - на Валдае - по сути модифицированная Ракета - кто катался в детстве тот помнит. Вот об этих ностальгических ощущениях я и хочу рассказать.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Алексеев   валдай   нижний новгород   подводные крылья   ракета   речная прогулка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Михалыч 3 часа назад
Молодцы! «Комета 120М», Метеор, Валдай уже разработали и производят. Ждём красавца "Циклон 250М" Согласно данным разработчика, судно будет иметь 42 метра длины, перевозить до 320 человек на борту. Силовая установка из 2 новых российских двигателей М70ФРУ обеспечит скорость до 55 узлов (101 км/ч) и дальность хода 700 миль (1300 км).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
livaneth Час назад
Пожалуйста, 2021 год. Метеор. Что-то не очень похож на монумент, а?
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−80
arcush 2 часа назад
Молодцы! У нас в Омске делали судна на воздушной подушке "Арктика"... Речной регистр, морской регистр, путин с шойгой... И всё! Нет судна... Только ремонты... А наш Мамонтов не только суда проектировал... Но и танки! На ютюбе смотрите как "Арктика" ходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
213
阿鋒 4 часа назад
Молодцы, что восстанавливают. У нас в Перми раньше крутой речной вокзал был. И маршруты междугородние были на этих «крыльях». Сам в Сочи мелкий катался, экскурсия по Чёрному морю. Ощущения - круть! Дай Бог - все восстановится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) 19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото) Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить? Если космический спутник или ракета упадут на ваш дом, кто будет платить? Обломки ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в Индийский океан Обломки ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5Б" упали в Индийский океан Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия 45 главных достопримечательностей Нижнего Новгорода 45 главных достопримечательностей Нижнего Новгорода На этих выходных на Землю упадет неконтролируемая китайская ракета На этих выходных на Землю упадет неконтролируемая китайская ракета
ВСК Армеец

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5115



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
1
21
Инопланетная плесень, которую не берет даже нож
Что находится внутри у разных предметов?
3
60
Что находится внутри у разных предметов?
﻿
Набирающие популярность
Юрий Лоза с помощью мячика и реки Волги ставит мат сторонникам круглой Земли
0
81
Юрий Лоза с помощью мячика и реки Волги ставит мат сторонникам круглой Земли
В сеть попали первые кадры голливудского ремейка "Иронии судьбы"
1
65
В сеть попали первые кадры голливудского ремейка "Иронии судьбы"
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
19 лет назад убили Михаила Круга. Что стало с молодой вдовой короля шансона (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#СССР#фотографии#животные#приколы#познавательно#новости
#фото#люди#история#спорт#забавно#удивительно#картинки#пожар
#Юмор#Россия#подборка#в мире#комментарии#прикольные#кино#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться