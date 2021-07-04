Судно на подводных крыльях Валдай 45 Р 4

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Речная прогулка по Оке - на Валдае - по сути модифицированная Ракета - кто катался в детстве тот помнит. Вот об этих ностальгических ощущениях я и хочу рассказать.
Внешний вид нового судна - вместимость 45 человек. Спущено на воду - 4 единицы - запланировано 17. Валдай будет курсировать - Нижний Новгород - Шуховская башня, Нижний Новгород - Макарьево. Если знаете еще маршруты - пишите.
Предшественник Валдая - Метеор
К сожалению - от разработанного Алексеевым судна на подводных крыльях - остался монумент в Нижнем Новгороде. Всего судов такого типа в СССР было выпущено более 200 штук
Красавица Ракета
Катался на такой в детстве... Хорошо что сейчас стали восстанавливать подобные суда - но до былых объемов перевозок и цен - еще далеко...
вид из окна - прошли маршрутом - Пристань Порт Артур - автозавод - 8 причал Нижнего Новгорода за 20 минут - поездка встала 250 руб с человека.
Видео обзор судна
Авторский пост
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