Крупнейший российский производитель огнестрельного оружия предложил пользователям Сети самостоятельно определить, какой вид вооружения показан на кадрах.
Российский концерн "Калашников" решил заинтриговать пользователей Сети, выпустив ролик с испытаниями нового оружия.
В подписи к видео говорится, что это "спойлер к новому релизу", который скоро продемонстрируют во всей красе. А пока предлагается угадать, что именно тестирует российская компания.
В ролике видно, как в укрепленную плиту на большой скорости летит ракета или снаряд. Попадание было мгновенным, поэтому с точность определить тип объекта весьма сложно.
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Авторы ТГ-канала "Военный обозреватель" сделали предположили, что на кадрах проходят испытания нового противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).
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Теперь новая штатная единица в войсках - дворник-бронебойщик с ломомётом!
1. габариты мишени - примерно танк.
2. Мишень из металла, при том из достаточно толстых пластин- эквивалент брони танка
3. После попадания нет ужасающих разрушений, следовательно -задача пробить броню
4. Ракета небольшая, без явно выраженного оперения
таким образом получается что это переносной ракетный комплекс, созданный для уничтожения танков