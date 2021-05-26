Российский концерн "Калашников" решил заинтриговать пользователей Сети, выпустив ролик с испытаниями нового оружия.

В подписи к видео говорится, что это "спойлер к новому релизу", который скоро продемонстрируют во всей красе. А пока предлагается угадать, что именно тестирует российская компания.

В ролике видно, как в укрепленную плиту на большой скорости летит ракета или снаряд. Попадание было мгновенным, поэтому с точность определить тип объекта весьма сложно.