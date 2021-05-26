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Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний нового секретного оружия (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 16:17
Сообщество : Военное
Метки: видео   испытания   концерн калашников   оружие   ракета   снаряд   
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Крупнейший российский производитель огнестрельного оружия предложил пользователям Сети самостоятельно определить, какой вид вооружения показан на кадрах.

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Метки: видео   испытания   концерн калашников   оружие   ракета   снаряд   
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28  комментариев
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1k
dranvlad 3 часа назад
Если Калашников решил так удивить, то предположу, что это пистолет
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28k
LEPA Полчаса назад
Хрен ли тут гадать!
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8k
MihailoSerbiya 46 минут назад
По моему ето какаято противовоздушная ракета .
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Неведомая хрень, не имеющая аналогов в мире? Очень эффективная против международных террористов, и поэтому уже применяющаяся против них в Сирии?
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31k
KiploksAKS 58 минут назад
Гиперзвуковой боеприпас кинетического действия.
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93
Bass Час назад
Если сравнить с человеком с видео, около плит, длинна ракеты около 3-х метров. Следов сильного разрушения нет, на видео видно небольшое входное отверстие - т.е. скорее всего кумулятивный заряд. Выстрел был под приличным углом и следов заброневого воздействия на видео не видно. Т.е. скорее всего не пробило и вряд ли это испытания новой ракеты... С учетом последних тенденций в разработках корпорации Калашникова - скорее всего проводились испытания боевого самоходного робота или беспилотника.
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93
Bass 56 минут назад
Хотя, вообще-то не прав... Видимо видео лагануло... Заброневое воздействие есть. Т.Е. пробило даже под этим углом... Значит все-таки новая ракета - но для робота беспилотника. Слишком уж длинная.
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859
Сергей Час назад
приспособа для распила бюджетного бабла! я угадал?!
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1k
Александр Час назад
Ракета Антибетон.
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14k
ЦСКА Час назад
С выхода поста еще часа не прошло! Подождем заключение "экспертной комиссии"...
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3k
Sam Backet Час назад
Похоже на НАР, взрывается как НАР... значит НАР
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124
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
лом бросили
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1k
kotkot 2 часа назад
Пушка Гауса?
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88k
сапер Водичка 2 часа назад
Знатно песдануло !!!
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28k
a.fey 2 часа назад
Мощный отбойный молоток?
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405
Glassy 2 часа назад
Лом?!
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7k
djinn 3 часа назад
условия задачи:
1. габариты мишени - примерно танк.
2. Мишень из металла, при том из достаточно толстых пластин- эквивалент брони танка
3. После попадания нет ужасающих разрушений, следовательно -задача пробить броню
4. Ракета небольшая, без явно выраженного оперения
таким образом получается что это переносной ракетный комплекс, созданный для уничтожения танков
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19k
КешаИванов 3 часа назад
Рельсотрон
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58k
Jora Kykynaher 3 часа назад
Птичку жалко.
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