Как же все обстоит на самом деле рано или поздно выяснят, а туристы и местные жители просто наслаждаются островом дремучих трав и делают классные фотки на фоне огромных растений.



А вы как считаете, с чем может быть связан такой размер растений? Если дело в особых минералах, почему такими крупными вырастают только некоторые виды?