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Лопухи и крапива выше человеческого роста. Лес из четырехметровой гречихи, в котором можно заблудиться. Лабазник под три метра! На материке эти растения едва-едва по колено взрослому человеку, а на острове взрослый человек может заблудиться в их зарослях.
Заросли лопуха похожи на лес, в них легко заблудиться
Почему же обитатели Сахалина вымахали до гигантских размеров? В чем секрет? Пробовали их сажать в другой местности – получились обычные лопух, крапива, гречиха, белокопытник и т.п. А на острове они же вырастают в два человеческих роста.
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Что делает растения такими огромными?
В чем загадка такого гигантизма? Климат?
Ученые разбирались не одно десятилетие. Но до конца так и не разобрались.
Ученые разбирались не одно десятилетие. Но до конца так и не разобрались.
Горец достигающий гигантских размеров
Одни говорят, все потому, что сахалинская земля богата редкоземельными металлами, среди которых особенно выделяется церий, именно он и влияет на скорость роста.
Отряд уходит... в заросли шеломайника
Например, дудник медвежий достигает здесь пяти метров! Один лист – почти два метра, толщина стебля… 40 см у основания.
А это дудник медвежий
Другие уверяют: все дело в особых разломах земной коры, через которые растения получают тепло и питание, ведь гигантские травы растут на Сахалине не везде, а в определенных местностях.
Привал все в тех же зарослях шеломайника
Ну и, конечно, у эзотериков свое мнение на вопрос – мистическое и эзотерическое.
Травы - настоящий лес, в котором можно плутать часами
Как же все обстоит на самом деле рано или поздно выяснят, а туристы и местные жители просто наслаждаются островом дремучих трав и делают классные фотки на фоне огромных растений.
А вы как считаете, с чем может быть связан такой размер растений? Если дело в особых минералах, почему такими крупными вырастают только некоторые виды?
А вы как считаете, с чем может быть связан такой размер растений? Если дело в особых минералах, почему такими крупными вырастают только некоторые виды?
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"почему на Сахалине обычные растения достигают гигантских размеров?"
С трепетом, как откровения ждешь ответа в тексте, и вот он:
"Ученые разбирались не одно десятилетие. Но до конца так и не разобрались."
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