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Самое странное место на планете: почему на Сахалине обычные растения достигают гигантских размеров?

Самое странное место на планете: почему на Сахалине обычные растения достигают гигантских размеров? (8 фото)

Автор:
13 июня 2021 12:35
Метки: остров   природа   растения   сахалин   
1144
8
Лопухи и крапива выше человеческого роста. Лес из четырехметровой гречихи, в котором можно заблудиться. Лабазник под три метра! На материке эти растения едва-едва по колено взрослому человеку, а на острове взрослый человек может заблудиться в их зарослях.
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Метки: остров   природа   растения   сахалин   
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Заголовок:
"почему на Сахалине обычные растения достигают гигантских размеров?"

С трепетом, как откровения ждешь ответа в тексте, и вот он:
"Ученые разбирались не одно десятилетие. Но до конца так и не разобрались."

Вспомнилось:

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376
Будьте крепенькими и здоровенькими! 5 минут назад
Большое спасибо - вспомнил далёкое и счастливое детство!
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891
Александр Куканов 17 минут назад
Ждем больших насекомых
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27k
Добрый Полчаса назад
А если туда им Борщевик Сосновского подкинуть? Сожрет людей, как пить дать...
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