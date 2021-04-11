Самое жгучее растение на планете

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В 8 тысяч раз острее самого острого перца!
Итак, позвольте представить молочай смолоносный (Euphorbia Resinifera). Многолетний суккулент более похожий на кактус, чем на кустарник. Он достигает в высоту 80-120 см, а в ширину может разрастаться до полутора-двух метров. Растет молочай смолоносный в жаркой-жаркой Африке, на склонах марокканских гор, а знаменит тем, что содержит большое количество резинифератоксина – самого жгучего из всех известных человечеству веществ.
Посмотрите на этого красавца. Правда, выглядит мило и безобидно?
Посмотрите на этого красавца. Правда, выглядит мило и безобидно?
Но не стоит обманываться! Молочай содержит активное вещество резинифератоксин, которое по международной шкале жгучести Сковилла достигает 16 миллиардов единиц. Чтобы вы поняли, приведем сравнение. По шкале жгучести Сковиила перцовый баллончик имеет индекс жгучести 1,5 миллиона единиц, самый острый перец в мире сорта «скорпион Тринидада» – 2 миллиона единиц, а резинифератоксин – 16 миллиардов единиц. Представляете? Эликсир преисподней.
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Конечно, есть молочай смолоносный нельзя, прикасаться к нему без защитных перчаток – тоже. Токсичность растения необычайно высока. В частности, ученые выяснили, что резинифератоксин, содержащийся в смоле молочая, способен раз и навсегда убить нервные окончания. Это означает, что с большой долей вероятности в медицине скоро появится новое обезболивающее не из группы опиоидов.
Итак, с научной точки зрения резинифератоксин — аналог капсаицина (обезболивающего), только в 500-1000 раз сильнее. При этом действие его строго направленное – вещество работает как очень длительная анестезия при введении в определенные участки тела.
Исследователи уже испробовали препарат с резинифератоксином на собаках, и его действие оказалось крайне эффективным. Животные, страдающие от боли в суставах и хромающие из-за этого, начинали ходить, а действие инъекции длилось до 5 месяцев. Владельцы одной собаки даже сообщили, что боль не возвращалась 18 месяцев.
Итак, с научной точки зрения резинифератоксин — аналог капсаицина (обезболивающего), только в 500-1000 раз сильнее. При этом действие его строго направленное – вещество работает как очень длительная анестезия при введении в определенные участки тела.
Исследователи уже испробовали препарат с резинифератоксином на собаках, и его действие оказалось крайне эффективным. Животные, страдающие от боли в суставах и хромающие из-за этого, начинали ходить, а действие инъекции длилось до 5 месяцев. Владельцы одной собаки даже сообщили, что боль не возвращалась 18 месяцев.
Таким образом, ресиниферотоксин не требует частого введения, не вызывает никакого привыкания, работает только там, куда его вводят, и не дает побочных эффектов, какие дают наркотические препараты. Единственным его недостатком, по словам ученых, является… повышенная эффективность. Поскольку вещество полностью убирает любые проявления боли, то это может привести к травмам, ведь пациент не получит неприятных ощущений. Вдобавок к боли пациенты теряют и ощущение изменения температуры поэтому могут травмироваться, выпив, например, слишком горячий чай. Однако для людей с тяжелыми заболеваниями, для которых и планируется использовать данный препарат, это все же будет наименьшей из бед.
Конечно, есть у резинифератоксина еще одна негативная сторона: инъекция с ним невероятно болезненная, поэтому перед введением вещества потребуется качественно обезболить пациента. Зато, когда боль от укола пройдет, поврежденный орган очень надолго потеряет чувствительность к болевым ощущениям. А значит, токсин облегчит жизнь пациентов с агонической болью, например, на поздних стадиях рака. Наконец, этот препарат можно будет не ставить на такой строгий учёт, как опиаты.
Вот такие сюрпризы приберег молочай для человека.
Вот такие сюрпризы приберег молочай для человека.
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Кто сказал, что они не будут испытывать боль и мучения?
Либо не пройдет регистрацию.
В качестве примера есть такой препарат РОЙМЕССЕР. Так вот- он не прошел регистрацию ни в России, ни в большей части европейских стран. Хотя Австрийского производства.
Я как то спросил у своего врача ПОЧЕМУ? На что получил изчерпывающий ответ- А НАХРЕНА?- Ты укол получил и ушел НА ГОД. А что я буду этот год жрать тебя ведь не волнует.
Вот и всё.
НАдевают одежду, Одевают Надежду!!!....
В противогазах только отцы-командиры и те кто оттаскивает потерявших сознание. Зато после такого свой противогаз любишь и обхаживаешь так, что любая подруга обзавидуется.
а хомячок.... аннигилируется ещё до рождения.
Съел кусок и через минуту вообще никакой боли!