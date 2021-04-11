Самое жгучее растение на планете

Конечно, есть молочай смолоносный нельзя, прикасаться к нему без защитных перчаток – тоже. Токсичность растения необычайно высока. В частности, ученые выяснили, что резинифератоксин, содержащийся в смоле молочая, способен раз и навсегда убить нервные окончания. Это означает, что с большой долей вероятности в медицине скоро появится новое обезболивающее не из группы опиоидов.



Итак, с научной точки зрения резинифератоксин — аналог капсаицина (обезболивающего), только в 500-1000 раз сильнее. При этом действие его строго направленное – вещество работает как очень длительная анестезия при введении в определенные участки тела.



Исследователи уже испробовали препарат с резинифератоксином на собаках, и его действие оказалось крайне эффективным. Животные, страдающие от боли в суставах и хромающие из-за этого, начинали ходить, а действие инъекции длилось до 5 месяцев. Владельцы одной собаки даже сообщили, что боль не возвращалась 18 месяцев.