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Самое жгучее растение на планете

Самое жгучее растение на планете (5 фото)

Автор:
11 апреля 2021 10:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Растение   жгучее растение   интересно   познавательно   удивительно   фото   
22024
5
В 8 тысяч раз острее самого острого перца!
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Метки: Растение   жгучее растение   интересно   познавательно   удивительно   фото   
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82  комментария
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39k
parallax 23 часа назад
Что-то очень долго этот препарат пробивает себе дорогу в практическую медицину. Читал о нём ещё лет десять назад. Видимо фармацевтическим лобби не выгодно такое обезболивающее на рынке медикаментов. Лучше продавать классические таблетки, которые приходится глотать ежедневно горстями.
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−123
цисовскЪй Полчаса назад
ребята, а крымский мост - 8 чудо света?
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14k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
Если начнут это растение в задницу вставлять, мы победим коррупцию за неделю!
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4k
ПЕТР ВОВЧЕГ 13 минут назад
Прямо в сфинктер, не то что коррупцию победим, вообще преступности не будет!!!
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−1
11
Мастер Оружейник 8 часов назад
Ничёссе
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807
mrevel 11 часов назад
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669
Гарик 12 часов назад
Хорошее такое обезболивающее. Только чтобы его принять, нужно принять ещё одно обезболивающее. Думаю лучше сразу двухкомпонентный выпускать.
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100
dev null 13 часов назад
Воровал когда мне было лет 12 на соседской даче вишни и упал в куст с шиповника вылезал от туда пол часа точно. Судя по всему упал бы в эту херню, оно бы меня парализовало и переварило бы.
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4k
просто Дмитрий 13 часов назад
Алеша...... вот тебе в помощь
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17k
fanatik115 14 часов назад
,,Исследователи уже испробовали препарат с резинифератоксином на собаках,, - А почему его нужно испробовать на животных, почему нельзя на педофилах, убийцах, террористах?
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784
Fiveatwork fanatik115 14 часов назад
Чтобы их лишить ещё и боли??! Щаз, ога..
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9k
Леонович Fiveatwork 41 минуту назад
Ипытывать препараты надо как раз на выше описанных уё.бках
Кто сказал, что они не будут испытывать боль и мучения?
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18k
Abominog 15 часов назад
Не будет никакого препарата. Никому не нужен такой препарат, который за одно применение вылечивает. На таком никто не заработает. И это самое главное. Ну а если вдруг, то будет стоить непомерных денег.
Либо не пройдет регистрацию.
В качестве примера есть такой препарат РОЙМЕССЕР. Так вот- он не прошел регистрацию ни в России, ни в большей части европейских стран. Хотя Австрийского производства.
Я как то спросил у своего врача ПОЧЕМУ? На что получил изчерпывающий ответ- А НАХРЕНА?- Ты укол получил и ушел НА ГОД. А что я буду этот год жрать тебя ведь не волнует.
Вот и всё.
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3k
Руслан Abominog 14 часов назад
Он не вылечивает. Он отключает нервы и они перестают передавать боль.
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1k
Kolebator Abominog 8 часов назад
конечно на год Роймессер (Rheumesser) не обезболит не обезболит и на месяц. это аналог снятого с регистрации немецкого Амбене (Ambene), оба имеют много опасных противопоказаний, сильные побочки и лек. взаимодействие, поэтому и не регистрируют
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4k
ScorpioN 16 часов назад
Отдайте его тиктокерам
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732
iCyanide 16 часов назад
В "Похитителях бриллиантов" Буссенара описан очень интересный эффект эвфорбий - ужасные боли и слепота.
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9k
андрей 17 часов назад
Ссылка youtu.be
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88k
сапер Водичка 17 часов назад
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2k
Hazanoff сапер Водичка 17 часов назад
Надень
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10k
G@M Hazanoff 13 часов назад
Ну как ишоооо:
НАдевают одежду, Одевают Надежду!!!....
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746
kirill15 Hazanoff 13 часов назад
Ну это смотря кому посыл адресован, и как рассматривать объект, который следует одеть. Как часть тела, или как отдельную личность
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20k
Mike Miller kirill15 Полчаса назад
Чушь. Там словосочетание - "одень чехол". Чехол - это то, что нужно надеть, а не что нужно одеть, каким-то покровом поверх этого самого чехла.
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8k
Alexander 17 часов назад
Мнда-ааа... Пожевал - сдох - ничего не чувствуешь... Красота...
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523
Иван Неважнов 17 часов назад
скорпион Тринидада далеко не самый острый вид перца, его вполне можно съесть без угрозы откинуть копыта, сам по себе капсаицин- вещество в перцах, заставляющее наши рецепторы тепла сходить с ума, не вреден. Перец Скорпион Тринедада, не каждый может вынести по жгучести, но если человек любит острое и подготовлен то поглатить несколько экземпляров без чрезмерных страданий вполне реально. Я как любитель острого, съедал на спор 3 штуки свежего скорпиона (он к статье, очень поход на перец бут джалоки, только кончик тоньше). А вот Каролинский жнец или Каролина Рипер, мне уже съесть слабо. Пытался но потерпел фиаско.
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6k
Семеныч Иван Неважнов 12 часов назад
Вы Иван видимо не пробовали Тринидад скорпион. Любитель остренького это не про этот перец. Я тоже считал себя любителем пока не познакомился со скорпионом. Это не совсем острый перец. Это лезвие бритвы с иглами на языке и горле)).
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364
Санек Семеныч 11 часов назад
Сам любитель острого. Это Хабанеро а сзади таки Скорпион. Скорпион очень жесткий перец, он даже с наружи маслянистый а когда на аджику сдуру без перчаток чистил, 3 дня адски руки пекли.
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6k
Валѣнтиныч 19 часов назад
У нас на продуктовом складе стояли открытые бочки с хлорацетофеноном или хлорпикрином , чтобы крысы картошку не ели. Представьте , каково наряду по кухне набирать картофан в вёдра и выносить наружу! Противогазы можно было надевать только по команде, а команду никто не даст.
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4k
Yury Skarzhinsky Валѣнтиныч 16 часов назад
Бочки с хлорпикрином? Это слезоточивый газ, который возят в сосудах дьюара. Возил в армии в противогазе.
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6k
Валѣнтиныч Yury Skarzhinsky 13 часов назад
Это боевое отравляющее вещество раздражающего действия. Нелетальное ( в разумных количествах). Чтобы его возили в сосудах Дьюара не встречал (чай не жидкий азот). При приёме в "химики" ставят взвод коробочкой (в колонну по 3) и по периметру зажигают 4 шашки с хлорпикрином. Команды "Газы!" нет.
В противогазах только отцы-командиры и те кто оттаскивает потерявших сознание. Зато после такого свой противогаз любишь и обхаживаешь так, что любая подруга обзавидуется.
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4k
Yury Skarzhinsky Валѣнтиныч 13 часов назад
Может это был и не хлорпикрин, но возил в сосудах дьюара, и его лили в палатку для окуривания. У кого противогаз не по размеру-слезы и сопли обеспечены. Марш-бросок заканчивался в этой палатке, команда "газы" звучала заранее.
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229
анатолий горленко 19 часов назад
Одна капля "резинифератоксина" разрывает слона в хлам,
а хомячок.... аннигилируется ещё до рождения.
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3k
Vasiliy Pakazyava анатолий горленко 18 часов назад
Для анигиляции, нужен ещё антихомяк
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2k
Decapitated Headbanger Vasiliy Pakazyava 17 часов назад
Чисто гипотетически он может существовать
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150k
Alf Vasiliy Pakazyava 16 часов назад
Моей богатой фантазии не хватит, чтобы представить себе хомяка из антиматерии
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199
Андрей 20 часов назад
Это для " Универсальных Солдат"!
Съел кусок и через минуту вообще никакой боли!
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18k
BiZ 20 часов назад
речевой недочет в заголовке
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