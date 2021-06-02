Ведьмин орешник -колдовской куст

Его еще называют волшебным орехом. И совершенно заслуженно, скажем мы вам! Ведь по своим лекарственным и декоративным свойствам, а также по своей неприхотливости гамамелис – настоящая находка.
Во-первых, он прекрасно растет в условиях средней полосы России.
Во-вторых, он так красиво и необычно цветет, что становится настоящим украшением сада.
В-третьих, он невероятно полезен.
Это натуральный природный антисептик, который успокоит кожу после бритья или депиляции, вылечит акне, сыпь, ускорит заживление ран и позволит эффективно бороться с варикозом.
А еще он:
лечит ссадины и царапины;
борется с рубцами и растяжками на коже.
Итак, почему же гамамелис называют волшебным или ведьминым орехом?
Это связано с цветением кустарника. Дело в том, что цветет ведьмин орешник поздней осенью или ранней весной, а его плоды созревают… только на следующий год!
Необычно выглядят и цветы гамамелиса – их ярко-желтые лепестки похожи на узкие ленты, которые скручиваются, когда становится холодно и распрямляются, едва столбик термометра начинает ползти вверх.
Волшебство? А как же!
Ну и еще волшебный орех, как мы уже сказали, обладает настолько ценными лекарственными свойствами, что в Европе его до сих пор высаживают в аптекарских огородах.
Гамамелис действительно похож на орешник. Листья у кустарника гладкие и кожистые сверху, а снизу – слегка опушенные. Осенью они становятся ярко-желтыми или оранжево-красными.
Источник:
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