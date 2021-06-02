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Ведьмин орешник -колдовской куст

Ведьмин орешник -колдовской куст (6 фото)

Автор:
02 июня 2021 09:47
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ведьмин орешник   Растение   интересно   куст   факты   фото   
352
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Его еще называют волшебным орехом. И совершенно заслуженно, скажем мы вам! Ведь по своим лекарственным и декоративным свойствам, а также по своей неприхотливости гамамелис – настоящая находка.

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Метки: Ведьмин орешник   Растение   интересно   куст   факты   фото   
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