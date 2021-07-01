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Почему США обязаны своей независимостью российской императрице Екатерине II?

Почему США обязаны своей независимостью российской императрице Екатерине II? (5 фото)

Автор:
01 июля 2021 20:26
Метки: Россия   интересно   история   сша   факты   
469
5

В 1775 году в Северной Америке начался вооружённый мятеж колонистов. Великобритания, никогда не имевшая крупной сухопутной армии, стала искать, где бы такую нанять. Она нанимала по отдельности солдат в немецких государствах, но их качество было таким низким, что не позволяло надеяться разбить армию Конгресса, воодушевлённую идеями независимости. Взоры туманного Альбиона обратились к России, только что победившей Турцию.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   интересно   история   сша   факты   
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7k
Izrin Maria 3 часа назад
А что, бунта не было? И усталости после войны не было?
И 20 000 войск на продажу - лишние - были?
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−139
Лучший Друг 6 минут назад
@Albert GER

А что не нравится? Найди другой сайт. Там есть ссылки на источники. Хочешь опровергнуть Википедию - вперёд и по пунктам. Только с пруфами и ссылками.

Самое забавное, что орут "Википедия врет" в основном те, кто в теме разбирается на уровне политкартинок
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−139
Лучший Друг Полчаса назад
@Albert GER

Все утраченное, повреждённое, использованное в ходе войны было списано, то есть бесплатно.
Герра в гугл и Википедии забанили?
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
На картинке флаг образца 1896г.
В 1775 официальный флаг США был такой:

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412
Влад 2 часа назад
Ленд-лиз был не бесплатным и не безвозмездным. Американский бизнес во время войны. Генри Форд поставлял технику Германии тоже за деньги. И пока СССР воевал против Германии и её шестёрок, вся Европа и Америка делала бизнес на крови....
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−139
Лучший Друг 2 часа назад
@albedo

Да мы знаем, что ты туп, как пробка. Не надо это каждый раз доказывать.

Почитай про Лендлиз. Хотя твой уровень это тупые патриокартинки.

Даже в 41 году, когда Лендлиз только начался, это уже была существенная помощь.

А про монголов кроме этой картинки и беспруфной статейки найди информацию. И с оценкой помощм Монголии, которая своим существованием обязана России, в $$! Чтобы сравнить со стоимостью американской помощи
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43k
doker 2 часа назад
Почему СССР обязан своим существованием США?
Если притянуть все факты, начиная с помощи голодающим после Гражданской и прекращения Интервенции, то Америка - наш лучший друг. Точнее - друг СССР и евреев, живших тогда. Меньше евреев - больше антогонизм.
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13k
albedo 3 часа назад
Англичане снабжали Турцию оружием и советниками.
Русские что ли совсем идиоты снимать с турецкой границы войска и отправлять непонятно куда, в дальнюю колонию на другом континенте?!
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−139
Лучший Друг 3 часа назад
Смешно. То есть америка обязана России не по факту помощи, а потому что отказались послать наёмников? Гениально!

Это как в 41 году вместо Лендлиза и вступления в войну на нашей стороне США помогли бы СССР, не отправив в Германию пару армий на помощь Гитлеру ? Логично, нечего сказать.
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