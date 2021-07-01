Почему США обязаны своей независимостью российской императрице Екатерине II?

В 1775 году в Северной Америке начался вооружённый мятеж колонистов. Великобритания, никогда не имевшая крупной сухопутной армии, стала искать, где бы такую нанять. Она нанимала по отдельности солдат в немецких государствах, но их качество было таким низким, что не позволяло надеяться разбить армию Конгресса, воодушевлённую идеями независимости. Взоры туманного Альбиона обратились к России, только что победившей Турцию.
Англия всегда готова воевать до последнего русского солдата
В Лондоне считали, что интересы России и Англии в Северной Америке совпадают. Ведь американская революция провозгласила принципы, опасные для всех тронов в мире. Кроме того, американских колонистов поддержала Франция, а у России с Францией в XVIII веке были традиционно враждебные отношения. Наконец, русскую внешнюю политику возглавлял англофил граф Никита Панин.
К нему-то летом 1775 года и обратился британский посол в Петербурге Роберт Каннинг с просьбой своего короля Георга III: обеспечить набор и отправку в Северную Америку 20 тысяч русских солдат. Англия обещала щедро оплатить русскую кровь и перевезти солдат за океан на свой счёт. В Америке они поступили бы под командование британского генерала.
23 сентября 1775 года в личном послании к королю Георгу III императрица Екатерина II выразила негодование мятежом североамериканских колоний против своего законного короля. Но предоставить солдат отказалась, сославшись на усталость русской армии после войны с Турцией и подавления Пугачёвского бунта.
Екатерина лишила Суворова возможности взять в плен Вашингтона
Тем временем дела в Америке шли для Англии всё хуже и хуже. Колонисты воевали «неправильно»: несмотря на потерю ими крупнейших городов, их силы не убывали, а только прибавлялись. Франция объявила войну Англии и послала флот к берегам Америки. В Лондоне решили ещё раз попытать счастья с Россией.
В январе 1778 года на берега Невы прибыл новый британский посол Джеймс Харрис. В его задачу входило добиваться не более, не менее как русско-английского союза против Франции. Для действий против североамериканских колонистов Харрис предполагал нанять по меньшей мере 10-тысячный русский экспедиционный корпус и отправить его за океан под командованием уже русского генерала. Но и эта попытка не имела успеха.
Если бы Екатерина II согласилась на английские домогательства, то, при выборе командующего корпусом, её выбор, несомненно, пал бы на Александра Суворова. Он лучше всех подходил для такого специфического театра войны. Не приходится сомневаться в том, что там он блестяще раскрыл бы принципы своей тактики («быстрота, глазомер, натиск»). Русские войска под его командованием, действуя на пересечённой местности в природных условиях, сходных с российскими, чувствовали бы себя там как дома. И нет сомнения, что ему удалось бы нанести решительное поражение армии Конгресса. От неповоротливых британских генералов Джордж Вашингтон мог уходить, но от Суворова и русских казаков ему было не уйти.
Окончательное поражение регулярной армии Конгресса поставило бы крест на организованном сопротивлении колонистов и на независимости США. Британская империя сохранила бы свои владения. США не возникли бы.
Почему Екатерина отказала в просьбах Англии?
Императрица сама раскрывала свои мотивы в частных беседах с Паниным. Она считала восстание североамериканских колонистов вполне справедливым, вызванным действиями английского короля, которого находила глупым и тщеславным (что было верно). Кроме того, «действительной причиной отказа, помимо неприязненного личного отношения к Георгу III, являлось желание Екатерины II преподать урок Великобритании, чья морская и коммерческая экспансия наносила ущерб российским интересам», – считает историк-американист Эдуард Иванян.
Можно сказать, что политика Екатерины II отвечала не только не сиюминутным, но и долгосрочным интересам России. Ведь США и Великобритания по отдельности были бы слабее, чем единая Британская империя, владевшая всей Северной Америкой.
Источник:
Понравилось28
И 20 000 войск на продажу - лишние - были?
А что не нравится? Найди другой сайт. Там есть ссылки на источники. Хочешь опровергнуть Википедию - вперёд и по пунктам. Только с пруфами и ссылками.
Самое забавное, что орут "Википедия врет" в основном те, кто в теме разбирается на уровне политкартинок
Все утраченное, повреждённое, использованное в ходе войны было списано, то есть бесплатно.
Герра в гугл и Википедии забанили?
В 1775 официальный флаг США был такой:
Да мы знаем, что ты туп, как пробка. Не надо это каждый раз доказывать.
Почитай про Лендлиз. Хотя твой уровень это тупые патриокартинки.
Даже в 41 году, когда Лендлиз только начался, это уже была существенная помощь.
А про монголов кроме этой картинки и беспруфной статейки найди информацию. И с оценкой помощм Монголии, которая своим существованием обязана России, в $$! Чтобы сравнить со стоимостью американской помощи
Обсуждать с таким идиотом как ты факты - даже лень.
Просто пойми, придурок, что до 1 января 1942 года НИЧЕГО нам не поставили.
Практически ноль.
Если притянуть все факты, начиная с помощи голодающим после Гражданской и прекращения Интервенции, то Америка - наш лучший друг. Точнее - друг СССР и евреев, живших тогда. Меньше евреев - больше антогонизм.
Русские что ли совсем идиоты снимать с турецкой границы войска и отправлять непонятно куда, в дальнюю колонию на другом континенте?!
Это как в 41 году вместо Лендлиза и вступления в войну на нашей стороне США помогли бы СССР, не отправив в Германию пару армий на помощь Гитлеру ? Логично, нечего сказать.
Не было такого.
Жуков!!!
Откуда он чего знал кто сколько поставляет!!!
===========================
Да неужто!!!
А как же воевали до 1943 года то!
И под Сталинградом разбили и на Курской дуге?
Надоел этот бред про ЛенЛиз.
Меня учили :
Уцелевшую назад отправляли.
Это и был принцип лендлиза.
Оплачивали испорченную.
Ты с ног на голову всё поставил.
Море копаешь ещё?