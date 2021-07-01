Почему США обязаны своей независимостью российской императрице Екатерине II?

Если бы Екатерина II согласилась на английские домогательства, то, при выборе командующего корпусом, её выбор, несомненно, пал бы на Александра Суворова. Он лучше всех подходил для такого специфического театра войны. Не приходится сомневаться в том, что там он блестяще раскрыл бы принципы своей тактики («быстрота, глазомер, натиск»). Русские войска под его командованием, действуя на пересечённой местности в природных условиях, сходных с российскими, чувствовали бы себя там как дома. И нет сомнения, что ему удалось бы нанести решительное поражение армии Конгресса. От неповоротливых британских генералов Джордж Вашингтон мог уходить, но от Суворова и русских казаков ему было не уйти.



Окончательное поражение регулярной армии Конгресса поставило бы крест на организованном сопротивлении колонистов и на независимости США. Британская империя сохранила бы свои владения. США не возникли бы.