Как 40 испанцев разгромили 600 самураев

Битва закованных в латы испанских роделерос с японскими ронинами, случившаяся у берегов Филиппин в 1582 году — пожалуй, одна из самых ярких страниц колониальной истории Испанской империи.
В памятном сражении встретились две знаменитые оружейные культуры — японская катана против классической рапиры.
В массовой культуре это событие обросло множеством мифов и заблуждений. Что на самом деле произошло в долине реки Кагаян в конце XVI века, и почему ронины так бесславно проиграли европейским мечникам?
Власть и золото — вещи, которые добываются лишь кровью (Японская пословица)
На самом деле, вышеописанная битва произошла между японскими пиратами и испанским флотом.
С XIII по XVI века Восточное и Южно-Китайское море терроризировали хорошо организованные военные группировки, основанные японскими дворянами-ронинами — людьми, которые были изгнаны из своих землей сюзереном или потерявшие феод в ходе войны.
«Вокоу» с китайского «пираты», занимались нападением на рыбацкие поселки, контрабандой, а также нередко предоставляли свои услуги в качестве наемной охраны для торговых кораблей.
С течением времени, влияние пиратов в регионе расширялось, вылазки предпринимались всё дальше, а налеты отчаяннее. Вокоу начали захватывать золотые и серебряные месторождения, устанавливая над местными жителями контроль, а для увеличения собственной численности, принялись набирать в банду иностранцев.
Таким образом, если в XIII веке основу флотилий составляли японцы, то к началу XVI века команда стала многонациональной и включала в себя авантюристов, бедняков и рыбаков со всей Юго-Восточной Азии.
Пути ронинов пересеклись с испанцами, когда пираты колонизировали долину реки Кагаян на Филиппинах. Регион уже принадлежал Испании и служилым богатым источником драгоценных металлов.
«Ветер попутный — что верность красотки распутной» (Английская поговорка)
Призванный к ответу за потерю провинции губернатор Филиппин Гонсало Ронкильо оправдывался перед королём Филиппом II: «Японцы здесь самый воинственный народ. Они покупают у португальцев пушки, аркебузы, пики, носят тяжелые доспехи и, благодаря европейскому оружию, совершенно извратили свою душу».
Разбираться с проблемой было поручено капитану испанского флота Хуану Пабло.
Хуан располагал одним галеоном, небольшим парусником и пятью местными рыбацкими судами, которые использовались в качестве судов обеспечения. Команда состояла из 40 хорошо вооруженных солдат, закрытых кирасами, с мушкетами, рапирами и пиками, как и полагалось цвету испанской армии. Их поддерживало неизвестное число обычных матросов.
Капитану противостоял ронин Тай Фуса, который привел на Филиппины одну крупную джонку и 18 тяжелых сампанов. Общее число разбойников хронисты оценивали в тысячу человек.
Правда, вопреки распространенному мнению, едва ли хотя бы треть из них была представлена японцами. Предполагается, Тай Фуса вёл лишь несколько десятков закованных в латы ронинов, а вся остальная братия являлась безродными бедняками со всей Азии, вооруженными чем попало.
Первая кровь
Следуя к долине Кагаян на паруснике, Хуан Пабло натолкнулся на сампан противника. Пираты недавно напали на прибрежную деревушку и уже возвращались в море.
Понимая, что численность не на их стороне, испанцы всё же приняли бой. Подойдя вплотную друг к другу, разбойники перешли в абордажную атаку.
Поначалу успех сопутствовал пиратам. Вокоу бросились на палубу, а солдаты, построившись в каре из пикинеров по фронту и мушкетеров в тылу, отчаянно защищались. Японские пули от аркебуз расплющивались об испанские кирасы и не могли повлиять на ход битвы.
В конечном итоге на помощь Хуану подоспел галеон, команда которого сразу перекинулась на сампан, где их ждали не участвовавшие до этого момента в бою ронины. Не выдержав натиска, японцы стали прыгать за борт и пытаться добраться до берега вплавь, но тут же тонули из-за веса собственных доспехов.
Самураи против роделерос
Спустившись вниз по реке Кагаян, испанцы, наконец, увидели всю вражескую флотилию и форт. Солдат было мало и думать об атаке не приходилось.
Тогда капитан выгрузил с кораблей пушки, укрепился на берегу, блокировав пиратам выход в море и, стал ждать действий противника. Главарь пиратов Тай Фуса предложил Хуану договор: вокоу покинут долину в обмен на денежную компенсацию от потери золотого источника. Капитан не согласился.
С этого момента выбора у японцев не оставалось. Они организовали два штурма позиций испанцев. Под градом пуль и пушечных ядер обе атаки провалились. Третья атака, состоявшая из выживших разбойников и самих ронинов, находившихся в резерве, была последней попыткой Тай Фуса прорвать блокаду.
К этому моменту испанские мушкетеры уже израсходовали весь боезапас и пошли во встречную атаку в рукопашную. Здесь то и скрестили клинки японские катаны с рапирами.
Доподлинно неизвестно почему, но испанцы, действительно, сражались лучше. В образовавшейся свалке ронины дрогнули и побежали. Вокоу были рассеяны, а после перебиты местными жителями.
Победа испанцев была обеспечена лучшей организацией солдат, лучшим вооружением и более выгодной позицией, выбранной Хуаном Пабло.
Как бы то ни было, с той поры налеты пиратов на Филиппины прекратились, а долину Кагаян Испания укрепила новой крепостью.
Источник:
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Что в Средние века, что в 1, что во 2 мировые войны.
Очень показательные мемуары солдата ( ФИО не помню) обороны Ленинграда, где под деревней Мга две-три немецкие пулеметные точки на ж\д насыпи больше года "косили" красноармейцев в гимнастерках, потом моряков, потом снова красноармейцев в шинелях, потом красноармейцев в телогрейках-ватниках, шедших в атаку по голому полю.
Несколько слоев трупов......на неподавленные огневые точки.....
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Вот и у испанцев так же.
Встречным огнем выкосили японцев.
Две атаки.
Не уставшие, уверенные, в укрытии.
Рукопашным боем завершившие разгром, видя, что резервов у японцев больше нет.