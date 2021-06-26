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Как 40 испанцев разгромили 600 самураев

Как 40 испанцев разгромили 600 самураев (3 фото)

Автор:
26 июня 2021 09:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   испанцы   история   самураи   факты   фото   
1861
3

Битва закованных в латы испанских роделерос с японскими ронинами, случившаяся у берегов Филиппин в 1582 году — пожалуй, одна из самых ярких страниц колониальной истории Испанской империи.

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Метки: интересно   испанцы   история   самураи   факты   фото   
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7  комментариев
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3k
Нескучный сад 53 минуты назад
Порядок и дисциплина - основной признак обученного военного подразделения. Только через дициплину куча людей начинает представлять собой боевую силу.
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29k
Azesh Полчаса назад
мечи у японцев говно, вот и все. О испанские стальные доспехи они просто ломались. Думаете, зря они свое сыромятное железо слоями до посинения годами ковали?
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276
Сванте Свантессон 43 минуты назад
Эту историю придумал испанский писатель-фантаст Хуан Мигель Агилера т.е. это банальнейший исторический фейк. На этом всё.
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2k
Алексей 46 минут назад
Рапиры это гражданское оружие. Родельерос были вооружены мечами или боевыми шпагами.
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78k
Броненосец Потелкам 58 минут назад
Организованная оборона, подкрепленная огневой мощью, уверенно противостоит всяким там "сабли наголо"
Что в Средние века, что в 1, что во 2 мировые войны.
Очень показательные мемуары солдата ( ФИО не помню) обороны Ленинграда, где под деревней Мга две-три немецкие пулеметные точки на ж\д насыпи больше года "косили" красноармейцев в гимнастерках, потом моряков, потом снова красноармейцев в шинелях, потом красноармейцев в телогрейках-ватниках, шедших в атаку по голому полю.
Несколько слоев трупов......на неподавленные огневые точки.....
.
Вот и у испанцев так же.
Встречным огнем выкосили японцев.
Две атаки.
Не уставшие, уверенные, в укрытии.
Рукопашным боем завершившие разгром, видя, что резервов у японцев больше нет.
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177
Лайт Броненосец Потелкам 38 минут назад
Может и ваш родственник в том "слое трупов" был? Кощунственно так писать. Память наших предков, погибших за Родину, страну и народ свята.
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