Как 40 испанцев разгромили 600 самураев

В памятном сражении встретились две знаменитые оружейные культуры — японская катана против классической рапиры.

В массовой культуре это событие обросло множеством мифов и заблуждений. Что на самом деле произошло в долине реки Кагаян в конце XVI века, и почему ронины так бесславно проиграли европейским мечникам?





Власть и золото — вещи, которые добываются лишь кровью (Японская пословица)

На самом деле, вышеописанная битва произошла между японскими пиратами и испанским флотом.

С XIII по XVI века Восточное и Южно-Китайское море терроризировали хорошо организованные военные группировки, основанные японскими дворянами-ронинами — людьми, которые были изгнаны из своих землей сюзереном или потерявшие феод в ходе войны.

«Вокоу» с китайского «пираты», занимались нападением на рыбацкие поселки, контрабандой, а также нередко предоставляли свои услуги в качестве наемной охраны для торговых кораблей.

С течением времени, влияние пиратов в регионе расширялось, вылазки предпринимались всё дальше, а налеты отчаяннее. Вокоу начали захватывать золотые и серебряные месторождения, устанавливая над местными жителями контроль, а для увеличения собственной численности, принялись набирать в банду иностранцев.