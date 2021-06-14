Девушки и радий: история живых мертвецов

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В 1930-х всю Америку, а позднее и весь мир облетела история фабричных девушек, расписывавших люминисцентными красками стрелки армейских часов. Работницы не подозревали, что имеют дело со смертельно опасным веществом. И даже когда девушки стали мучительно умирать, потребовалось несколько лет, чтобы докопаться до истинной причины нескольких десятков смертей.
«Радиевые девушки» - так в США называли работниц фабрики, которые пострадали от радиации, поскольку ркасили циферблаты часов люминисцентной краской, содаржащей радий. С 1917 по 1926 год U.S. Radium Corporation, первоначально называвшаяся Radium Luminous Material Corporation, занималась добычей и очисткой радия из карнотитовой руды для производства люминисцекнтных красок, которые продавались под торговой маркой Undark. Руда добывалась в долине Парадоксов в Колорадо, а также на других рудниках в Юте. В качестве оборонного подрядчика компания U.S. Radium была основным поставщиком радиолюминесцентных часов для военных. На заводе компании в городе Оранж, штат Нью-Джерси, около трехсот рабочих, в основном женщин, покрывали циферблаты армейских часов и шкалы других приборов люминисцентной крской, содержащей радий. Сами они искренне полагали, что это абсолютно безопасно.
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Корпорация US Radium наняла около 70 женщин для выполнения различных задач, включая работу с радием. Сами владельцы предприятия и работавшие на нем ученые, знакомые с действием радия, сами тщательно избегали его. Заводские химики использовали свинцовые сетки, маски и щипцы. Компания U.S. Radium сама рассылала медикам литературу, описывающую "вредные эффекты" радия. Несмотря на эти сведения, к 1925 году на заводе произошло уже несколько смертей. В числе погибших был главный химик компании доктор Эдвин Леман и несколько женщин-рабочих. Сходные обстоятельства этих смертей побудили к расследованию, которое предпринял доктор Харрисон Мартленд, врач округа Ньюарк.
По оценкам экспертов, в общей сложности ,4000 рабочих были наняты корпорациями в США и Канаде для окраски циферблатов радием. Каждый из работников смешал краску в маленьком контейнере, а затем с помощью кисти из верблюжьей шерсти наносил светящуюся краску на циферблаты. Текущая ставка оплаты за покраску 250 циферблатов в день составляла около полутора пенни за циферблат (эквивалентно 0,303 доллара в наши дни. Кисти теряли форму после нескольких движений, поэтому инспекторы компании в США рекомендовали своим работникам облизывать кисть языком и губами. Ничего не зная о природе радия, "радийные девушки" для развлечения красили себе смертоносной краской ногти, зубы и лица. Многие рабочие заболевали; неизвестно, сколько человек умерло от облучения.
По оценкам экспертов, в общей сложности ,4000 рабочих были наняты корпорациями в США и Канаде для окраски циферблатов радием. Каждый из работников смешал краску в маленьком контейнере, а затем с помощью кисти из верблюжьей шерсти наносил светящуюся краску на циферблаты. Текущая ставка оплаты за покраску 250 циферблатов в день составляла около полутора пенни за циферблат (эквивалентно 0,303 доллара в наши дни. Кисти теряли форму после нескольких движений, поэтому инспекторы компании в США рекомендовали своим работникам облизывать кисть языком и губами. Ничего не зная о природе радия, "радийные девушки" для развлечения красили себе смертоносной краской ногти, зубы и лица. Многие рабочие заболевали; неизвестно, сколько человек умерло от облучения.
Среди первых, кто столкнулся с многочисленными проблемами рисовальщиков циферблатов, были стоматологи. Зубная боль, шатающиеся зубы, повреждения и язвы, а также невозможность заживления после удаления зубов встречались почти у каждого. Многие из женщин позже начали страдать от анемии, переломов костей и некроза челюсти, состояния, теперь известного как радиевая челюсть. Женщины также страдали от нарушения менструального цикла и бесплодия.
Компания U.S. Radium и другие компании по производству часов долго отвергали утверждения о том, что пострадавшие рабочие стали жертвами радия. Некоторое время врачи, стоматологи и исследователи выполняли просьбы компаний не разглашать эти данные.
В 1923 году умерла первая художница по циферблатам, перед смертью у нее отвалилась челюсть. К 1924 году 50 женщин, работавших на заводе, заболели, около десяти умерли. По настоянию компаний, медицинские работники объяснили смерть рабочих другими причинами. Сифилис, печально известная в то время инфекция, передаваемая половым путем, часто упоминался в попытках опорочить репутацию женщин.
Изобретатель радиевой краски для циферблатов, доктор Сабин А. Фон Сохоцкий, умер в ноябре 1928 года, став 16й по счету жертвой отравления собственным изобретением. Правда, он заболел из-за того, что брал радий в руки, а не в рот, но обстоятельства его смерти помогли "радийным девушкам в суде.
Последовавший судебный процесс широко освещался средствами массовой информации. Работница завода Грейс Фрайер решила подать в суд, но ей потребовалось два года, чтобы найти юриста, готового взяться за дело U.S. Radium. Даже после того, как женщины нашли адвоката, судебный процесс продвигался медленно. Во время своего первого появления в суде в январе 1928 года две женщины были прикованы к постели, и ни одна из них не могла поднять руки, чтобы дать присягу. К иску присоединились в общей сложности пять заводских рабочих - Грейс Фрайер, Эдна Хассман, Кэтрин Шауб и сестры Квинта Макдональд и Альбина Ларис. Они-то и получили прозвище "радиевые девушки" Судебный процесс стал прецедентом и повлек за собой принятие нормативных актов, регулирующих стандарты безопасности труда, включая уровень "доказанных страданий".
В Иллинойсе сотрудники начали просить компенсацию за свои медицинские и стоматологические счета еще в 1927 году, но руководство им отказывало. Больные и умирающие бывшие сотрудники пытались договориться о компенсации жл середины 1930-х, но когда поняли, что это бесполезно, обратились в суд.
Весной 1938 года калифорнийский судья вынес решение в пользу женщин. Radium Dial подавал апелляцию снова и снова, доведя дело до Верховного суда. Однако 23 октября 1939 года суд решил не рассматривать апелляцию, и решение суда приняло окончательную силу. В общей сложности, дело было выиграно восемь раз, прежде чем Radium Dial был вынужден заплатить. После этого дела стандарты промышленной безопасности на многие десятилетия явно повысились. Однако жертвы "радиевых девушек" не были напрасными. Благодаря им, безопасность труда и техника безопасности поднялись на предприятиях по всей планете.
Весной 1938 года калифорнийский судья вынес решение в пользу женщин. Radium Dial подавал апелляцию снова и снова, доведя дело до Верховного суда. Однако 23 октября 1939 года суд решил не рассматривать апелляцию, и решение суда приняло окончательную силу. В общей сложности, дело было выиграно восемь раз, прежде чем Radium Dial был вынужден заплатить. После этого дела стандарты промышленной безопасности на многие десятилетия явно повысились. Однако жертвы "радиевых девушек" не были напрасными. Благодаря им, безопасность труда и техника безопасности поднялись на предприятиях по всей планете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Радий довольно редок. За прошедшее с момента его открытия время более столетия во всём мире удалось добыть всего только 1,5 кг чистого радия. Одна тонна урановой смолки, из которой супруги Кюри получили радий, содержит лишь около 0,1 г радия-226. Весь природный радий является радиогенным возникает при распаде урана-238, урана-235 или тория-232; из четырёх найденных в природе наиболее распространённым и долгоживущим изотопом (период полураспада 1602 года) является радий-226, входящий в радиоактивный ряд урана-238. В равновесии отношение содержания урана-238 и радия-226 в руде равно отношению их периодов полураспада: (4,468 109 лет)/(1602 года)=2,789 106. Таким образом, на каждые три миллиона атомов урана в природе приходится лишь один атом радия; кларковое число радия (содержание в земной коре) составляет ~1 мкг/т.