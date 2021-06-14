FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 802 поста • 194 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Девушки и радий: история живых мертвецов

Девушки и радий: история живых мертвецов (9 фото)

Автор:
14 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   неожиданная смерть   опасная работа   радий   радиоактивность   сша   фабрика   факты   
1314
9
В 1930-х всю Америку, а позднее и весь мир облетела история фабричных девушек, расписывавших люминисцентными красками стрелки армейских часов. Работницы не подозревали, что имеют дело со смертельно опасным веществом. И даже когда девушки стали мучительно умирать, потребовалось несколько лет, чтобы докопаться до истинной причины нескольких десятков смертей.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: история   неожиданная смерть   опасная работа   радий   радиоактивность   сша   фабрика   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Азат Баширов 3 часа назад
Нахождение в природе
Радий довольно редок. За прошедшее с момента его открытия время более столетия во всём мире удалось добыть всего только 1,5 кг чистого радия. Одна тонна урановой смолки, из которой супруги Кюри получили радий, содержит лишь около 0,1 г радия-226. Весь природный радий является радиогенным возникает при распаде урана-238, урана-235 или тория-232; из четырёх найденных в природе наиболее распространённым и долгоживущим изотопом (период полураспада 1602 года) является радий-226, входящий в радиоактивный ряд урана-238. В равновесии отношение содержания урана-238 и радия-226 в руде равно отношению их периодов полураспада: (4,468 109 лет)/(1602 года)=2,789 106. Таким образом, на каждые три миллиона атомов урана в природе приходится лишь один атом радия; кларковое число радия (содержание в земной коре) составляет ~1 мкг/т.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
374
Будьте крепенькими и здоровенькими! 10 минут назад
Радиостанция от US 1930-х
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
livaneth 37 минут назад
Современная коллега. Она не циферблаты расписывает а топливные сборки монтирует. Об опасности ее предупредили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Azesh 2 часа назад
от асбеста народу погибло, пожалуй, побольше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Как шайенны сняли скальп с англичанина, а тот выжил и передал его в музей: история Уильяма Томпсона Как шайенны сняли скальп с англичанина, а тот выжил и передал его в музей: история Уильяма Томпсона 45 любопытных фото нашего удивительного мира 45 любопытных фото нашего удивительного мира Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня" Как викинги исследовали моря с помощью "солнечного камня" "Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок "Троицкий монстр": ее преступления до сих пор повергают в шок Человек, который сидел на шесте: немного о странной моде в США 1920-х годов Человек, который сидел на шесте: немного о странной моде в США 1920-х годов
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

325783



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион
0
159
В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Curse of the dead gods: обзор
0
3
Curse of the dead gods: обзор
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
0
2
Илон Маск представил Model S Plaid — самый быстрый и дорогой электромобиль Tesla
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#фотографии#животные#сатира#комментарии#война#заграница#ретро
#Юмор#картинки#факты#люди#прикол#приколы#интересное#мемы#сарказм.
#история#фото#Россия#позитив#подборка#сша#музыка#прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться