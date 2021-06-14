Девушки и радий: история живых мертвецов

Корпорация US Radium наняла около 70 женщин для выполнения различных задач, включая работу с радием. Сами владельцы предприятия и работавшие на нем ученые, знакомые с действием радия, сами тщательно избегали его. Заводские химики использовали свинцовые сетки, маски и щипцы. Компания U.S. Radium сама рассылала медикам литературу, описывающую "вредные эффекты" радия. Несмотря на эти сведения, к 1925 году на заводе произошло уже несколько смертей. В числе погибших был главный химик компании доктор Эдвин Леман и несколько женщин-рабочих. Сходные обстоятельства этих смертей побудили к расследованию, которое предпринял доктор Харрисон Мартленд, врач округа Ньюарк.

По оценкам экспертов, в общей сложности ,4000 рабочих были наняты корпорациями в США и Канаде для окраски циферблатов радием. Каждый из работников смешал краску в маленьком контейнере, а затем с помощью кисти из верблюжьей шерсти наносил светящуюся краску на циферблаты. Текущая ставка оплаты за покраску 250 циферблатов в день составляла около полутора пенни за циферблат (эквивалентно 0,303 доллара в наши дни. Кисти теряли форму после нескольких движений, поэтому инспекторы компании в США рекомендовали своим работникам облизывать кисть языком и губами. Ничего не зная о природе радия, "радийные девушки" для развлечения красили себе смертоносной краской ногти, зубы и лица. Многие рабочие заболевали; неизвестно, сколько человек умерло от облучения.