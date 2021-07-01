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30+ самых странных лотов, выставленных на продажу в фейсбуке

30+ самых странных лотов, выставленных на продажу в фейсбуке (33 фото)

Автор:
01 июля 2021 16:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавно   ну вы даете!   продавцы   продажи   смешно   соцсети   странные товары   фейсбук   
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В интернете можно купить и продать все, что угодно. Особенно - продать! Порой в соцсетях и на специализированных площадках предлагают купить ну очень странные вещи. Вот, например, набор самых необычных товаров, выставленных на продажу в фейсбуке.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   ну вы даете!   продавцы   продажи   смешно   соцсети   странные товары   фейсбук   
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