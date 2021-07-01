30+ самых странных лотов, выставленных на продажу в фейсбуке

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В интернете можно купить и продать все, что угодно. Особенно - продать! Порой в соцсетях и на специализированных площадках предлагают купить ну очень странные вещи. Вот, например, набор самых необычных товаров, выставленных на продажу в фейсбуке.
"Потрясающее платье от Talbots, всепокрытое кошачьей шерстью - $129. Отличный подарок для любителей кошек"
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"Бандиту, который обрезал ревень вокруг моего дома. Ты потерял телефон. Предлагаю сделку: меняю твой телефон на ревень"
"Фальшивое золотое кольцо, $15. Парень, который его подарил, сказал, что оно настоящее, но у меня от него палец позеленел"
"Органайзер для грязного белья. С ним все в порядке, мне просто лень разделять вещи для стирки"
"Продаю книжниые полки в хорошем состоянии, $200. Диски со "Шреком" в стоимость не входят"
"Торт по мотивам "Истории игрушек". Мы сделали его для семейного праздника, но его никто не ел - просто стоял для украшения"
"Продается рука манекена. Я училась на ней маникюру, но ее явно можно использовать и с другими целями"
"Мой муж, который скорстанет бывшим, принес мне это кресло из дома женщины, с которой изменял мне. Я от него съезжаю, а эту штуку либо сожгу, либо продам по любой предложенной вами цене"
"Помолвочное кольцо с бриллиантом отдам за $800. Носила его всего неделю (потом выяснила, что он женат)"
"Идеальный подарочный набор для любого мужского праздника за $15. За $20 - с упаковкой хот-догов"
"Ставни за $20. Купила для ремонта дома, но мой муж отказался в нем участвовать, так что продаю"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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