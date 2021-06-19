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Странные люди, странные вещи

Странные люди, странные вещи (37 фото)

Автор:
19 июня 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: веселые картинки   забавно   картинки   ну вы даете!   смешно   странные люди   странные предметы   фотографии   
903
37
Глядя на фотографии в этой подборке, вы то и дело будете задаваться вопросом: "Да что здесь происходит?" Если вы не боитесь, что вопросы останутся без ответа, и готовы дать волю своему воображению, - вам сюда!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: веселые картинки   забавно   картинки   ну вы даете!   смешно   странные люди   странные предметы   фотографии   
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4  комментария
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Антон Сорокин 2 часа назад
Это не тот спирт, внутри мишки изопропанол
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796
Электрик 2 часа назад
"Моя собака не кусает. Она глубоко осуждает" - бомбическое фото!!!
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