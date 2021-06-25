Минус 127 килограммов: Максим Фадеев похвастался новой формой

Продюсер Максим Фадеев долгое время страдал от лишнего веса. Год назад 53-летний Максим сбросил рекордные 100 килограммов, но не остановился на достигнутом. Сейчас Фадеев снова похвастался своими успехами, приоткрыв завесу тайны своего похудения.
На своей страничке в Instagram Максим Фадеев похвастался своими успехами в похудении. По словам продюсера, он сбросил 127 килограммов благодаря собственной авторской системе, которую представил в Исследовательский Центр Профилактической Медицины.
Исследовательский Центр Профилактической Медицины участвовал в разработке моей программы для похудения в полной мере, на основе всех моих записей и наблюдений за тем, как я худел! Вот теперь об этом можно говорить, и теперь это не просто слова - это уже наука! Теперь, программа для похудения от меня будет подкреплена научными и медицинскими заключениями! Очень скоро, мы представим вам нашу программу! И это перевернёт представление о многом! Будьте здоровы!, - написал Фадеев.
Подписчики сразу же оценили фигуру Максима. Певица Валерия даже попросила взять под крыло своего мужа: «Возьми Йосю под свое крыло».
Поклонники похвалили Максима за упорство:
«Шикарная форма! Вы молодец! Скинув столько, думаю, вы на лет 20 помолодели! Здоровья вам»
«Максим Александрович, я вами восхищаюсь! Стоит признать, вы обладаете сильным духом и волей. Так держать»
Не так давно Максим Фадеев открыл небольшой секрет своего похудения. Он рассказал, что перед приёмом пищи нужно выпить 600 миллилитров горячей воды.
«Утром нужно выпивать 600 граммов горячей воды, такой, чтобы она приятно обжигала горло, но, конечно, не кипяток. Делайте это трижды в день: утром, днем и вечером. Вы даже не представляете, как вес начнет уходить. Питаться можно так же, как и всегда, но сначала выпивайте горячую воду. Удивительно, но после этого вы больше трех ложек не съедите!» — говорил продюсер.
Похудение Максима Фадеева было окружено слухами с самого начала. Ещё в 2020 году поклонники подозревали Максима в том, что он урезал желудок. Однако в комментариях Максим уверил, что никаких операций он не делал.
«Нет, не была. И вам не советую. Просто поверьте в себя», — ответил Максим Фадеев.
Так или иначе, но Максим Фадеев сбросил 127 килограммов и теперь готовится к выпуску своей авторской методики.
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но на пузе она уже не застегивалась.
Это раз, а два, и самое главное, потеря веса за такой короткий срок это чудовищный урон по внутренним органам в частности и всему организму в целом.
Самая адекватная потеря веса от 0.5 до 1% общей массы тела в месяц! Т.е для условного 80-100кг дядьки в месяц в норме должно уходить от 4 до 10 кг. Причем взвешиваться нужно всегда в доно и то же время (самое лучшее с утра после унитаза), т.к. "гуляние" веса в течении дня в норме может достигать 2-3 кг.
Вот с водой у него в "меню" согласен.
Вообще чем больше воды пить в день, тем лучше. Нет никаких 2 литров, это уже давно опровергнуто, нужно пить всегда когда хочется, хоть немного и исключительно обычной воды, без газа и сахара, просто воду.
Плюс умеренная физическая нагрузка, самый простой способ 3-4 раза в неделю каждый день либо проходить не менее 10 000 шагов (около 7-8 км), либо 30-40 минут активной физ.нагрузки с утяжелением.
Ну и про еду )) Можно есть вообще все, но без хлеба, совсем. И порции должны быть размером с ваш кулак. Из-за стола нужно всегда вставать с ощущением "еще бы чем-нибудь догнаться"
Получился колобок с ногами-спичками. Нога на фото тоньше, чем у бабы рядом.