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Минус 127 килограммов: Максим Фадеев похвастался новой формой

Минус 127 килограммов: Максим Фадеев похвастался новой формой (5 фото)

Автор:
25 июня 2021 14:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Максим фадеев   интересное   питание   похудение   преображение   фото   шоу бизнес   
3029
5

Продюсер Максим Фадеев долгое время страдал от лишнего веса. Год назад 53-летний Максим сбросил рекордные 100 килограммов, но не остановился на достигнутом. Сейчас Фадеев снова похвастался своими успехами, приоткрыв завесу тайны своего похудения.

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Метки: Максим фадеев   интересное   питание   похудение   преображение   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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5k
Станислав 2 часа назад
Продам свою методику. Хотя нет, просто подарю ее. Меньше жрите! Исключите сахар, мучное и жареное. Вы не поверите, но просто заставив себя не бегать к холодильнику в 10 вечера за печеньками с кефиром вы сбросите за пару месяцев кило 5 так точно.
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27k
gfjhtgfjhf 2 минуты назад
Питиём обжигающей горло воды, можно допиться до рака желудка.
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9k
андрей 8 минут назад
Он был в прекрасной спортивной форме,
но на пузе она уже не застегивалась.
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−97
Sweetie 20 минут назад
На зарплату среднего россиянина в 20тысяч его посадить, в миг похудеет
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8k
Majul Полчаса назад
Как врач скажу. 130 кг за такое время сбросить невозможно без хирургов или жесточайшей ограничительной диеты (по факту хлеб и вода).
Это раз, а два, и самое главное, потеря веса за такой короткий срок это чудовищный урон по внутренним органам в частности и всему организму в целом.

Самая адекватная потеря веса от 0.5 до 1% общей массы тела в месяц! Т.е для условного 80-100кг дядьки в месяц в норме должно уходить от 4 до 10 кг. Причем взвешиваться нужно всегда в доно и то же время (самое лучшее с утра после унитаза), т.к. "гуляние" веса в течении дня в норме может достигать 2-3 кг.

Вот с водой у него в "меню" согласен.

Вообще чем больше воды пить в день, тем лучше. Нет никаких 2 литров, это уже давно опровергнуто, нужно пить всегда когда хочется, хоть немного и исключительно обычной воды, без газа и сахара, просто воду.
Плюс умеренная физическая нагрузка, самый простой способ 3-4 раза в неделю каждый день либо проходить не менее 10 000 шагов (около 7-8 км), либо 30-40 минут активной физ.нагрузки с утяжелением.

Ну и про еду )) Можно есть вообще все, но без хлеба, совсем. И порции должны быть размером с ваш кулак. Из-за стола нужно всегда вставать с ощущением "еще бы чем-нибудь догнаться"
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20k
pssst 37 минут назад
27 кило - это лишнюю кожу срезали
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1k
Ян Баян 55 минут назад
Молодец! Теперь будет сумка и кресло из кожи!
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60
Alex Час назад
Херню несет. Они все делают шунтирование желудка. Вот и вся программа.
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1k
vitstd Час назад
А свисающую складками кожу ( ведь он - как говорит- не делал операции?) он куда девает - по карманам рассовывает?
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54k
pynh Час назад
Угу. Горячая вода. ККин горячей водой запивал чтобы жрать не хотелось.
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