Минус 127 килограммов: Максим Фадеев похвастался новой формой

Похудение Максима Фадеева было окружено слухами с самого начала. Ещё в 2020 году поклонники подозревали Максима в том, что он урезал желудок. Однако в комментариях Максим уверил, что никаких операций он не делал.

«Нет, не была. И вам не советую. Просто поверьте в себя», — ответил Максим Фадеев.