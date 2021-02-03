Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей

Делая ремонт, можно и поседеть. Порой попадаются такие рукожопы, что после их работы нужно все переделывать. В посте собраны реальные примеры, от которых у заказчиков волосы на голове встают дыбом.

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1. На это больно смотреть 0 Источник:

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2. Рукалицо 0 Источник:

3. В объявлении точно был подвох: быстро и недорого не получилось 0 Источник:

4. За дело берется профессионал 0 Источник:

5. А что не так? 0 Источник:

6. Тихий ужас 0 Источник:

7. После таких горе-ремонтников все переделывать надо 0 Источник:

8. Клиент плачет 0 Источник:

9. И как принимать такую работу? 0 Источник:

10. Им самим не стыдно такое творить 0 Источник:

11. Реальные рукожопы 0 Источник:

12. Руки бы им оторвать 0 Источник:

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14. Отрегулировали, блин 0 Источник: