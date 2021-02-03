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Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей

Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей (16 фото)

Автор:
03 февраля 2021 10:56
Сообщество : Юмор
Метки: горе-строители   забавно   прикол   рукожопы   строительные маразмы   строительные провалы   
1748
16
Делая ремонт, можно и поседеть. Порой попадаются такие рукожопы, что после их работы нужно все переделывать. В посте собраны реальные примеры, от которых у заказчиков волосы на голове встают дыбом.
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Метки: горе-строители   забавно   прикол   рукожопы   строительные маразмы   строительные провалы   
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9  комментариев
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10k
Сибирячка 53 минуты назад
Кое где виноваты не строители, а хозява. Что настаивают так и и только так.
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Доктор Джонс 41 минуту назад
А это разве не компенсационная петля?
А это разве не компенсационная петля?
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1k
Дмитрий Доктор Джонс Полчаса назад
А разве это пластик?
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1k
Сергей Черныш Доктор Джонс 24 минуты назад
Это пройоб в осях + лень.
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12k
Kost 54 минуты назад
Тоже ждет такое "рукожопство", хотим подоконник поднять и окно поменять, чтоб вровень со столешницей на кухне был.
Тоже ждет такое "рукожопство", хотим подоконник поднять и окно поменять, чтоб вровень со столешницей на кухне был.
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20k
Владимир Kost 40 минут назад
Пеной собираетесь поднимать, серьезно?
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2k
tessio Владимир 19 минут назад
А вы думаете даже тут окно только на пене?
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26k
Snork Snorkoff Владимир 14 минут назад
А какая ер разница? Главное с улицы заштукатрить нормально, или кирпичей ряд положить или чем там фасад отделан. А так, какие проблемы?
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Владимир Snork Snorkoff 5 минут назад
Просядет пена, причем проседает она неравномерно.
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