Ремонт обернулся провалом: маразмы от горе-строителей

Делая ремонт, можно и поседеть. Порой попадаются такие рукожопы, что после их работы нужно все переделывать. В посте собраны реальные примеры, от которых у заказчиков волосы на голове встают дыбом.
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