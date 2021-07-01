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Замечательные фотографии СССР 1950-х, которых вы еще не видели

Замечательные фотографии СССР 1950-х, которых вы еще не видели (21 фото)

Автор:
01 июля 2021 11:27
Сообщество : СССР
Метки: 1950-е   СССР   машина времени   ностальгия   советское прошлое   фотографии СССР   
857
21
Это не самые растиражированные снимки - если вы и видели их, то явно далеко не все. Фотографии цветные и буквально помогают окунуться в особую атмосферу советского прошлого. Испытайте удивительное ощущение путешествия во времени!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1950-е   СССР   машина времени   ностальгия   советское прошлое   фотографии СССР   
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3  комментария
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62k
Viktor 39 минут назад
Видели!
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54k
pynh 13 минут назад
таки видели, еще в феврале 20го
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
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