Замечательные фотографии СССР 1950-х, которых вы еще не видели

Это не самые растиражированные снимки - если вы и видели их, то явно далеко не все. Фотографии цветные и буквально помогают окунуться в особую атмосферу советского прошлого. Испытайте удивительное ощущение путешествия во времени!

0 Источник: Снимки были сделаны Мартином Манхоффом - помощником военного атташе США в СССР в период 1952–1954 годов. Его фотоархив был открыт и начал публиковаться только в 2016 году - в основном благодаря усилиям историка и публициста Дугласа Смита.

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