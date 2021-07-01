Замечательные фотографии СССР 1950-х, которых вы еще не видели

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Это не самые растиражированные снимки - если вы и видели их, то явно далеко не все. Фотографии цветные и буквально помогают окунуться в особую атмосферу советского прошлого. Испытайте удивительное ощущение путешествия во времени!
Снимки были сделаны Мартином Манхоффом - помощником военного атташе США в СССР в период 1952–1954 годов. Его фотоархив был открыт и начал публиковаться только в 2016 году - в основном благодаря усилиям историка и публициста Дугласа Смита.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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