"Такого еще у нас не было": житель Сочи захватил часть пляжа и сдавал отдыхающим лежаки за деньги

"Ладно, большую часть с Полицией сегодня вывезли. Но, попрошу заметить, не только мошенники у нас лицом к народу, так сказать! Власть с Полицией тоже в грязь лицом не ударили, – тем, кто заплатил за сегодняшний день, дали спокойно досидеть, долежать и доукрыться в тени зонтиков. Старались вывозить незаконное имущество потише, не нарушая покоя отдыхающих). Для гостей – услуги. Для организаторов – 159 ст. УК РФ. Остатки завтра вывезем", - сообщил Столяров, заметив, что сфера пляжного бизнеса вызывает у него "глубокую озабоченность".

В соцсетях, комментируя эту ситуацию, пользователи отметили, что похожее наблюдается абсолютно повсюду, и не только в Сочи.