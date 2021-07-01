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"Такого еще у нас не было": житель Сочи захватил часть пляжа и сдавал отдыхающим лежаки за деньги

"Такого еще у нас не было": житель Сочи захватил часть пляжа и сдавал отдыхающим лежаки за деньги (8 фото)

Автор:
01 июля 2021 09:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи. делец   Столяров   бизнес   видео   пляж   самозахват   сириус   
9209
8
Южанин прикрывался "крышей" из спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что "даже вслух произносить нельзя".
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Метки: Сочи. делец   Столяров   бизнес   видео   пляж   самозахват   сириус   
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54  комментария
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1k
bosayk 5 часов назад
все просто не поделился) забыл Андрюхе Столярову занести в префектуру
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336
Botanik Vulgaris 57 секунд назад
Могу только предполагать, что в городе Сочи оформить такого рода бизнес станет дорого. Если включить все инстанции, то возможно и нерентабельно. Цену придётся поднимать, клиентов будет меньше, недовольных больше.
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4k
Владимир 19 минут назад
Для сравнения, в Европе все, ВСЕ пляжи муниципальные. к ним всегда открыт доступ. Да, можно взять лежак и зонт за 5€ в день, но это как правило не у кромки воды, и при этом места хватает всем. И, как правило лежаки и зонты сдают пляжные рестораны. И да! Пляжи хоть и муниципальные, песок на них просеивают каждый день тракторами, поэтому ни окурков, ни плевков, ни мусора!!!
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17k
Robin Hood 54 минуты назад
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41
Сергей Сироткин 2 часа назад
Этот бизнес я наблюдал в 2020 году в Лоо.
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1k
zu4ara 3 часа назад
Раскулачили чувака, зато теперь спокойно и бесплатно можно лежать на окурках, пивных пробках и чужих плевках...
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−53
4
валерий винокуров 3 часа назад
Найти бесплатную тень на пляже практически невозможно
Потому местные на пляж не ходят, особенно пенсионеры
Классические сапожники без сапог))
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28k
Кот Баюн 3 часа назад
И чо? Проход он не перекрывал, места много, что плохого, если пляж пустой, а некоторые не прочь воспользоваться его услугой?
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3k
portroy 4 часа назад
Администрация сработала на 5 балов! Предприниматель задержан, а отдыхающие остались без зонтиков и лежаков. Ситуация в которой все проиграли.
Я бы на месте администрации помог этому коммерсу все корректно оформить пусть и задним числом, и еще бы выделил электричество и воду(при возможности) для организации душа, света и точки с холодильником для соков и воды.
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1k
Bob 4 часа назад
при чем тут 159 статья? ну максимум незаконное предпринимательство!
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6k
McAir 4 часа назад
Только сильно не минусите... Я, просто, немного не понимаю... Пляж общий. Чувак привёз свои лежаки, зонтики, прочую удобную хрень. Давал возможность людям отдыхать с комфортом. Соответственно получал за это какую-то монету. Что не так то? Он же не капитальное строительство на пляже замутил. Там вон кафешки прям на пляже с капитальным фундаментом заливают по всему побережью в природоохранной зоне, и никто вой не поднимает. Или "это другое"?.. Или те делятся с кем надо?..

Ну, если этот чел не был оформлен... Ну, штрафонули бы чуток, заставили оформится как ИП. И пусть себе сдаёт инвентарь, налоги платит!
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2k
Mart Daav 4 часа назад
с крышей, имя которой даже вслух произносить нельзя, занимаются другим бизнесом
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6k
кот базилий 4 часа назад
И все это с молчаливого согласия местной администрации, просто "захватил сам" - такого не бывает.
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8k
vit 4 часа назад
>> Кстати, вопрос: а если бы связи оказались не мифическими?
Дальше продолжал бы сдавать пляж отдыхающим.
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991
Roman 4 часа назад
Такого никогда не было, и вот опять
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4k
Алексей Куликов 4 часа назад
Была бы крыша, он такой фигнёй не занимался бы.
Я так думаю.
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505
Миша 4 часа назад
Да лано, сказочники, "Такого еще у нас не было"
В прошлом году заставили в Ялте Приморский пляж зонтиками с лежаками, возле моря в два ряда процентов на 70 пляжа. Это же городской бесплатный пляж! Возле линии воды граница из платных пустых лежаков. Хотели рядом с лежаками расположиться поближе к водичке - тут же выскочило какое то тётка с группой поддержки, и начало орать, что лежаки платные, и потенциальным на них отдыхающим может не понравиться ограничение нами их свободы передвижения по пляжу... Это просто писец!
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236
Dima 5 часов назад
вот из-за таких бизнесвуменов и отпадает все желание отдыхать на наших курортах
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987
Татьяна Юсова 5 часов назад
Я так понимаю, что «захватить пляж» - это установить ограждение и не пропускать туда без оплаты.
Или расставить свою лежаки и зонтики на участке пляжа так, что места не остаётся для отдыхающих, которые предпочитают свою подстилочку вместо платного лежака.
Но судя по фотографиям, на огромном, не обустроенном пляже, предприниматель организовал прокат лежаков, а кругом куча места для тех, кто не хочет пользоваться лежаками.
То есть не было никакого принуждения, или ты пользуешься лежаками, или ищи другое место для отдыха.
Согласна с комментаторами, которые предположили, что мужик просто не поделился с «крышей», поэтому его объявили преступником, хотя я в его действиях никакого преступления не вижу.
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19k
Ватаку Накомоде 5 часов назад
С одной стороны дичь. С другой в цивилизованных странах тоже платные лежаки не редкость. Вспоминается Черногория два года назад - тоже все пляжи бесплатные, но уставлены лежаками, на который только посмотришь - сразу подбегает хозяин и требует свои 5 евро. В общем случае если лежаки не мешают другим и не загромождает ВЕСЬ пляж, оставляя место чтобы полежать просто на полотенце тем, кто не хочет доплачивать - я ничего страшного не вижу. А вот когда делают так что кусок пляжа отгорожен что даже пройти нельзя, не то чтобы бесплатно прилечь на своё полотенце - то да, надо с такими бороться.
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