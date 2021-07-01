"Такого еще у нас не было": житель Сочи захватил часть пляжа и сдавал отдыхающим лежаки за деньги

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Южанин прикрывался "крышей" из спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что "даже вслух произносить нельзя".
В курортный сезон жители прибрежных городов стараются заработать на любой мелочи. И пока одни стараются все-таки держаться в рамках правил, другие изобретательно куют деньги буквально из воздуха, абсолютно игнорируя закон, мораль, совесть и прочие ограничители.
В Инстаграм-аккаунте врио главы федеральной территории Сириус Андрея Столярова появилась запись о том, как дельцы наживаются на отдыхающих. "Клубника на тротуарах была, чача в багажнике была, будки кваса на переходах были, но вот чтобы самозахват целого пляжа, такого в мою бытность еще не было", - написал он.
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Как оказалось, один из жителей Сочи установил у моря зонтики, лежаки и даже бунгало. все это он сдавал отдыхающим за определенную сумму, вот только власти об этом ничего не знали. Кстати, прикрывался бизнесмен некоей мифической спецслужбой. "А у дяди оказывается мифическая «крыша» из мифической спецслужбы, которая настолько секретная и страшная, что даже вслух произносить нельзя", - написал в комментариях Столяров.
"Ладно, большую часть с Полицией сегодня вывезли. Но, попрошу заметить, не только мошенники у нас лицом к народу, так сказать! Власть с Полицией тоже в грязь лицом не ударили, – тем, кто заплатил за сегодняшний день, дали спокойно досидеть, долежать и доукрыться в тени зонтиков. Старались вывозить незаконное имущество потише, не нарушая покоя отдыхающих). Для гостей – услуги. Для организаторов – 159 ст. УК РФ. Остатки завтра вывезем", - сообщил Столяров, заметив, что сфера пляжного бизнеса вызывает у него "глубокую озабоченность".
В соцсетях, комментируя эту ситуацию, пользователи отметили, что похожее наблюдается абсолютно повсюду, и не только в Сочи.
В соцсетях, комментируя эту ситуацию, пользователи отметили, что похожее наблюдается абсолютно повсюду, и не только в Сочи.
Это по всему побережью практикуют. Под видом сдачи лежаков занимают ими весь берег. Там где узкий пляж (Кабардинка, например), люди из воды выйти не могут, не наткнувшись на лежак.— svryb (@svryb) July 1, 2021
Считаю, надо прекращать эту практику "бронирования" мест с помощью лежаков.
знали б вы сколько таких "мужчин" в крыму и большинство из них дЭпутаты— Енот-сепаратист (@Volodjaa) July 1, 2021
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Метки: Сочи. делец Столяров бизнес видео пляж самозахват сириус
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Очередной бот
Потому местные на пляж не ходят, особенно пенсионеры
Классические сапожники без сапог))
Я бы на месте администрации помог этому коммерсу все корректно оформить пусть и задним числом, и еще бы выделил электричество и воду(при возможности) для организации душа, света и точки с холодильником для соков и воды.
Если один умник решил идти против закона, он должен понести наказание.
Или вы предлагаете изменить законодательную базу и по сути разрешить незаконное предпринимательство?
Ну, если этот чел не был оформлен... Ну, штрафонули бы чуток, заставили оформится как ИП. И пусть себе сдаёт инвентарь, налоги платит!
б) налоги
Ничего этого не было, очевидно, сделано.
Дальше продолжал бы сдавать пляж отдыхающим.
Я так думаю.
Или расставить свою лежаки и зонтики на участке пляжа так, что места не остаётся для отдыхающих, которые предпочитают свою подстилочку вместо платного лежака.
Но судя по фотографиям, на огромном, не обустроенном пляже, предприниматель организовал прокат лежаков, а кругом куча места для тех, кто не хочет пользоваться лежаками.
То есть не было никакого принуждения, или ты пользуешься лежаками, или ищи другое место для отдыха.
Согласна с комментаторами, которые предположили, что мужик просто не поделился с «крышей», поэтому его объявили преступником, хотя я в его действиях никакого преступления не вижу.
Когда лежаки и зонты стоят в сторонке, а ты подходишь, платишь и несешь куда хочешь. Это аренда и услуга. Все равно что ты со своим придешь. Только ещё денежку платишь за пользование чужим. А когда эти лежаки стоят на определенном месте, и судя по фото занимаю большУю часть пляжа, и они уже самими своими габаритами организуют "ограждение" территории, то это и есть захват. Уверен что я не смогу подойти и убрать мешающие мне свободные лежаки.
Например когда я был в Греции, то прочитал про такой вид сервиса. А потом ещё и гиды постоянно повторяли. Пляжи в Греции общедоступные и бесплатные. Ими никто не владеет в частном порядке. Вас не могут заставить платить за что-то, но вы можете арендовать лежак и зонтик. Скорее всего к вам подойдет работник, озвучит сумму и если согласны, то пользуйтесь.
Так и было. Пришли на пляж. Стоят зонты и лежаки в сторонке. Взяли что надо поставили где захотели и где было свободно. Минут через 15 подошел человек, говорит 1.5 евро за зонт, и по 1 евро лежак (может наоборот, давно было). Отдали сумму и весь день пользовались. Рядом спокойно располагались люди на полотенцах.
Теперь математика. 1,5 (ширина двух лежаков) х 5 мест = 7,5 метров + 4 (проемы) х 2 метра = 8 метров. Итого 15,5 метров.
Перпендикулярный ряд. 4 места по 2 метра (лежаки) = 8 метров + 3 проема х 1 метр = 3 метра. Итого 11 метров.
15,5х11 = 170,5 квадратных метра. Это для вас много или мало? Для меня много, это 1/6 моего дачного участка.
А если посмотрите видео, то слева от лежаков ещё какие то закрытие кровати стоят. Столько же занимают.
Почти все лежаки пустые. Значит я могу спокойно подойти, собрать их и отнести в сторону, ведь пляж общий, а лежаки ничейные, значит так как я пришел первым, то распоряжаюсь местом по своему усмотрению, конечно же не нарушая при этом закон.
И - да, они платят в казну налоги.
За это они имеют право вызвать полицию, если кто-то не желает оплачивать лежак, возлежа на нем.