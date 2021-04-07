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На пляж во Флориде выбросило морскую мину: видео

На пляж во Флориде выбросило морскую мину: видео (3 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:56
Сообщество : Военное
Метки: в мире   видео   люди   мина   морская мина   пляж   флорида   фото   
335
3
Территория была оцеплена, а на место инцидента прибыли взрывотехники.

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Метки: в мире   видео   люди   мина   морская мина   пляж   флорида   фото   
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572
Шурман Час назад
Опять Володя ?:)
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7k
Колорад 54 минуты назад
"...Но на слово верить надписи эксперты не стали. Военные быстро прибыли на место и забрали мину с собой..."
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75k
Броненосец Потелкам Колорад Полчаса назад
Была бы боевая - взрывали бы на месте
Мину на боевом взводе никто транспортировать не будет
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