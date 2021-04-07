На пляж во Флориде выбросило морскую мину: видео

335
3
Территория была оцеплена, а на место инцидента прибыли взрывотехники.
Помощник шерифа округа Бровард во Флориде во время патрулирования городского пляжа в начале апреля сделал неожиданную находку — волнами на побережье вымыло большую морскую мину.
О взрывном устройстве сразу же было доложено в управление шерифа и сотрудникам ВВС США.
О взрывном устройстве сразу же было доложено в управление шерифа и сотрудникам ВВС США.
Сообщается, что на мине было написано слово «инертная», что, скорее всего, означает, что это муляжная мина для учебных целей. Но на слово верить надписи эксперты не стали. Военные быстро прибыли на место и забрали мину с собой для дальнейшего расследования, сообщает телеканал WPLG Local 10.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эти добровольцы проведут 40 дней в пещере
- «Замёрзший» российский город: люди бросили все и сбежали
- Работник уволился и получил от начальника 230 кг грязных монет вместо зарплаты
- Немецкий энтузиаст пазлов собрал самую большую в мире головоломку
- Девушка нашла старый фотоальбом своей мамы и её подруг
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
Мину на боевом взводе никто транспортировать не будет