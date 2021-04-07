На пляж во Флориде выбросило морскую мину: видео

Сообщается, что на мине было написано слово «инертная», что, скорее всего, означает, что это муляжная мина для учебных целей. Но на слово верить надписи эксперты не стали. Военные быстро прибыли на место и забрали мину с собой для дальнейшего расследования, сообщает телеканал WPLG Local 10.