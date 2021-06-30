"Пошла на ***! Не буду надевать!": посетительница московского МФЦ устроила истерику из-за маски

Между тем, в Москве, как и по всей России, растет смертность от коронавируса. По состоянию на 29 июня было зафиксировано 652 летальных исхода за сутки (из них 121 летальных исхода - в Москве, и 119 - в Санкт-Петербурге), что составляет очередной антирекорд за всю пандемию.

2021-06-30T08:44:45+03:00