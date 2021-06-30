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"Пошла на ***! Не буду надевать!": посетительница московского МФЦ устроила истерику из-за маски

"Пошла на ***! Не буду надевать!": посетительница московского МФЦ устроила истерику из-за маски (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июня 2021 08:44
Сообщество : Жить в России
Метки: МФЦ   Москва   антиковидные меры   видео   маска   посетители   скандал   
2542
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Сначала она мотивировала отказ тем, что ей плохо, затем перешла на ругань, а после и вовсе стала распускать руки.

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Метки: МФЦ   Москва   антиковидные меры   видео   маска   посетители   скандал   
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33k
Лесли 🥰 2 часа назад
Бл*ять! Как вы зае*бали честное слово! Не нравится жалуйся тому кто это придумал и ввел этот масочный режим! Нет? Ссыкло? Не пиз*ди тогда! Потому что это придумали не люди работающие в сфере обслуживания. Какого хера вы выносите им бл*ять мозг и оскорбляете?! Быдлятина жирная!
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7k
Сгусток позитива Полминуты назад
жирная б*л*я*д*ь
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19k
shevanez Полчаса назад
Корова тупая. А попади такое в инфекционку с ковидом, как же оно будет выносить мозги медперсоналу.
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0
Илья Полчаса назад
Вызвали бы ментов и получили бы очередное видео как бедную ЖЖЖЖенщину тащут по полу в полицейскую машину.
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827
Алксандр Шевченко Полчаса назад
В СССР что-то знали наперёд.

Ссылка youtu.be
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1k
Moon24 37 минут назад
Людей просто достал цирк с масками и прочими попытками дрессировать и делать покорными
.Скорее всего она пришла в МФЦ по делу и было бы проще надеть маску
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6k
КОСТЯН 49 минут назад
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6k
кот базилий Час назад
Жирная свиноматка
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29
andreivin Час назад
Я бы надел намордник, чтобы не раздражать всех с намордниками- им то приходиться в ссаных тряпках сидеть. В среде коряводебилизма и пацакопоклонничества надо вести себя как и все. Жиробаска явно не права. С дебилами жить, тряпку носить. Ничего, ещё себе припарку сделаете, по две тряпки носить будете.
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2k
Алекс Час назад
Хрюша негодует)))
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
Свиноматка.
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17k
nobody® 2 часа назад
Если тебе плохо - это ли не симптом и показание надеть маску, дабы снизить риск заражения окружающих чем попало?
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4k
Димыч 2 часа назад
Недавно вышел из больницы в Москве, потом посетил поликлинику... Я не удивлён, что смертность растёт. При таком о ношении к пациенту и работе...
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−18
Kirill Samuilov 2 часа назад
Чтобы маску надевать она себя плохо чувствует, а чтобы руки распускать очень даже хорошо.
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1k
Йожык 2 часа назад
Ну покрайне мере быдлятина не соврала, ей действительно плохо. С нервами плохо, совсем беда.
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−4
Andrey Purishev 2 часа назад
твари .пусть бы сами сдохли но они же сволочи тянут в могилы пожилых и больных людей.горите в аду
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33k
Антон 2 часа назад
Свиноматка вышла в свет! На диету и плохо не будет.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
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62k
Viktor 2 часа назад
Ипать-колотить, жиробасина тупорылая!

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33k
Alex 2 часа назад
Ох и жирная же хрюшка
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Не мы такие, жизнь такая .....
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342
Вадим Димка Смола/67 2 часа назад
Нечего на зеркало пенять, коли рожа быдловатая!...
При любой жизни надо оставаться людьми, а не скатываться на хамство!
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