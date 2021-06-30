"Пошла на ***! Не буду надевать!": посетительница московского МФЦ устроила истерику из-за маски

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Сначала она мотивировала отказ тем, что ей плохо, затем перешла на ругань, а после и вовсе стала распускать руки.
Безмасочница устроила настоящий скандал в одном из московских МФЦ. Заявившись в учреждение без маски, она сама попыталась взять себе талон, а когда ей предложили взять и надеть средство индивидуальной защиты, та возмутилась.
Сначала она заявила, что ей плохо, после настойчивых просьб операционистов женщина стала повышать голос и материться. В конце концов, она покинула помещение МФЦ, едва не вырвав из рук снимавшей конфликт камеру. Досталось всем, даже Собянину.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Между тем, в Москве, как и по всей России, растет смертность от коронавируса. По состоянию на 29 июня было зафиксировано 652 летальных исхода за сутки (из них 121 летальных исхода - в Москве, и 119 - в Санкт-Петербурге), что составляет очередной антирекорд за всю пандемию.
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.Скорее всего она пришла в МФЦ по делу и было бы проще надеть маску
Вы дебил или так шутите неудачно?
Для особо упоротых веганопедерастов, которые накинутся минусить: я ношу маску полностью закрывая рот и нос. В электричке по пути на работу я такой один на человек 30-40 пассажиров. Просто мой мозг не так атрофирован, как у вас. Я себя максимально обезопасил, а на остальных мне посрать.
При любой жизни надо оставаться людьми, а не скатываться на хамство!