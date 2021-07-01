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«Как средневековое орудие пыток»: прибор для похудения

«Как средневековое орудие пыток»: прибор для похудения (3 фото)

Автор:
01 июля 2021 08:44
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   зажим   зубы   изобретение   люди   прибор для похудения   
666
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Стоматологи из Новой Зеландии представили прибор для похудения, блокирующий челюсти.

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Метки: в мире   зажим   зубы   изобретение   люди   прибор для похудения   
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7  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Бесполезно. У кого был перелом челюсти - те в курсе. Бесполезно закрывать вход. Надо закрывать выход 100% гарантия.
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14k
Corvus Corax Час назад
"Семь здоровых женщин с ожирением ... группа женщин потеряла 3.7 кг"
~528,5 грамм каждая... Всего-то???
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Ипанутые!
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28k
Acu900 2 часа назад
Стоматологи еще те изобретатели. Кстати электрический стул, на котором казнят приговоренных к смерти, тоже один стоматолог изобрел...
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