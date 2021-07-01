«Как средневековое орудие пыток»: прибор для похудения

Ученые из Новой Зеландии и Великобритании разработали устройство, предотвращающее привычку употреблять огромных порций мяса, которая распространилась из США по всему миру и породила эпидемию ожирения. В социальных сетях уже отметили, что устройство, не позволяющее рту открываться более чем на 2 мм, напоминает «средневековое орудие пыток».

Инструмент, разработанный для похудения, вызвал споры после того, как выяснилось, что оно не позволяет рту открываться более чем на 2 мм. Есть те, кто сравнивает инструмент под названием «DentalSlim Diet Control»("Диента, которая начинается с зубов") с орудиями пыток в Средние века.

В инструменте, разработанном учеными из новозеландского университета Отаго и британского университета Лидса, используются магнитные компоненты с фиксирующими болтами, которые устанавливают стоматологи. Средство для борьбы с ожирением позволяет открывать рот всего на 2 мм, предотвращая прием твердой пищи.