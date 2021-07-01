«Как средневековое орудие пыток»: прибор для похудения

Стоматологи из Новой Зеландии представили прибор для похудения, блокирующий челюсти.
Ученые из Новой Зеландии и Великобритании разработали устройство, предотвращающее привычку употреблять огромных порций мяса, которая распространилась из США по всему миру и породила эпидемию ожирения. В социальных сетях уже отметили, что устройство, не позволяющее рту открываться более чем на 2 мм, напоминает «средневековое орудие пыток».
Инструмент, разработанный для похудения, вызвал споры после того, как выяснилось, что оно не позволяет рту открываться более чем на 2 мм. Есть те, кто сравнивает инструмент под названием «DentalSlim Diet Control»("Диента, которая начинается с зубов") с орудиями пыток в Средние века.
В инструменте, разработанном учеными из новозеландского университета Отаго и британского университета Лидса, используются магнитные компоненты с фиксирующими болтами, которые устанавливают стоматологи. Средство для борьбы с ожирением позволяет открывать рот всего на 2 мм, предотвращая прием твердой пищи.
Университет Отаго написал в Твиттере, что «они разработали оральное устройство для похудения, чтобы помочь бороться с глобальной эпидемией ожирения, это первое в мире устройство, и человек, использующий его, будет ограничен жидкой диетой».
Семь здоровых женщин с ожирением, проходивших испытания в Новой Зеландии, в течение двух недель придерживались низкокалорийной жидкой диеты. Согласно статье, опубликованной в British Dental Journal, группа женщин потеряла 3.7 кг или 5,1 процента своего веса в результате эксперимента.
Однако женщины, участвовавшие в эксперименте, жаловались, что им было трудно пользоваться инструментом, было неудобно разговаривать, они чувствовали себя напряженными и меньше получали удовольствия от жизни.
Одна из них даже заявила, что не соблюдала правила и употребляла продукты, которые ей не разрешали, например, она ела шоколад, растопив его.
Устройство предназначено не для всех
Профессор Университета Отаго Пол Брантон сказал, что главное препятствие, которое останавливает потерю веса, - это соблюдение правил, и этот инструмент помогает создать новые привычки, которые могут запустить процесс похудания.
«Это доступная и привлекательная альтернатива, которую можно применять без хирургического вмешательства», - сказал Брантон.
Тем не менее, рекламные объявления об устройстве вызвали реакцию в социальных сетях, где пользователи интернета сравнивали его со средневековыми орудиями пыток.
«Для пояснения: устройство предназначено не для быстрого или длительного похудания, а скорее для помощи людям, которые нуждаются в операции и не могут сделать операцию, пока не похудеют», - пояснили в Университете Отаго.
Источник:
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~528,5 грамм каждая... Всего-то???