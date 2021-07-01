Странные ограничения в Туркменистане









Темные автомобили не подходят

В стране действует запрет на автомобили всех цветов кроме белого. По одной из версий, такая политика объясняется личным убеждением президента Туркменистана: по его мнению, черный цвет приносит неудачу. Есть и другое предположение, гласящее, что большинство автосервисов принадлежит власти Туркменистана, что играет ей на руку, ведь жители страны кинулись перекрашивать свои машины в те самые мастерские после оглашения запрета.

Причем в страну даже не разрешено экспортировать черные авто





Нет коронавирусу

В Туркменистане ввели запрет на слово, обозначающее вирус, правда, проблема от этого не решилась. О нем нельзя говорить государственным медиа, но самое удивительное ― это то, что слово запрещено использовать даже в медицинской литературе.





Нельзя стоять в очередях

Отдельные СМИ сообщают, что и эта мера не обошлась без влияния президента Бердымухамедова, пускай и опосредованно: его сын считает, что столпившийся у магазинов народ порочит честь отца.

Граждане соблюдают ограничение на то, чтобы собираться в очередях у государственных магазинов





Никаких детских смесей

Запрет на энергетические напитки, БАДы и услуги гадалок еще можно оправдать, но почему в стране нельзя рекламировать заменители грудного вскармливания ― вопрос хороший. На самом деле, по законам Туркмении, реклама не должна транслировать преимущества искусственного вскармливания, в чем, конечно, есть определенный смысл.

Запрет рекламы — тоже инструмент пропаганды





Борьба с кондиционерами

Власти убеждены, что сплит-системы, навешанные на здания, портят внешний вид улиц. С ними нельзя не согласиться, но навряд ли стоит воевать за эстетику, когда температура в стране не спадает с отметки +40°C.