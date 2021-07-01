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Странные ограничения в Туркменистане

Странные ограничения в Туркменистане (5 фото)

Автор:
01 июля 2021 08:14
Сообщество : Факты
Метки: в мире   запрет   люди   правила   туркменистан   факты   фото   
2568
5

По загадочности происходящего в стране Туркмения уступает лишь Северной Корее: это одна из немногих настоящих диктатур современности.

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Метки: в мире   запрет   люди   правила   туркменистан   факты   фото   
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17  комментариев
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54k
pynh Час назад
" всех цветов кроме белого"
на фото желтая и черная есть
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17k
Юрий Минуту назад
"В стране действует запрет на автомобили всех цветов кроме белого. ... черный цвет приносит неудачу" -


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11k
Graf_Dracula 7 минут назад
Думаю с последним многие согласятся.
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539
Палыч 19 минут назад
Гурбангулы Бердымухаммедов у Танирбергена Бердонгарова украл кораллы!
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9k
harlamov 24 минуты назад
Последний пункт очень мудрый)
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1k
Пихайло 42 минуты назад
Власти убеждены, что сплит-системы, навешанные на здания, портят внешний вид улиц.
В России тоже для того, чтобы повесить внешний блок на фасад здания, выходящий на улицу, надо через сто кругов ада пройти. И без огромной котлеты не добьешься разрешения. Соответственно, проще блок на лоджии повесить. Так что тут мы не особо далеко от Туркменистана ушли.
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33k
Alex 48 минут назад
Дикий народ
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92
Денис Сверхувниз Alex Полчаса назад
Причем тут народ?
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15k
Владимир Владимирович 2 часа назад
Ещё у них женщинам запрещено краситься в блондинок.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
Машина белого цвета нагревается меньше машины чёрного под солнцем. В Средней Азии это имеет смысл.
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98
AirflyAl Андрей Иванов 3 минуты назад
Ты забыл написать- первые 10 минут. Потом на жаре уже неважно какого цвета машины, в ней такая же баня как в любой другой. Пишу со своего опыта, у меня была белая машина и в жару от цвета ничего не зависит.
Почитай что такое парниковый эффект. Так что привет наимудрейшему президенту)
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