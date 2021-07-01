Странные ограничения в Туркменистане

По загадочности происходящего в стране Туркмения уступает лишь Северной Корее: это одна из немногих настоящих диктатур современности.
Темные автомобили не подходят
В стране действует запрет на автомобили всех цветов кроме белого. По одной из версий, такая политика объясняется личным убеждением президента Туркменистана: по его мнению, черный цвет приносит неудачу. Есть и другое предположение, гласящее, что большинство автосервисов принадлежит власти Туркменистана, что играет ей на руку, ведь жители страны кинулись перекрашивать свои машины в те самые мастерские после оглашения запрета.
Причем в страну даже не разрешено экспортировать черные авто
Нет коронавирусу
В Туркменистане ввели запрет на слово, обозначающее вирус, правда, проблема от этого не решилась. О нем нельзя говорить государственным медиа, но самое удивительное ― это то, что слово запрещено использовать даже в медицинской литературе.
Нельзя стоять в очередях
Отдельные СМИ сообщают, что и эта мера не обошлась без влияния президента Бердымухамедова, пускай и опосредованно: его сын считает, что столпившийся у магазинов народ порочит честь отца.
Граждане соблюдают ограничение на то, чтобы собираться в очередях у государственных магазинов
Никаких детских смесей
Запрет на энергетические напитки, БАДы и услуги гадалок еще можно оправдать, но почему в стране нельзя рекламировать заменители грудного вскармливания ― вопрос хороший. На самом деле, по законам Туркмении, реклама не должна транслировать преимущества искусственного вскармливания, в чем, конечно, есть определенный смысл.
Запрет рекламы — тоже инструмент пропаганды
Борьба с кондиционерами
Власти убеждены, что сплит-системы, навешанные на здания, портят внешний вид улиц. С ними нельзя не согласиться, но навряд ли стоит воевать за эстетику, когда температура в стране не спадает с отметки +40°C.
Женщина не водитель
Три года назад женщинам в Туркменистане запретили садиться за руль. А все потому, что, согласно представленным Министром МВД данным, большинство аварий происходит именно по вине водителей женского пола.
Источник:
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на фото желтая и черная есть
В России тоже для того, чтобы повесить внешний блок на фасад здания, выходящий на улицу, надо через сто кругов ада пройти. И без огромной котлеты не добьешься разрешения. Соответственно, проще блок на лоджии повесить. Так что тут мы не особо далеко от Туркменистана ушли.
Почитай что такое парниковый эффект. Так что привет наимудрейшему президенту)