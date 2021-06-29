Еноты захватили жилище студентки

Девушка уточнила, что всех пятерых гостей забрали в специальный центр, после осмотра их выпустят в дикую природу. Илифф отметила, что еще не подсчитала ущерб от такой внезапной вечеринки, но, судя по всему, ей придется хорошо потратиться на ремонт и новые вещи.