Еноты захватили жилище студентки

319
4
Сколько животные провели в комнате — неизвестно, но беспорядок они навели огромный. Еноты буквально разгромили все, что встретилось на их пути.
Студентка Университета Флориды по имени Хэйли Илифф вернулась домой после недельной поездки в Нью-Йорк и обнаружила у себя в комнате нелегальную вечеринку енотов. Оказалось, что через дыру в крыше к ней сначала спустилась мама-енот, а затем и четверо ее детей-подростков.
Как только девушка обнаружила непрошеных гостей, то тут же позвонила в службу контроля за дикими животными. Пока специалисты ехали на вызов, Хэйли снимала енотов и разрушения на фото и видео и публиковала все в Twitter.
Девушка уточнила, что всех пятерых гостей забрали в специальный центр, после осмотра их выпустят в дикую природу. Илифф отметила, что еще не подсчитала ущерб от такой внезапной вечеринки, но, судя по всему, ей придется хорошо потратиться на ремонт и новые вещи.
since the roof is open to the sky, we have a multiplying raccoon problem. last count was 5 raccoons and they found their way to the office upstairs as well. pic.twitter.com/UvkXZ53ojU— haley iliff (@haley_iliff) June 26, 2021
Источник:
Еще крутые истории!
- Когда разница в росте - не преграда любви
- Мужчина, который вырос в джунглях, 40 лет не знал о существовании женщин
- Люди, которым повезло встретиться с тем, что не каждый день увидишь
25
Понравилось25
Новости партнёров