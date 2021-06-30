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40 преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла

40 преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла (41 фото)

Автор:
30 июня 2021 19:34
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   дизайнерские решения   плохой дизайн   человеческая глупость   
731
41

Нет ничего прекраснее плохого дизайна! Звучит как оксюморон, но именно так считают фанаты инстаграм-аккаунта «Уродливый дизайн». Аккаунт, основанный еще в 2013 году швейцарскими вундеркиндами дизайна Йонасом Ниффенеггером и Себастьяном Матисом, успел покорить сердца 668 тысяч подписчиков, которые каждый день с нетерпением ждут новых примеров абсурдных, смешных и просто неудачных дизайнерских решений.

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Метки: Юмор   дизайн   дизайнерские решения   плохой дизайн   человеческая глупость   
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4k
newegg Час назад
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40k
Raush 22 минуты назад
А что с 17ой не так?
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7k
Izrin Maria Час назад
Большая пляжная сумка в виде маски - хочу такую!
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4k
newegg Час назад
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Наверное, очень удобно жопу вытирать.
Хотя чесаться удобнее..
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