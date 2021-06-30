40 преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла

Нет ничего прекраснее плохого дизайна! Звучит как оксюморон, но именно так считают фанаты инстаграм-аккаунта «Уродливый дизайн». Аккаунт, основанный еще в 2013 году швейцарскими вундеркиндами дизайна Йонасом Ниффенеггером и Себастьяном Матисом, успел покорить сердца 668 тысяч подписчиков, которые каждый день с нетерпением ждут новых примеров абсурдных, смешных и просто неудачных дизайнерских решений.