40 преступлений против хорошего вкуса и здравого смысла

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Нет ничего прекраснее плохого дизайна! Звучит как оксюморон, но именно так считают фанаты инстаграм-аккаунта «Уродливый дизайн». Аккаунт, основанный еще в 2013 году швейцарскими вундеркиндами дизайна Йонасом Ниффенеггером и Себастьяном Матисом, успел покорить сердца 668 тысяч подписчиков, которые каждый день с нетерпением ждут новых примеров абсурдных, смешных и просто неудачных дизайнерских решений.
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