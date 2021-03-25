Автор:
25 марта 2021 13:35
Если вы все еще думаете, что удаленная работа "на себя" - это мечта всей жизни, то вы сильно заблуждаетесь. Профессионалам своего дела приходится не только делать качественные продукты, но и вести деловые переписки, занимаясь финансовыми вопросами. Самые курьезные случаи их общения с заказчиками ждут вас в данном посте.
1. Бюджеты заказчиков. Иногда они доходят до смешного
2. На ТЗ у заказчиков настоящая аллергия
4. Вот почему многие клиенты любят обсуждать ТЗ по телефону
5. И в конкурсе на лучшее ТЗ побеждают...
9. Коротко о правках и согласованиях
13. Не заплатить за работу - классика жанра
14. У некоторых заказчиков совесть все же просыпается... со временем
16. Наглость - второе счастье
17. Иногда у заказчиков действительно весомые причины
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- А можно еще попробовать варианты?
- Конечно, час с дизайнером 20$.
- Да вы чо! Пр@ститутки вон дешевле!
- Ну с ними и пробуйте...
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- Мы не знаем, как это сделать - нам нужен специалист!
- Я специалист - это надо делать вот так.
- Хм.. а нам кажется, надо по-другому
Между связной речью и письменностью не менее 50000 лет эволюции. Все, кто предпочитают "встретимся, обсудим" или тем более "по телефону" отстают в развитии от тех, кто способен выразить свои мысли внятно в письменном виде примерно на те же 50000 лет. Или около того.