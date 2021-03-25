Если вы все еще думаете, что удаленная работа "на себя" - это мечта всей жизни, то вы сильно заблуждаетесь. Профессионалам своего дела приходится не только делать качественные продукты, но и вести деловые переписки, занимаясь финансовыми вопросами. Самые курьезные случаи их общения с заказчиками ждут вас в данном посте.

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