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Невозможно сдержать улыбку: Убойные переписки фрилансеров с их заказчиками

Невозможно сдержать улыбку: Убойные переписки фрилансеров с их заказчиками (18 фото)

Автор:
25 марта 2021 13:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   заказчик   исполнитель   переписка   прикол   фриланс   
1923
18
Если вы все еще думаете, что удаленная работа "на себя" - это мечта всей жизни, то вы сильно заблуждаетесь. Профессионалам своего дела приходится не только делать качественные продукты, но и вести деловые переписки, занимаясь финансовыми вопросами. Самые курьезные случаи их общения с заказчиками ждут вас в данном посте.
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Метки: Юмор   дизайн   заказчик   исполнитель   переписка   прикол   фриланс   
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11k
Eltiftel 2 часа назад
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898
Saplus 14 минут назад
Всвязи с заказчиками у меня есть 2 любимых анекдота:

- А можно еще попробовать варианты?
- Конечно, час с дизайнером 20$.
- Да вы чо! Пр@ститутки вон дешевле!
- Ну с ними и пробуйте...
-----------------------------------------------
- Мы не знаем, как это сделать - нам нужен специалист!
- Я специалист - это надо делать вот так.
- Хм.. а нам кажется, надо по-другому
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20k
Дмитрий Полчаса назад
10-я повеселила...
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1k
Хаим Каценеленбоген 57 минут назад
по п. 4:
Между связной речью и письменностью не менее 50000 лет эволюции. Все, кто предпочитают "встретимся, обсудим" или тем более "по телефону" отстают в развитии от тех, кто способен выразить свои мысли внятно в письменном виде примерно на те же 50000 лет. Или около того.
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41k
Andrey 2 часа назад
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Шутки фрилансеров для фрилансеров. Нормальный человек может только сожалеть о пободной тупости однопланетян.
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31k
Опаньки Свирепый Бамбр Час назад
У "нормальных" шутки про налоговую? ))
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