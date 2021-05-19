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35 опасных дизайнерских решений

35 опасных дизайнерских решений (36 фото)

Автор:
19 мая 2021 15:34
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Юмор   глупость   дизайн   
1736
36

Цель качественного дизайна – сделать нашу жизнь проще. Однако решения, представленные в популярном сообществе "Опасный дизайн", не только ее усложняют, но и вовсе ставят под угрозу. Взгляните сами!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Юмор   глупость   дизайн   
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9  комментариев
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5k
Евгений Час назад


Это не "детская площадка", а площадка для тренировки военных или пожарных. У нас, недалеко от дома, пожарная часть, так у них, такая-же стоит. А то, что на ней дети, это ни о чём не говорит. Во времена моей юности, такой площадкой, было всё, что угодно, от стройки до гаражей.
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8k
Васильевна Час назад
Частично про дизайн. Неосознанный. Когда еду на велике по пляжу вдоль моря, не могу до конца расслабиться и просто наслаждаться видами, так как нужно следить за иногда внезапно возникающими ямами, вырытыми в песке детьми. И, главное, ямы такие глубокие и в меру широкие, чтобы наверняка колесом в нее воткнуться, навернуться и шею сломать. Зачем их роют? Почему именно там?
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46k
noName 2 часа назад
Комментарий к фото
Видно что это ангар,а не дом.По этому наличие уснувших американских бабушек там маловероятно
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