35 опасных дизайнерских решений

Цель качественного дизайна – сделать нашу жизнь проще. Однако решения, представленные в популярном сообществе "Опасный дизайн", не только ее усложняют, но и вовсе ставят под угрозу. Взгляните сами!
1. В случае аварии врачам придется долго вылавливать эти позитивные вайбы из ее черепа.
2. А теперь представьте, что где-то там на крыльце тихо и незаметно уснула в кресле-качалке бабуля.
3. Пожарная сигнализация с защитой от ложной тревоги. Если нажать тревожную кнопку, руку не получится вытащить, пока не приедет пожарный или полицейский с ключом. Хм, что же может пойти не так...
4. Кому скучная лестница, а кому аттракцион
5. Как же прекрасна эстетика тропинки в саду и сломанных ног
6. Водная горка с мертвой петлей. Действительно, а почему бы и да
7. В 1930-х годах можно было купить искусственный снег из асбеста
8. Когда максимально уверен в своей координации
9. Смешать попрыгунчиков и жвачку - отличная идея!
10. Детская игровая площадка в 1912 году
11. Когда тебе заказали небоскреб, а ты сделал луч смерти
12. Скоростной лифт в ад для велосипедистов
13. Где бы нам поставить опрыскиватель? Да вот же чудесное местечко!
14. Небольшой бордюрчик добавляет этой конструкции особую пикантность
15. Теперь вы будете вспоминать это фото каждый раз, когда пойдете в парк аттракционов. Не за что!
16. Изобретение 1955 года, с помощью которого можно скурить всю пачку за раз
17. Такие посылки с гуманитарной помощью и кассетные бомбы сбрасывали на Афганистан в 2001 году. Одновременно
18. Чудесная клетка для выгуливания своего чада на свежем воздухе. 1930 год
19. А вы тоже услышали хруст лодыжки?
20. "Сбегаю за кошельком, посиди пока в машине"
21. Греть или не греть? Вот в чем вопрос
22. Слева средство от аллергии, справа - слабительное...А что из этого ты выпил, узнаешь по пути на работу.
23. Красиво-то как! Особенно ценишь эту красоту, когда нужно срочно найти огнетушитель
24. "Как я сломал ногу": холст, масло
25. Совершенно не о чем волноваться, все идет по плану
26. Зато какая дешевая недвижимость
27. Колечко для тех, кто любит, когда немножко больно
28. Велосипедная дорожка в Загребе
29. Доказывай потом маме, что ни с кем не дрался
31. "Как бы нам сделать гильотину веселее?"
32. "Лифт не работает из-за пожарной тревоги, и мой парень не может выйти"
33. Отличное решение для детей или маленьких собак
34. "Какая классная идея! Можно еще оставлять мотор включенным, чтобы согреться"
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— переведено специально для fishki.net
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Это не "детская площадка", а площадка для тренировки военных или пожарных. У нас, недалеко от дома, пожарная часть, так у них, такая-же стоит. А то, что на ней дети, это ни о чём не говорит. Во времена моей юности, такой площадкой, было всё, что угодно, от стройки до гаражей.