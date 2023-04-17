10 любопытных фактов о Роберте Де Ниро

Роберт Де Ниро работает в киноиндустрии уже шесть десятилетий! Он и актёр, сыгравший множество выдающихся ролей, и режиссёр, и продюсер. Наверное, нет ни одного киножанра, в котором он бы себя не попробовал, — и мы знаем: если в титрах есть его имя, то фильм точно можно смотреть.
Де Ниро хорош как в триллере или боевике, так и в комедии или мелодраме. На его счету 68 наград и 133 номинации за прекрасно сыгранные роли — достаточно вспомнить хотя бы такие картины, как «Крёстный отец», «Славные парни», «Таксист» и «Ирландец». Что ж, это всем известные вещи. А вот несколько интересных фактов о Роберте Де Ниро, которые чуть больше рассказывают о нём как о человеке.
В 10 лет Роберт Де Ниро принял участие в школьной постановке «Волшебник страны Оз» и сыграл Трусливого Льва. Да уж, это вам не герой "Крёстного отца 2». Но, возможно, именно эти первые шаги на сцене и привели Роберта в актёрскую профессию.
Роберт Де Ниро не готов рассказывать подробности своей личной жизни и журналисты, которым он соглашается дать интервью, заранее получают предупреждение об этом. Но он открыт для вопросов по поводу своей работы. Что касается личной жизни — о ней знают лишь близкие друзья. И вот ещё штрих к портрету, от одного из его друзей: «Бобби никогда не отвечает на звонки. Если ему нужно, он звонит сам, а вы хоть обзвонитесь — он трубку не снимет».
У Роберта Де Ниро есть приёмная дочь, Дрена Де Ниро, и она тоже актриса. Де Ниро удочерил её, когда был в браке со своей первой женой Дайанн Эбботт. Дрене 51 год и она снималась со своим отцом в нескольких картинах: «Приключения Рокки и Буллвинкля» (2000 г.), «Стажёр» (2015 г.), «Джой» (2015 г.) и «"Старый" Новый год» (2011 г.). Она также мать его внука Леандро Де Ниро.
Роберт Де Ниро — демократ и очень открыто высказывает свои политические взгляды. В 2016 году бывший президент Барак Обама вручил ему высшую награду, которую может получить гражданское лицо в США, — Президентскую медаль Свободы. Аналогичной награды удостоены также Дензел Вашингтон, Том Хэнкс и Барбра Стрейзанд.
Несмотря на то, что Де Ниро очень востребованный актёр, он всё же находит время и для ведения бизнеса. Он владеет сетью ресторанов и отелей под торговой маркой Nobu Hospitality. Роберт Де Ниро стал соучредителем роскошного отеля и ресторанов вместе с известным шеф-поваром Нобу Мацухисой в 1994 году. В настоящее время в сети Nobu 15 отелей и 63 ресторана по всему миру.
Роберт Де Ниро открыто выступает против бывшего президента США Дональда Трампа. Вплоть до того, что официально запретил Трампу посещать свои рестораны. И в этом его мнение совпадает с мнением шеф-повара Нобу.
Роль Трусливого Льва в школе открыла перед юным Робертом Де Ниро мир возможностей. В одном из интервью актёр рассказал, что это был момент, когда он почувствовал силу искусства и желание выразить себя на сцене. Видимо, по этой причине он и бросил школу в 16 лет.
Несомненно, гангстерские роли Роберта Де Ниро ему очень идут, особенно в таких фильмах, как «Крестный отец 2», «Казино» и «Славные парни». Возможно, некоторую роль в этом сыграло то, что в юности он был членом итальянской уличной банды. Молодой Де Ниро, уроженец Нью-Йорка, после школы часто бродил по району Маленькой Италии на Манхэттене. Позже он связался с итальянской бандой и получил кличку Бобби Милк.
До того, как Роберт Де Ниро сыграл молодого Вито Корлеоне, его в Голливуде мало кто знал. Он стал сенсацией после своего появления в «Крёстном отце 2». Любопытно, что он пробовался аж на четыре роли в этом фильме — Сонни Корлеоне, Майкл Корлеоне, Карло Рицци и Поли Гатто — и получил отказ. Но потом режиссёр Фрэнсис Форд Коппола решил дать ему шанс. И не прогадал.
В фильме «Таксист» Де Ниро сыграл Трэвиса, ветерана войны и таксиста из Нью-Йорка. Чтобы подготовиться к роли, он больше месяца работал таксистом. Картина вышла на экраны в феврале 1976 года и считается одной из лучших в карьере актёра. Не просто так она принесла ему номинацию на лучшую мужскую роль на церемонии вручения премии «Оскар».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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