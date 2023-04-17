10 любопытных фактов о Роберте Де Ниро

Роберт Де Ниро не готов рассказывать подробности своей личной жизни и журналисты, которым он соглашается дать интервью, заранее получают предупреждение об этом. Но он открыт для вопросов по поводу своей работы. Что касается личной жизни — о ней знают лишь близкие друзья. И вот ещё штрих к портрету, от одного из его друзей: «Бобби никогда не отвечает на звонки. Если ему нужно, он звонит сам, а вы хоть обзвонитесь — он трубку не снимет».