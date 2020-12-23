"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга

Когда мы видим этих людей вместе на экране, не возникает и тени сомнения в том, что между их персонажами полная гармония. Они могут замечательно изображать друзей, любовников, близких родственников, но за кадром цапаются, как кошка с собакой. Итак, кто же из экранных друзей и подружек на самом деле терпеть друг друга не мог?
1. Дакота Джонсон и Джейми Дорнан
Уже много лет ходят слухи о том, что Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, воплотившие на экране главных героев франшизы "50 оттенков серого", в реальной жизни друг друга просто ненавидят. Это довольно забавно, потому что их персонажей связывает все что угодно, но только не ненависть.
2. Уилл Смит и Джанет Хьюберт
Уилл и Джанет играли родственников в комедийном сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Их вражда началась еще в 1993 году. Почему они не ладили? Скажем так, это были "творческие разногласия". Хьюберт на тот момент уже была опытной актрисой, а Смит - новичком, но все крутилось вокруг него. "Я в этом бизнесе уже 10 лет, а этот сопливый панк приходит и устраивает шоу", - говорила она.
"Творческие разногласия" закончились тем, что актрисе пришлось покинуть сериал. Помирились актеры лишь в ноябре 2020 года (и это не точно). Джанет Хьюберт говорит, и не без основания, что вражда с Уиллом Смитом нанесла серьезный ущерб ее карьере.
"Творческие разногласия" закончились тем, что актрисе пришлось покинуть сериал. Помирились актеры лишь в ноябре 2020 года (и это не точно). Джанет Хьюберт говорит, и не без основания, что вражда с Уиллом Смитом нанесла серьезный ущерб ее карьере.
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3. Дастин Хоффман и Мэрил Стрип
В этой сцене из оскароносного фильма "Крамер против Крамера" Мэрил Стрип и Дастин Хоффман выглядят так, будто влюблены друг в друга. Но в реальной жизни все было далеко не так. Во время съемок Хоффман позволил себе "творческую свободу" - дал Стрип пощечину, которая не была запланирована в сценарии.
Актриса признает, что сцены с физическим контактом могут быть непростыми, но добавляет: "Это был мой первый фильм, мой первый дубль, и он просто взял и ударил меня. И вы видите это в фильме. Он вышел за рамки". А по словам Хоффмана, в тот момент он переживал тяжелый развод с женой и сорвался на коллеге по фильму. С тех пор отношения между Мэрил и Дастином весьма натянутые.
Актриса признает, что сцены с физическим контактом могут быть непростыми, но добавляет: "Это был мой первый фильм, мой первый дубль, и он просто взял и ударил меня. И вы видите это в фильме. Он вышел за рамки". А по словам Хоффмана, в тот момент он переживал тяжелый развод с женой и сорвался на коллеге по фильму. С тех пор отношения между Мэрил и Дастином весьма натянутые.
4. София Лорен и Марлон Брандо
Во время съемок фильма 1967 года "Графиня из Гонконга" режиссеру картины Чарли Чаплину пришлось изрядно потрудиться, чтобы наладить отношения между двумя своими звездными актерами. Началось все с того, что Брандо зашел в комнату Лорен, огляделся, увидел ее картины на стене и произнес: "Ты больна. Эмоционально расстроена. Тебе следует обратиться к психиатру".
Дальше - больше: во время сцены первого поцелуя Брандо заявил, что у актрисы слишком длинные волосы в носу и что из-за того, что она ест итальянскую еду, из рта у нее пахнет как из пасти динозавра. Можете себе представить, какие отношения у них были вне съемочной площадки... Почему Марлон Брандо был так жесток? Черт его знает. Говорят, он вообще часто вел себя с женщинами крайне недоброжелательно.
Дальше - больше: во время сцены первого поцелуя Брандо заявил, что у актрисы слишком длинные волосы в носу и что из-за того, что она ест итальянскую еду, из рта у нее пахнет как из пасти динозавра. Можете себе представить, какие отношения у них были вне съемочной площадки... Почему Марлон Брандо был так жесток? Черт его знает. Говорят, он вообще часто вел себя с женщинами крайне недоброжелательно.
5. Джин Келли и Дебби Рейнольдс
Музыкальный фильм "Поющие под дождем" создает ощущение праздника и любви благодаря актерскому мастерству Дебби Рейнольдс и Джина Келли. Но как только камеры выключались, любовь моментально испарялась, и начиналась война. Причем война такого накала, что ее топор так и не удалось закопать.
У Рейнольдс было гораздо меньше опыта в танцах, чем у Келли, и он постоянно ее этим третировал. На съемку одной сцены у них ушло более 15 часов, и к концу съемки ноги актрисы были стерты в кровь. При этом все, что она слышала от партнера по площадке, - это критика и обесценивание. Никакой поддержки! Да и сцена поцелуя оставила неприятные впечатления. "Джин крепко обнял меня... и засунул свой язык мне в горло. Эй! Что это было? Это было похоже на нападение", - позже вспоминала актриса.
У Рейнольдс было гораздо меньше опыта в танцах, чем у Келли, и он постоянно ее этим третировал. На съемку одной сцены у них ушло более 15 часов, и к концу съемки ноги актрисы были стерты в кровь. При этом все, что она слышала от партнера по площадке, - это критика и обесценивание. Никакой поддержки! Да и сцена поцелуя оставила неприятные впечатления. "Джин крепко обнял меня... и засунул свой язык мне в горло. Эй! Что это было? Это было похоже на нападение", - позже вспоминала актриса.
6. Джей Мор и Дженнифер Энистон
В то время как Джей Мор и Дженнифер Энистон воплощали в жизнь романтическую историю своих персонажей на съемочной площадке фильма "Портрет совершенства" (1997 г.), за кадром назревали проблемы. Джей Мор говорит, что для него это был ужасный опыт - именно из-за Энистон. Она к тому моменту уже была суперзвездой из-за роли в сериале "Друзья". Но дело даже не в звездной болезни. Просто актриса, по словам Мора, с самого начала отнеслась к нему враждебно. И в дальнейшем напряжение между ними только нарастало - вплоть до того, что иногда она доводила его до слез.
7. Джордж Такэй и Уильям Шетнер
На борту космического авианосца "Энтерпрайз" в "Звездном пути" капитана Кирк и Хикару Сулу связывала крепкая мужская дружба, но на планете Земля актеры, сыгравшие этих персонажей, терпеть не могли друг друга. И не могут до сих пор - хотя, казалось бы, столько лет прошло, что им делить? Джордж Такэй утверждает, что Шетнер чрезвычайно эгоцентричен, и регулярно говорит о нем гадости. Шетнер, в свою очередь, отзывается о бывшем коллеге так: "Это всё его желчь. У него со всеми такие отношения... Очевидно, это психоз".
8. Ная Ривера и Лиа Мишель
Персонажи этих актрис в сериале "Хор" ("Glee") не очень-то ладили и на экране, но за кадром их отношения вообще напоминали крушение поезда - настолько сильным было напряжение и частыми их стычки. Проблема заключалась в том, что обе актрисы - и покойная Ная Ривера (трагически погибла в июле 2020 г.), и Лиа Мишель - обладали сильным характером, волей и желанием соперничать. И, судя по всему, с Мишель вообще работать тяжело, потому что на нее жаловались и другие актеры сериала.
9. Люси Лью и Билл Мюррей
В "Ангелах Чарли" Билл Мюррей играет наставника (вроде отца или старшего брата) для персонажа Люси Лью и остальных "ангелов". Но в реальной жизни ни отцовской, ни братской любовью там и не пахло. По словам Лью, во время съемок одной из сцен Мюррей заявил: "Ты не умеешь играть". Актриса пришла в ярость и буквально набросила на Мюррея, начав наносить удары.
Однако, по словам Билла Мюррея, все было не совсем так, и Люси неверно его поняла. Разочарование, которое он выразил, было связано с репликами ее героини: они ему не нравились и он спросил актрису, как она могла согласиться произносить их. Это, считает Мюррей, ее и спровоцировало на агрессию. В продолжении фильма Билл Мюррей играть отказался.
Однако, по словам Билла Мюррея, все было не совсем так, и Люси неверно его поняла. Разочарование, которое он выразил, было связано с репликами ее героини: они ему не нравились и он спросил актрису, как она могла согласиться произносить их. Это, считает Мюррей, ее и спровоцировало на агрессию. В продолжении фильма Билл Мюррей играть отказался.
10. Дебра Уингер и Ширли Маклэйн
Фильм "Язык нежности" вышел в 1983 году и получил пять премий "Оскар". Центральное место в нем занимали любящие отношения матери и дочери, которых сыграли Ширли Маклэйн и Дебра Уингер. Но на самом деле две эти актрисы не могли ужиться и отношения у них были не самыми лучезарными. Мягко говоря.
В своих мемуарах Маклейн рассказала, что однажды напряжение между ними достигло такой степени, что Дебра Сингер развернулась, наклонилась и демонстративно пустила газы прямо ей в лицо. Видимо, перед этим произошло что-то такое, что стало последней каплей, но сам факт!
В своих мемуарах Маклейн рассказала, что однажды напряжение между ними достигло такой степени, что Дебра Сингер развернулась, наклонилась и демонстративно пустила газы прямо ей в лицо. Видимо, перед этим произошло что-то такое, что стало последней каплей, но сам факт!
11. Патрик Демпси и Эллен Помпео
На экране актерский состав сериала "Анатомия Грейс" выглядит сплоченной командой медиков, работающей вместе ради спасения жизней. Но отношения за кадром далеки от идеала. И это можно сказать о многих актерах сериала, но особенно отличились Патрик Демпси и Эллен Помпео. На экране у них любовь, а в жизни они готовы были глотки друг другу перегрызть. Говорят, виноват в этом Демпси - он слишком "зазвездился" и в какой-то момент достал всех так, что его персонажа попросту убили (извините за спойлер).
12. Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс
Главной линией в фильме "Дневник памяти" являются романтические отношения между персонажами Райана Гослинга и Рэйчел Макадамс. По иронии судьбы во время съемок два главных актера ненавидели друг друга лютой ненавистью. Ситуация накалилась до такой степени, что Гослинг как-то подошел к режиссеру и попросил его уволить Макадамс. После этого режиссер провел импровизированный сеанс психотерапии, на котором две ведущие звезды кричали друг на друга. Похоже, это сработало, потому что впоследствии Гослинг и Макадамс сумели прилично поладить. Удивительно, но после того, как фильм закончился, они даже пару лет встречались. Да, и такое бывает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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