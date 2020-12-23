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"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга

"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга (12 фото)

Автор:
23 декабря 2020 13:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   вражда   голливудские актеры   знаменитости   скандалы   шоу бизнес   
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Когда мы видим этих людей вместе на экране, не возникает и тени сомнения в том, что между их персонажами полная гармония. Они могут замечательно изображать друзей, любовников, близких родственников, но за кадром цапаются, как кошка с собакой. Итак, кто же из экранных друзей и подружек на самом деле терпеть друг друга не мог?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   вражда   голливудские актеры   знаменитости   скандалы   шоу бизнес   
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6  комментариев
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Наталья Час назад
Билл Мюррей несомненно прав насчет этой "актрисульки"
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Свирепый Бамбр Полчаса назад
Люси Лью - бездарность и уродливый метис. Почему ее так много на экране - загадка. Может у нее песда поперек?
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5k
uutb Час назад
"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга
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826
Dwarf61 2 часа назад
Билла Мюррея знаю, а кто все остальные люди?
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Dwarf61 Час назад
Вы можете их не знать, если Вам меньше 30 лет и Вы не интересуетесь кино...
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826
Dwarf61 Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 23 минуты назад
Мне 36, но я не интересуюсь кино, да.
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