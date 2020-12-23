"Заклятые друзья": коллеги по съемочной площадке, которые ненавидели друг друга

В этой сцене из оскароносного фильма "Крамер против Крамера" Мэрил Стрип и Дастин Хоффман выглядят так, будто влюблены друг в друга. Но в реальной жизни все было далеко не так. Во время съемок Хоффман позволил себе "творческую свободу" - дал Стрип пощечину, которая не была запланирована в сценарии.



Актриса признает, что сцены с физическим контактом могут быть непростыми, но добавляет: "Это был мой первый фильм, мой первый дубль, и он просто взял и ударил меня. И вы видите это в фильме. Он вышел за рамки". А по словам Хоффмана, в тот момент он переживал тяжелый развод с женой и сорвался на коллеге по фильму. С тех пор отношения между Мэрил и Дастином весьма натянутые.