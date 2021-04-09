Это видео возмутило кубанцев, которые, не стесняясь в выражениях, стали интересоваться, какой нынче год? Возвращение в 90-е или как? Буквально на следующий же день в соцсетях появился новый ролик, на котором наказанный объясняет, что предыдущая съемка была шуточной, а сцена наказания постановочной.



"Это была постановка, никакой настоящей нагайки не было, вред физический мне никто не причинял. Это мои братья, сами все видите", - объясняет мужчина. Он также заметил, что собирается вместе с коллегами по-настоящему наказать тех, кто распространяет публикацию в Сети.



Однако среди комментирующих были те, кто не поверил в постановку - слишком уж натуральными выглядели кадры порки. Пользователи попросили в качестве доказательства продемонстрировать спину, однако третьего видео так и не дождались. Тот самый случай, когда не хочется выносить сор из избы и приходится импровизировать с враньем?