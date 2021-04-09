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7 апреля в местных пабликах распространили видео, на котором казаки устраивают мужчине показательную порку, выбивая долги нагайкой. После возмущений интернет-пользователей появился второй ролик - в нем наказанный утверждает, что это была постановка, били не по-настоящему. Ага, верим.
В Анапе у казаков, видимо, своя атмосфера, и когда им скучно, они устраивают перфомансы. 7 апреля в соцсетях появился ролик, на котором мужчину публично наказывают с помощью нагайки. Руководитель этого процесса недвусмысленно поясняет за что к тому приняты столь суровые меры: "не надо обманывать", за базаром надо следить".
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика
Это видео возмутило кубанцев, которые, не стесняясь в выражениях, стали интересоваться, какой нынче год? Возвращение в 90-е или как? Буквально на следующий же день в соцсетях появился новый ролик, на котором наказанный объясняет, что предыдущая съемка была шуточной, а сцена наказания постановочной.
"Это была постановка, никакой настоящей нагайки не было, вред физический мне никто не причинял. Это мои братья, сами все видите", - объясняет мужчина. Он также заметил, что собирается вместе с коллегами по-настоящему наказать тех, кто распространяет публикацию в Сети.
Однако среди комментирующих были те, кто не поверил в постановку - слишком уж натуральными выглядели кадры порки. Пользователи попросили в качестве доказательства продемонстрировать спину, однако третьего видео так и не дождались. Тот самый случай, когда не хочется выносить сор из избы и приходится импровизировать с враньем?
"Это была постановка, никакой настоящей нагайки не было, вред физический мне никто не причинял. Это мои братья, сами все видите", - объясняет мужчина. Он также заметил, что собирается вместе с коллегами по-настоящему наказать тех, кто распространяет публикацию в Сети.
Однако среди комментирующих были те, кто не поверил в постановку - слишком уж натуральными выглядели кадры порки. Пользователи попросили в качестве доказательства продемонстрировать спину, однако третьего видео так и не дождались. Тот самый случай, когда не хочется выносить сор из избы и приходится импровизировать с враньем?
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А видео-да.
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Что-то я не уловил логики в словах этого терпилы. Если это всё была постановка, то для чего она была сделана как не для того, чтобы распространять в сети? И почему нужно наказывать распространителей, если это всего лишь постановка?