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Казаки в Анапе выпороли нагайкой должника, а потом рассказали, что это была шутка

Казаки в Анапе выпороли нагайкой должника, а потом рассказали, что это была шутка (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: анапа   видео   казаки   нагайка   наказание   опровежение   
758
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7 апреля в местных пабликах распространили видео, на котором казаки устраивают мужчине показательную порку, выбивая долги нагайкой. После возмущений интернет-пользователей появился второй ролик - в нем наказанный утверждает, что это была постановка, били не по-настоящему. Ага, верим.

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Метки: анапа   видео   казаки   нагайка   наказание   опровежение   
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2k
Ivan 46 минут назад
Ох уж эти гомодрилы с бдсм атрибутикой, которых, периодически, даги насилуют... Ведь запрещены же у нас гомосеки. Чтож органы-то ими не занимаются?
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2k
Ivan Лёха Полчаса назад
Кожанные портупеи, плеточки, стразики-медальки, связывания-садомиты. А их "патрули"-гей парады же натуральные. Идут, шапки-гребни, кудахтают. Так что стопудово. Просто, кого не возьми, по статье и отправляй гомосячей.
А видео-да.
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3k
Владимир 5 минут назад
эта секта уже вообще охренела.
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1k
vagon1 23 минуты назад
Эти ряженые совсем берега попутали.
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−84
MaxVargar Полчаса назад
Обычный бандитизм. Почему эти герои до сих пор не сидят в кпз - решительно непонятно
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414
Александр Полчаса назад
на этих ряженых скоморохов в суд подавать можно за нанесение телесных, побои снять и вперед, так как эти алкаши, не имеют и не представляют никакой власти
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683
Миша Полчаса назад
Да пусть хоть трахают друг друга шутя, какое мне дело до этих клоунов. Нормальные люди не задницу подставляют, а дают ответку любыи твёрдым и угловатым предметом, можно острым, тоже от весёлости характера. Так, чтобы эти уроды всю оставшуюся недолгую жизнь помнили кто они такие.
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1k
Алексей Полчаса назад
"Это была постановка, никакой настоящей нагайки не было, вред физический мне никто не причинял. Это мои братья, сами все видите", - объясняет мужчина. Он также заметил, что собирается вместе с коллегами по-настоящему наказать тех, кто распространяет публикацию в Сети.
___________________________
Что-то я не уловил логики в словах этого терпилы. Если это всё была постановка, то для чего она была сделана как не для того, чтобы распространять в сети? И почему нужно наказывать распространителей, если это всего лишь постановка?
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−5
православный атеист 45 минут назад
а слабо кизякам с чехами поговорить?
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