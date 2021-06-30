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Тест по серии книг и фильмов о Гарри Поттере

Тест по серии книг и фильмов о Гарри Поттере

Автор:
30 июня 2021 10:48
Сообщество : Кино
Метки: harry potter   Тесты   гарри поттер   джоан роулинг   тест   тесты по книгам   тесты по фильмам   
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Джоан Роулинг создала удивительную вселенную. Книги о Гарри Поттере захватили умы не только детей, но и взрослых. Данный тест ориентирован в первую очередь на тех, кто прочитал все романы о Гарри Поттере.
Как звали паука-акромантула, от которого пришлось удирать Гарри и Рону во второй книге?
Как звали паука-акромантула, от которого пришлось удирать Гарри и Рону во второй книге?
Арагорн
Арагог
Клык

Источник:

Как звали крысу Рона?
Как звали крысу Рона?
Короста
Корочка
Питероста

Источник:

Что сделал Гарри со старшей сестрой Вернона Дурсля?
Что сделал Гарри со старшей сестрой Вернона Дурсля?
Расплавил
Надул
Уменьшил
Заболтал

Источник:

С какой платформы можно сесть на Хогвартс-экспресс?
С какой платформы можно сесть на Хогвартс-экспресс?
9⅔

Источник:

В какой части замка расположена гостиная факультета Гриффиндор?
В какой части замка расположена гостиная факультета Гриффиндор?
В подземелье
В башне
Рядом с теплицами

Источник:

Какой негеральдический символ изображён на гербе Когтеврана?
Какой негеральдический символ изображён на гербе Когтеврана?
Барсук
Орёл
Лев
Крест

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Как именовали последователей лорда Волан-де-Морта?
Как именовали последователей лорда Волан-де-Морта?
Пожиратели смерти
Пожиратели врагов
Отряд Морта
Чёрная группа

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Какое имя Драко Малфой дал своему сыну?
Какое имя Драко Малфой дал своему сыну?
Скорпиус
Скорпикор
Альбус
Северус

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Метки: harry potter   Тесты   гарри поттер   джоан роулинг   тест   тесты по книгам   тесты по фильмам   
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35k
jonnyD Час назад
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54k
pynh 55 минут назад
Такой себе тест. Смотрел пару раз (даже не читал), в результате я директор школы.
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