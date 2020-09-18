"Гарри Поттера" выгнали из книжного магазина ради толерантности

Джоан Роулинг действительно уже не раз обвиняли в недостаточной толерантности по отношению к трансгендерам. Впервые на нее обрушился шквал критики после того, как она публично заявила, что мужчины, превратившиеся в женщину, все равно не являются в ее глазах полноценными женщинами. Позднее, в июне, ее вновь раскритиковали за насмешку над пользователем твиттера, предлложившим заменить слово "женщины" определением "менструирующие люди". И вот теперь ее новую книгу тоже обвиняют в трансофобии.