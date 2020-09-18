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"Гарри Поттера" выгнали из книжного магазина ради толерантности

"Гарри Поттера" выгнали из книжного магазина ради толерантности (5 фото)

Автор:
18 сентября 2020 11:21
Сообщество : Истории
Метки: борьба за толерантность   гарри поттер   джоан роулинг   история   книги   книжный магазин   странные люди   трансгендеры   
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Книжный магазин Rabble Books and Games в австралийском Перте объявил, что не будет продавать книги о Гарри Поттере и другие произведения Джоан Роулинг. По мнению владельцев магазина, Роулинг нетерпимо относится к трансгендерам, а они, напротив, стремятся создать комфортное пространство для всех, и не желают пускать в магазин книги "трансофобки".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: борьба за толерантность   гарри поттер   джоан роулинг   история   книги   книжный магазин   странные люди   трансгендеры   
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27  комментариев
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25k
Игорь 2 часа назад
Тётка молодец - написала хорошую книгу, стала популярной и богатой. Теперь может себе позволить делать и говорить то что думает. И насрать ей на то что НАДО пропагандировать по мнению больных на голову.
Уважуха ей за то, что не скатилась в это вот богемное большинство, а имеет своё мнение.
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39k
Соломей 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Летучий Мыш 14 минут назад
А "молчание ягнят" не запретили еще, нет? Там вроде маньяк с женщин кожу снимал, да одёжку себе шил, мечтая о перерождении
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11k
Graf_Dracula Полчаса назад
Владелец магазина сто процентно Еврей, не прадаються видимо, а контракт с издательством как то нужно выпольнить, ну или откатить. Не верю что от продаваемого объекта отказываються.
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64
Moon24 37 минут назад
Когда толерасты начнут защищать права нормальных людей которые не желают знать и видеть всякую гниль в виде трансов и педиков ?
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8k
Serg2001 41 минуту назад
Руки прочь!!! А Руперт Грин, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон предатели!
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46k
alertol Serg2001 24 минуты назад
Просто простиутки, за что платят то и делают. Ничего личного, просто бизнес.
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2k
Vasiliy Pakazyava Serg2001 17 минут назад
Если бы не она, то этих пистюков ни кто не знал бы
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9k
Denissg 50 минут назад
Теперь я просто обязан прочитать все книжки.
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13
Гани Алимбеков 56 минут назад
Не знал что тетка с яйцами, молодец!!! Когда все слова сводятся к слову "толерантность" и многие избегают даже если ненавидят, хотя она с Европы имеет больше мужественности чем западные мужики
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4k
Сергей Час назад
"а они, напротив, стремятся создать комфортное пространство для всех" Ну допустим не для всех, мне вот лично не очень комфортно когда рядом со мной в магазине находится подобный биомусор.
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4k
Станислав Час назад
Эмма снялась в фильме по ее книге, получила репутацию, по сути стала знаменитой, благодаря ей, а теперь поливает ее грязью. Чо с них взять, у них у всех нутро гнилое.
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1k
Show Must Go On Станислав 57 минут назад
Да там все гнилые. Роулинг сама гнилая до ужаса. Она тоже до этого толлеранутая на всю бошку была и травила и рушила карьеры и жизни даже всех кто не лизал ж*пы этих. А теперь вкусила "своё же лекарство".
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1k
vn 2 часа назад
Число трансгендеров значительно меньше нормальных, тех кто мог бы купить ее книги, а им это сделать не дают, это разве не ущемляет права большинства? Хотя о чем это я... Мир уже переполнен е.анутыми толерантностью в каждую клетку мозга
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4k
Olga Raudis 2 часа назад
Рехнулись окончательно, промывка мозгов идет уже без стеснения, нисколько не опасаясь спалиться. Добили главные герои фильмов, критикующие Роулинг. То, что они на ее книгах разбогатели и прославились - это кошерно? А чё так отказаться от всех наград и титулов, выданных за сыгранные роли? И вернуть гонорары, пожертвовать их в пользу бедных трансендеров, у которых не хватает на операцию и гормональную коррекцию.
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8k
Атеист 2 часа назад
Роулинг ты умница! Эти долпайопы био мусор, от которого надо избавляться, а не прислушиваться к их хотелкам и мнению.

" Ее герой - транссексуал, серийный убийца-маньяк, который расправляется со своими жертвами, переодившись в женское платье. Активисты ЛГБТ уже заявили, что книга для них оскорбительна..."
- А че, дебил, с отрезанной пиписькой, в платье не может быть убийцей? Может, ибо мозгов то и так уже нет, чтобы понять, что убийство это не есть хорошо!

лгбтисты идите ка нах..
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1k
Show Must Go On Атеист 51 минуту назад
Самое лицемерное тут что эти е*анутые ЛГБТактивисты возмущаются ее героем трансгендером психопатом маньяком убмйцей, что таких типа среди них нет (бред, там каждый второй нуждается в психиатре вообще то и % самоубийств среди трансгендеров, даже которые проходят переделку пола и т.д. всё равно аж на 40-50% чем среди обычного гетеро населения ибо дело не в теле а в мозгах изначально!!! И среди них куча проблемных и агрессианых шизиков!!!), но при этом там же в инете желают Роулинг смерти и аж создали хэштег хороня ее и желая смерти. Вот вообще ппц как "миролюбиво" и "нормально". Е*анашки лицемерные тупые и агрессивные.
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2k
au3 2 часа назад
Свобода слова и мысли однако......
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Западная цивилизация вырождается и загнивает прямо на наших глазах. Поэтому можно ли критиковать дремучих муслимов-беженцев, которые прибегают в Европу, видят вокруг себя всех этих дегенератов, выродков и изврашенцев и ни в грош не ставят европейцев. Когда муслимов в Европе станет побольше, они и прикончат европейскую цивилизацию и превратят Европу в азиатскую помойку.
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4k
Владимир 2 часа назад
А это не дискриминация за личное мнение?
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49k
Серый Владимир 2 часа назад
ЭТА ДРУГОЕ!
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1k
Show Must Go On Владимир 47 минут назад
Самое смешное что Роулинг сама травила и рушила карьеры других за то что те не поддерживали ее всякие толлерантные мнения! Она даже фанатам угрожала судами за то что те ловили ее на войных стандартах или лжи!!! Баба тоже далеко не сахар и дикая лицемерка с двойными стандартами. Ничем не лучше этих сегодня ее гнобящих. Так что гадюки сейчас своих же пожирают уже...
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3k
Schumacher 2 часа назад
допрыгаются питары, толерастия толерастией но народ то заепло, на западе скоро и на них и на нигеров лицуху на отстрел станут выдавать, вангую аж по чумаковски
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5k
Вася 2 часа назад
"менструирующие люди".. аааа держите меня семеро
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3k
Schumacher Вася 2 часа назад
пара с ноги в пузо, и ван дамм менструировать начнет
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3k
яна Вася Час назад
я как яркий представитель этих "менструирующих людей" РЖУНИМАГУ!!!
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