"Гарри Поттера" выгнали из книжного магазина ради толерантности

Книжный магазин Rabble Books and Games в австралийском Перте объявил, что не будет продавать книги о Гарри Поттере и другие произведения Джоан Роулинг. По мнению владельцев магазина, Роулинг нетерпимо относится к трансгендерам, а они, напротив, стремятся создать комфортное пространство для всех, и не желают пускать в магазин книги "трансофобки".
Магазин Rabble Books and Games в австралийском Перте объявил, что отказывается продавать книги Джоан Роулинг из-за ее многократно продемонстрированного неуважения к трансгендерам - людям, сделавшим операции по перемене пола. Владелец магазина Нэтт Латтер объявил, что "книгам трансофобки не место" на полках его магазина. Это объявление последовало вслед за тем, как в последней книге Роулинг также углядели признаки нетолерантного отношения к трансгендерам. "Есть много более ценных книг, которые мы смело можем продавать, не беспокоясь о том, чтобы доставить неприятные эмоции людям, которые бывают здесь", - обявил Латтер.
Джоан Роулинг действительно уже не раз обвиняли в недостаточной толерантности по отношению к трансгендерам. Впервые на нее обрушился шквал критики после того, как она публично заявила, что мужчины, превратившиеся в женщину, все равно не являются в ее глазах полноценными женщинами. Позднее, в июне, ее вновь раскритиковали за насмешку над пользователем твиттера, предлложившим заменить слово "женщины" определением "менструирующие люди". И вот теперь ее новую книгу тоже обвиняют в трансофобии.
Недостаточную толерантность Роулинг по отношению к трансгендерам уже успели раскритиковать Руперт Грин, Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, сыгравшие главные роли в саге о Гарри Поттере.
Новая книга Роулинг "Дурная кровь", вышедшая на днях, подняла новую волну обвинений Роулинг в предвзятости по отношению к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Ее герой - транссексуал, серийный убийца-маньяк, который расправляется со своими жертвами, переодившись в женское платье. Активисты ЛГБТ уже заявили, что книга для них оскорбительна, и даже запустили в соцсетях хештэг #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Джоан Роулинг"), с помощью которого массово желают Роулинг скорой смерти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: борьба за толерантность гарри поттер джоан роулинг история книги книжный магазин странные люди трансгендеры
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Уважуха ей за то, что не скатилась в это вот богемное большинство, а имеет своё мнение.
" Ее герой - транссексуал, серийный убийца-маньяк, который расправляется со своими жертвами, переодившись в женское платье. Активисты ЛГБТ уже заявили, что книга для них оскорбительна..."
- А че, дебил, с отрезанной пиписькой, в платье не может быть убийцей? Может, ибо мозгов то и так уже нет, чтобы понять, что убийство это не есть хорошо!
лгбтисты идите ка нах..