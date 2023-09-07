В Анапе полицейские задержали человека-паука за кражу музыкальной колонки





Находясь на набережной «Паралия» по улице Черноморской, человек-паук заметил необходимый гаджет. Он выждал момент и украл колонку для личного пользования.





В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.





Ему грозит до двух лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведением, сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе.