В Анапе полицейские задержали человека-паука за кражу музыкальной колонки

Молодой человек в костюме спайдермена попался на краже музыкальной колонки в кафе.
В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила о краже музыкальной колонки JBL стоимостью 12 тысяч рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления. Одна из интеллектуальных систем видеонаблюдения «Купол», зафиксировала момент кражи.
Злоумышленником оказался 27-летний молодой человек в костюме спайдермена.
Он признался в содеянном и пояснил, что для спасения мира ему не хватало музыкальной колонки, вследствие чего он решился на столь отчаянный поступок.
Находясь на набережной «Паралия» по улице Черноморской, человек-паук заметил необходимый гаджет. Он выждал момент и украл колонку для личного пользования.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.
Ему грозит до двух лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведением, сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе.
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