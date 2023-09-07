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В Анапе полицейские задержали человека-паука за кражу музыкальной колонки

В Анапе полицейские задержали человека-паука за кражу музыкальной колонки

Автор:
07 сентября 2023 10:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   анапа   кража   музыкальная колонка   спайдермен   фото   человек паук   
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Молодой человек в костюме спайдермена попался на краже музыкальной колонки в кафе.

В дежурную часть обратилась местная жительница. Она сообщила о краже музыкальной колонки JBL стоимостью 12 тысяч рублей.


Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления. Одна из интеллектуальных систем видеонаблюдения «Купол», зафиксировала момент кражи.

Злоумышленником оказался 27-летний молодой человек в костюме спайдермена.


Он признался в содеянном и пояснил, что для спасения мира ему не хватало музыкальной колонки, вследствие чего он решился на столь отчаянный поступок.


Находясь на набережной «Паралия» по улице Черноморской, человек-паук заметил необходимый гаджет. Он выждал момент и украл колонку для личного пользования.


В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже.


Ему грозит до двух лет лишения свободы. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведением, сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе.

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Метки: Видео   анапа   кража   музыкальная колонка   спайдермен   фото   человек паук   
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3  комментария
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1k
naf-naf 59 минут назад
Может он спасал человечество, из колонки играл какой ни будь моргиншейн или еще кто похуже
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18k
Михаил Гривин 18 минут назад
У ментов винда 7-ка до сих пор стоит...
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