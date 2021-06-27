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Монстр средневековья - требушет

Монстр средневековья - требушет (3 фото)

Автор:
27 июня 2021 08:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   познавательно   требушет   факты   фото   
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Требушет — пожалуй, самая известная метательная машина эпохи Средневековья, чьё изображение мелькает практически в каждом историческом фильме.

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Метки: интересно   познавательно   требушет   факты   фото   
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