Монстр средневековья - требушет

Значимость такой техники при осадах была действительно высока. До появления пороховых орудий требушет являлся главным атрибутом сражения, как при штурме, так и при защите укреплений.

Однако, насколько он был смертоносным? Где изобрели популярную метательную машину? Как далеко требушет метал снаряды и могли ли они проломить каменную стену?

«Артиллерия — бог войны» (Жан Батист де Грибоваль, французский генерал XVIII века)

Осадные технологии развивались параллельно как на Западе, так и на Востоке.

В Греции и Риме метательные машины были представлены баллистами — станковыми арбалетами, катапультами и онаграми. Во всех случаях снаряд запускался путем натяжения скрученных жил или волос животных.

В античном Риме легких путей никогда не искали, а потому местные орудия были сложными и дорогими в производстве, но зато достаточно точными и мобильными в бою.

А вот примитивный, дешевый и максимально простой в обслуживании требушет изобрели в Древнем Китае. Азиаты построили его по принципу гигантской пращи.

Они возвели четырехметровую деревянную раму с осью наверху, а через ось провели 10-метровую балку в пропорции 1 к 4. Длинный конец балки снаряжался плетенным из веревки карманом, в который помещали снаряд, а к короткому концу привязывались длинные веревки. Одновременно потянув за эти веревки, воины приводили в движение рычаг, который посылал снаряд в сторону противника.