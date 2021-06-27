Монстр средневековья - требушет

Требушет — пожалуй, самая известная метательная машина эпохи Средневековья, чьё изображение мелькает практически в каждом историческом фильме.
Значимость такой техники при осадах была действительно высока. До появления пороховых орудий требушет являлся главным атрибутом сражения, как при штурме, так и при защите укреплений.
Однако, насколько он был смертоносным? Где изобрели популярную метательную машину? Как далеко требушет метал снаряды и могли ли они проломить каменную стену?
«Артиллерия — бог войны» (Жан Батист де Грибоваль, французский генерал XVIII века)
Осадные технологии развивались параллельно как на Западе, так и на Востоке.
В Греции и Риме метательные машины были представлены баллистами — станковыми арбалетами, катапультами и онаграми. Во всех случаях снаряд запускался путем натяжения скрученных жил или волос животных.
В античном Риме легких путей никогда не искали, а потому местные орудия были сложными и дорогими в производстве, но зато достаточно точными и мобильными в бою.
А вот примитивный, дешевый и максимально простой в обслуживании требушет изобрели в Древнем Китае. Азиаты построили его по принципу гигантской пращи.
Они возвели четырехметровую деревянную раму с осью наверху, а через ось провели 10-метровую балку в пропорции 1 к 4. Длинный конец балки снаряжался плетенным из веревки карманом, в который помещали снаряд, а к короткому концу привязывались длинные веревки. Одновременно потянув за эти веревки, воины приводили в движение рычаг, который посылал снаряд в сторону противника.
Чем больше китайцев хваталось за веревки, и чем резче они это делали, тем камень улетал дальше. Спустя века европейцы технологию упростили и вместо мускульной силы стали использовать противовес — деревянную корзину с грузом. Задирая его к верху и резко отпуская, падающий груз разгонял длинный конец рычага с пращей. Так родился классический требушет Раннего Средневековья.
Эти злые славяне
Можете немного погордиться, с требушетом Западную Европу познакомили восточные славяне.
Произошло это во время осады византийского города Фессалоники в 597 году. Часть славянских племен в то время входила в состав Аварского каганата и воевала в числе аварской армии.
Согласно свидетельствам епископа Иоанна, который по воле судьбы оказался по другую сторону крепостных стен, за сутки перед штурмом славяне изготовили 150 коромысловых камнеметов, а также осадные башни, тараны и черепахи для защиты пехоты.
К счастью для Иоанна все штурмы провалились, и варварская армия была вынуждена взять город в осаду. Проблемой славян стало отсутствие запаса пищи и начавшийся голод. Авары делиться скотом со славянами отказались и те вынужденно забрали животных силой, спровоцировав резню. Продолжать осаду разругавшиеся союзники не стали, они бросили все осадные машины и ушли каждый в свою сторону.
У славян требушеты именовались «пороками». Предполагается, с китайским новшеством их познакомили мигрирующие с Востока кочевники.
Как бы то ни было, византийцы опыт переняли. От них с метательной машиной познакомился остальной Запад и арабы. Само слово «требушет» французское и дословно переводилось «тянуть весы».
На что способен требушет?
Изначально требушет применялся для разрушений внутренних построек города, а не его укреплений.
Китайцы для этого использовали зажигательные бомбы из деревянных бочек с нефтью и зажженным фитилем. Реже машину заряжали раскаленным железом, пленниками, зараженным чумой мясом и, конечно, камнями.
Недостаток каменных снарядов заключался в том, что противоборствующая сторона могла их подобрать, а потом запустить обратно. Китайцы решили эту проблему заряжая маленькие булыжники в глиняный сосуд. Такой сосуд при попадании разбивался, а булыжники разлетались в разные стороны, нанося раны пехотинцам.
Однако к Раннему Средневековью ситуация изменилась. Требушет стали чаще заряжать круглыми булыжниками одного размера и долбить именно стены.
Классический требушет — это 6-7 тонная деревянная конструкция, с противовесом от 6 до 15 тонн и длинной рычага от 10 до 12 метров. Изготавливали его заблаговременно перед походом, а потом тащили в разобранном виде на быках и лошадях вместе с каменными ядрами.
Артиллерийский расчет — от 8 до 12 человек. Требушеты ставили в линию перед стеной и сосредотачивали огонь в одной точке укрепления. Как правило, численность требушетов на армию не превышала 5 штук, а боезапас камней ограничивался 100-300 ядрами.
Насколько смертоносно это оружие показывают современные реконструкции требушета.
Высчитано, что осадная машина с 12-метровым рычагом и противовесом в 8 тонн метает 100 кг. камень на расстояние до 200 метров с разбросом снарядов 5 метров. «Играя» с массой противовеса и снаряда можно было увеличивать дальность стрельбы.
Совершенно ясно, что сосредоточенный обстрел определенного участка стены гарантированно её разрушал.
Источник:
- Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела
- Самые древние гоминиды: какими они были
- Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами
- Зачем польские гусары носили крылья?
- Аззо Бассоу — человек, которого считали последним неандертальцем
Понравилось22