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Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник

Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник (5 фото)

Автор:
27 июня 2021 08:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   лучник   познавательно   стрелы   факты   фото   
710
5

Как вы думаете, сколько стрел мог взять с собой лучник в Средние века? Количество стрел очень важно, от него зависит эффективность лучника, как боевой единицы.

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Метки: интересно   лучник   познавательно   стрелы   факты   фото   
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3  комментария
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15k
Денис 57 минут назад
24 стрелы вполне нормально для боя. Лучникам же надо было отстреляться в основном по приближающейся пехоте врага. Стрелять они могли прицельно метров на 150. Стало быть у них было всего минутка, чтобы пострелять и ещё успеть отойти за свою собственную пехоту и дать ей возможность приготовиться к бою.
Стоять и стрелять полчаса по пехоте лучникам старались в общем-то не давать :)
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6k
Лаврентий Полчаса назад
Есть разница.
В обороне, когда запасные стрелы подносили, пока запасы не кончатся;
Или в атаке, когда сколько смог с собой взять,- столько и взял...
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260
Альберт Назыров Час назад
"И только во время больших важных битв или военных кампаний феодалы могли проспонсировать своих бойцов. Для одной крупной битвы могло потребоваться от сотен тысяч до миллиона стрел. У англичан за лучниками ехало несколько десятков повозок, доверху набитых стрелами.", от это бред))), миллион стрел бу-га-га, а что не два миллиона?
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