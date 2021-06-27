Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник

Как вы думаете, сколько стрел мог взять с собой лучник в Средние века? Количество стрел очень важно, от него зависит эффективность лучника, как боевой единицы.
Вот у этого парня на фото - меньше 100 стрел. А он ведь специально ими перегружен, затарился по полной программе.
Английские лучники обычно несли связку стрел в сумке, их было две дюжины (24 стрелы). Не так много для затяжного боя. Но у длинного английского лука и боеприпасы занимали немало места.
Однако с английскими лучниками часто бежали мальчики-оруженосцы, которые несли дополнительные стрелы и выдавали по мере необходимости.
В Средние века большинство воинов были вынуждены закупать свое снаряжение. Связка стрел обходилась английскому стрелку в сумму пятидневного жалования. И эти расходы им редко компенсировало начальство.
И только во время больших важных битв или военных кампаний феодалы могли проспонсировать своих бойцов. Для одной крупной битвы могло потребоваться от сотен тысяч до миллиона стрел. У англичан за лучниками ехало несколько десятков повозок, доверху набитых стрелами.
У турецких лучников были компактные и сильно изогнутые луки.
В среднем колчане было 20 или 30 стрел. Но были и расширенные колчаны с прорезями для 40 стрел.
Турецкие луки только выглядели небольшими относительно своих английских собратьев. Но за счет своей конструкции они были весьма эффективными. Сила натяжения такого лука – до 80 кг. А прицельная дальность стрельбы – 150 метров.
Даже с появлением огнестрельного оружия, турки эффективно использовали луки вплоть до XVII века! И только в XVIII веке турецкие луки окончательно стали лишь спортивным оружием.
Если в Европе лук был важным, но не ключевым оружием, то для монголов конные лучники – основа их тактики. Быстрые наскоки с прицельным огнем изводили противника. И если воины бросались вслед за конными лучниками, то мигом попадали в засаду.
Монгольский лучник брал с собой на лошади 60 стрел. И, в отличие от английских лучников, монголы не могли быстро пополнить запасы стрел.
В целом же у монголов был непрерывный процесс производства стрел. Этим часто занимались и сами воины, которым выдавали материалы, из которых они и изготавливали стрелы.
Источник:
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Стоять и стрелять полчаса по пехоте лучникам старались в общем-то не давать :)
В обороне, когда запасные стрелы подносили, пока запасы не кончатся;
Или в атаке, когда сколько смог с собой взять,- столько и взял...