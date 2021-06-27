Сколько стрел мог взять с собой на битву средневековый лучник

В Средние века большинство воинов были вынуждены закупать свое снаряжение. Связка стрел обходилась английскому стрелку в сумму пятидневного жалования. И эти расходы им редко компенсировало начальство.

И только во время больших важных битв или военных кампаний феодалы могли проспонсировать своих бойцов. Для одной крупной битвы могло потребоваться от сотен тысяч до миллиона стрел. У англичан за лучниками ехало несколько десятков повозок, доверху набитых стрелами.

У турецких лучников были компактные и сильно изогнутые луки.

В среднем колчане было 20 или 30 стрел. Но были и расширенные колчаны с прорезями для 40 стрел.