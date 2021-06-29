Какие стихи написали бы классики литературы во время пандемии Ковида?

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7
Однажды, в жестокий ковидный локдаун
Я из дому вышел, вокруг ни души
Вдруг прёт мне навстречу (похоже, что даун)
Без маски, перчаток...
Кричу: –Не дыши!
–Откуда, болезный?
–Да тут, недалече. С больницы ковидной!
–Так ты там лежал?
–Чему удивляться, ведь нас там не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!
Я из дому вышел, вокруг ни души
Вдруг прёт мне навстречу (похоже, что даун)
Без маски, перчаток...
Кричу: –Не дыши!
–Откуда, болезный?
–Да тут, недалече. С больницы ковидной!
–Так ты там лежал?
–Чему удивляться, ведь нас там не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!
×
Я пришёл к тебе с Ковидом
Рассказать, что всё пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.
Рассказать тебе про краски
Те, что осень породила.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В супермаркет не ходила.
Рассказать, что всё пропало.
И чтоб ты к моим флюидам
По ночам не припадала.
Рассказать тебе про краски
Те, что осень породила.
И чтоб ты, мой друг, без маски
В супермаркет не ходила.
Я не люблю быть дома и понуро
Читать Фейсбук и шарить телеграмм.
Я не люблю, когда температура
И кашель давит бронхи по утрам.
Я не люблю до колик, до печёнки
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удалёнке
Как волк свирепый, загнанный в лесу.
Как тяжело внутри такой рутины
Стоять в порту большому кораблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.
Читать Фейсбук и шарить телеграмм.
Я не люблю, когда температура
И кашель давит бронхи по утрам.
Я не люблю до колик, до печёнки
Не чуять хлеб, уху и колбасу.
Когда сижу один на удалёнке
Как волк свирепый, загнанный в лесу.
Как тяжело внутри такой рутины
Стоять в порту большому кораблю.
А потому все ваши карантины
Я никогда уже не полюблю.
Я думаю,
вы всё отлично помните.
Как я лежал и делал мрачный вид,
когда ходили вы по той же самой комнате
и говорили, что у вас ковид.
Вы говорили, вам пора лечиться.
Что вас измучило не чуять ничего.
А я лежал как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая!
Меня вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но
Вы всё равно ко мне тогда подсели
И целовали в губы всё равно…
вы всё отлично помните.
Как я лежал и делал мрачный вид,
когда ходили вы по той же самой комнате
и говорили, что у вас ковид.
Вы говорили, вам пора лечиться.
Что вас измучило не чуять ничего.
А я лежал как раненая птица,
Офонарев от этого всего.
Любимая!
Меня вы не жалели.
Я был как лошадь загнанная, но
Вы всё равно ко мне тогда подсели
И целовали в губы всё равно…
Глазища протри.
И внимательно глянь –
на город
спустилась
буржуйская дрянь
с заморским чудовищным рылом,
а мы её…
Мылом!
Мылом!
Давай–ка, товарищ,
не стой словно пень.
Мой! Мыль! Очищай!
Три руки и пень!
Поставим в позу обидную
эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!
И внимательно глянь –
на город
спустилась
буржуйская дрянь
с заморским чудовищным рылом,
а мы её…
Мылом!
Мылом!
Давай–ка, товарищ,
не стой словно пень.
Мой! Мыль! Очищай!
Три руки и пень!
Поставим в позу обидную
эту заразу ковидную.
Мылом!
Мылом!
Голова с утра болит.
Сразу мысль — а вдруг ковид.
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.
Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что пью я больше,
Чем весь Клин и вся Дубна:
— А придёт недуг какой,
Ты дыхнёшь разок, другой –
И пойдёт он свечку ставить
Сам себе за упокой.
Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо ещё, заначка
В брюках есть на опохмел.
Сразу мысль — а вдруг ковид.
Я ж к болезням восприимчив
И к тому же не привит.
Только вот моя жена
Мне не верит ни хрена.
Говорит, что пью я больше,
Чем весь Клин и вся Дубна:
— А придёт недуг какой,
Ты дыхнёшь разок, другой –
И пойдёт он свечку ставить
Сам себе за упокой.
Ох и стерву я пригрел.
Непорядок. Беспредел.
Хорошо ещё, заначка
В брюках есть на опохмел.
Страшный дедушка Ковид!
Он под деревом сидит.
Так что может заразиться
И мужчина, и девица.
Старичок, и грудничок –
Все, кто встретится.
Всех прохожих заразит
Страшный дедушка Ковид.
Он под деревом сидит.
Так что может заразиться
И мужчина, и девица.
Старичок, и грудничок –
Все, кто встретится.
Всех прохожих заразит
Страшный дедушка Ковид.
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