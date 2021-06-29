Какие стихи написали бы классики литературы во время пандемии Ковида?

Я думаю,

вы всё отлично помните.

Как я лежал и делал мрачный вид,

когда ходили вы по той же самой комнате

и говорили, что у вас ковид.

Вы говорили, вам пора лечиться.

Что вас измучило не чуять ничего.

А я лежал как раненая птица,

Офонарев от этого всего.

Любимая!

Меня вы не жалели.

Я был как лошадь загнанная, но

Вы всё равно ко мне тогда подсели

И целовали в губы всё равно…