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Какие стихи написали бы классики литературы во время пандемии Ковида?

Какие стихи написали бы классики литературы во время пандемии Ковида? (7 фото)

Автор:
29 июня 2021 07:10
Метки: Маяковский   Некрасов   Фет   Филатов   высоцкий   есенин   ковид   чуковский   
153
7
Однажды, в жестокий ковидный локдаун
Я из дому вышел, вокруг ни души
Вдруг прёт мне навстречу (похоже, что даун)
Без маски, перчаток...
Кричу: –Не дыши!
–Откуда, болезный?
–Да тут, недалече. С больницы ковидной!
–Так ты там лежал?
–Чему удивляться, ведь нас там не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!
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Метки: Маяковский   Некрасов   Фет   Филатов   высоцкий   есенин   ковид   чуковский   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 39 минут назад
Мой! Мыль! Очищай!
Три руки и пень!
Несколько раз перечитывал про третью руку и очищение какого-то пня, пока не догадался ударение поменять)))
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1k
Ивлар 13 минут назад
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43k
doker 23 минуты назад
Думал, что "агитки", ан нет... Нормально. "Филатов" просто - молодец!
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363
Елена Букреева 2 часа назад
Маяковский
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4k
rutt 2 часа назад
Эка графаманов прёт.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Браво, браво!)
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Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
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