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Магия Лили Брик

Магия Лили Брик (9 фото)

Автор:
18 мая 2021 20:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лиля Брик   Маяковский   знаменитости   интересное   история   литература   люди   факты   
1493
9
Эта женщина вошла в историю литературы не будучи писательницей или поэтессой. Она была настоящей музой, перед которой не мог устоять не один мужчина, который оказывался рядом с ней.
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Метки: Лиля Брик   Маяковский   знаменитости   интересное   история   литература   люди   факты   
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5k
Leo Sun 39 минут назад
"Будем честными, подобной внешностью обладает колоссальное количество женщин, но практически каждая страдает от массы комплексов, причем многие из них совершенно необоснованны"

С поправкой на современность я бы сказала иначе: "Будем честными, подобной внешностью обладает колоссальное количество женщин, но некоторые из них почему-то провозгласили себя королевами, и практически каждая из них уверена в своей неотразимости, красоте и исключительности, причём совершенно необоснованно".

Просто вспомним }|{опы и лосины, дакфейсы, мукл, блохерш и прочая, прочая, прочая...
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2k
Serhio Konyakoff 12 минут назад
Гениальная приспособленка и извращенка.Всю жизнь прожить,ни хрена не делая и при этом жить неплохо,живя в свое удовольствие,при этом абсолютно из себя ничего не представляя! Ну с такой национальностью- это нормально.Я думаю она не стоит того,чтобы о ней вообще вспоминали.Обычная паразитка.Знала чем притянуть к себе всю ту богемную грязь,коей в то время было в столице как говна за баней. Были женщины в то время действительно достойные уважения и поклонения.А эта-просто ведьма!
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1k
Колыванец Полчаса назад
Да ладно вам исключительности нагонять! Просто нежадная бабенка жила в свое удовольствие попутно радуя окружающих.
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1k
Умница-красавица 39 минут назад
Песдень мохнатая была ее главным достоинством
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11k
Евгений 45 минут назад
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1k
roman-delisov 46 минут назад
И кто же из известных, кроме Маяковского, был ее обожателем? Обычная хитрая содержанка с дурачком мужем. Таких сейчас сотни тысяч. И кто сказал, что у нее не было комплексов -- просто тогда была не так развита пластическая хирургия.
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