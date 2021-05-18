Магия Лили Брик

Главное, что было в ней - это абсолютная уверенность в собственной исключительности. Будем честными, подобной внешностью обладает колоссальное количество женщин, но практически каждая страдает от массы комплексов, причем многие из них совершенно необоснованны.

У Лили комплексов не было - она просто лучилась уверенностью в себе и в своей привлекательности. Она убеждала в этом всех окружающих и живи она в наше время наверняка бы вела максимально успешные курсы по уверенности в себе и обольщению. Но в двадцатом веке социальных сетей не было, поэтому Лиля просто брала все для себя.