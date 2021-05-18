Магия Лили Брик

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Эта женщина вошла в историю литературы не будучи писательницей или поэтессой. Она была настоящей музой, перед которой не мог устоять не один мужчина, который оказывался рядом с ней.
Лиля была яркой личностью нескольких периодов в русской литературе и дожила аж до позднего Брежнева. Она никогда не работала в привычном понимании этого слова, но до конца своих дней вела вполне себе обеспеченную жизнь, окруженная поклонниками.
Муза Владимира Маяковского
Повезло, что Лиля жила в двадцатом веке, у нас есть много ее фотографий и даже фильмов. К сожалению, практически нет аудиозаписей, но ее современники говорили, что голос не был ее главным достоинством.
Если посмотреть на ее фотографии тоже сложно назвать, отчего она вызывала такой мощный интерес. Абсолютно заурядная женщина.
Но ее магнетизм был не в статике, а в том, как она двигалась, как вела себя, как улыбалась.
Если посмотреть на ее фотографии тоже сложно назвать, отчего она вызывала такой мощный интерес. Абсолютно заурядная женщина.
Но ее магнетизм был не в статике, а в том, как она двигалась, как вела себя, как улыбалась.
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Главное, что было в ней - это абсолютная уверенность в собственной исключительности. Будем честными, подобной внешностью обладает колоссальное количество женщин, но практически каждая страдает от массы комплексов, причем многие из них совершенно необоснованны.
У Лили комплексов не было - она просто лучилась уверенностью в себе и в своей привлекательности. Она убеждала в этом всех окружающих и живи она в наше время наверняка бы вела максимально успешные курсы по уверенности в себе и обольщению. Но в двадцатом веке социальных сетей не было, поэтому Лиля просто брала все для себя.
У Лили комплексов не было - она просто лучилась уверенностью в себе и в своей привлекательности. Она убеждала в этом всех окружающих и живи она в наше время наверняка бы вела максимально успешные курсы по уверенности в себе и обольщению. Но в двадцатом веке социальных сетей не было, поэтому Лиля просто брала все для себя.
Нередко самоуверенность идет рука об руку с наглостью и хамством, однако Лиля никогда не переходила эту черту. Она даже похабненькие шуточки умудрялась рассказать так, что все просто хихикали, смущались ее непосредственности, но никогда не осуждали.
Как же Лиля могла так ловко управлять мужчинами?
Тут лучше нее самой никто не скажет.
Нужно "внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают". Маяковский тут не самый явный пример, потому что он был о себе довольно-таки высокого мнения изначально.
Но именно с подачи Лили он привел себя в порядок, избавившись от знаменитой желтой кофты, сделал себе зубы и начал одеваться в костюмы и пальто. Лиля знакомила его с "правильными людьми", советовала где именно ему лучше выступить. По сути, она была его имиджмейкером.
Нужно "внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают". Маяковский тут не самый явный пример, потому что он был о себе довольно-таки высокого мнения изначально.
Но именно с подачи Лили он привел себя в порядок, избавившись от знаменитой желтой кофты, сделал себе зубы и начал одеваться в костюмы и пальто. Лиля знакомила его с "правильными людьми", советовала где именно ему лучше выступить. По сути, она была его имиджмейкером.
Но история с Маяковским для Лили не совсем типичная. Она чаще была той самой единственной, которая одна разглядела истинный талант и поддерживала его. Мужчины с ней рядом выпрямлялись и готовы были просто сворачивать горы ради Лили, потому что она одна могла понять их непростую судьбу.
Ну и вторая порция науки обольщения высокого класса это "разрешить ему то, что не разрешают дома". Практически все поклонники Лили были людьми или состоящими в отношениях, или женатыми.
Лиля умела внушить мужчине веру в его гениальность, она искренне участвовала в их судьбе, не только словами поддержки, но и советом или протекцией. Она убеждала их в своей безграничной преданности и высшей наградой была интимная близость с Лилей. После этого они были готовы вообще на все ради своей музы.
Лиля умела внушить мужчине веру в его гениальность, она искренне участвовала в их судьбе, не только словами поддержки, но и советом или протекцией. Она убеждала их в своей безграничной преданности и высшей наградой была интимная близость с Лилей. После этого они были готовы вообще на все ради своей музы.
Лиля Брик умело сочетала близость, нежность и проявления непреклонности и воли. В этом великой музе двадцатого века действительно не было равных и она прожила 86 лет, до конца оставаясь "королевой сердец". Она могла влюбить в себя даже тумбочку, настолько сильным было ее обаяние и желание быть самой-самой.
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С поправкой на современность я бы сказала иначе: "Будем честными, подобной внешностью обладает колоссальное количество женщин, но некоторые из них почему-то провозгласили себя королевами, и практически каждая из них уверена в своей неотразимости, красоте и исключительности, причём совершенно необоснованно".
Просто вспомним }|{опы и лосины, дакфейсы, мукл, блохерш и прочая, прочая, прочая...