Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк?

Прошлый месяц был ознаменован сенсационной находкой, о которой должны были трубить СМИ. Но по каким-то причинам они обратили свое внимание на другие, не столь значительные события.
Дэвид Брайант собирает коллекцию метеоритов, скупает интересные образцы породы по всему миру и обменивается ими с другими такими же увлеченными коллекционерами. Что называется, в деле он уже 35 лет и знает о метеоритах чуть ли не больше всех на планете. К тому же он водит дружбу с астронавтами, сотрудниками NASA и уфологами и запускать дезу, рискуя репутацией, ему совершенно нет смысла.
При разборе очередной партии камешков, прибывших из Северо-Западной Африки, он отыскал интересный образец. И не поверил своим глазам, поэтому провел спектроскопию образца, которому присвоено название NWA 869.
Да, геологи и горные инженеры периодически находят разные необычные вещицы, вросшие в породу, которых там быть в принципе не должно. Это инструменты и их части, странные механизмы и даже живые организмы. Но в большинстве случаев их просто игнорируют либо находят такие дикие объяснения их нахождения в породе, от которых пришел бы в ужас даже писатель-фантаст.
Что собой представляет объект в камешке – загадка. Но он там определенно есть. И версия об остатках корабля, на котором космические просторы бороздила какая-то древняя раса, выглядит вполне правдоподобной. Кем они были и почему погибли – тоже тайна.
Сам Дэвид не исключает планетарного происхождения удивительного образца, полагая, что устройство могло отправиться в космос после взрыва планеты, превратившейся впоследствии в пояс астероидов. И, получается, что планета была населена разумными существами, способными создавать сложные устройства и механизмы.
Источник:
- Не гипотеза, а факт: NASA подтвердило, что на Луне действительно есть вода
- Джеффу Безосу до открытия космического бизнеса осталось одно испытание
- Над Калининградом заметили метеорит
- Что рассказал ученым самый древний метеорит из Сахары
- В небе над Кубанью заметили метеорит
Понравилось18
В онлайн магазинах куча "метеоритов" а по сути куски сплавленного кузнечной сваркой трансформатора порезанного на пластины и подтравленного кислотой для "кристаллического метеоритного вида".
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=31890https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=31890
Однозначно фак. Это запчасть от колесницы Боженьки. Видно, произошло ДТП в небесах - ангел не справился с управлением и колесница врезалась в небесный камень. Интересно, Боженька пострадал или нет?
Бетон замешан из цемента, тёмного красителя и красного гранитного песка, без щебня.
Тут такие перспективы вырисовываются! остатки звездолёта !!
а Вы - бетооон... красиииители....
Хоть Богота уже не та,
Камней зеленых здесь, как прежде, груды.
И, унимая боль в грудях,
И, экономя на .лядях,
Мы дерзко покупали изумруды.
На камень выписан мандат,
И паспорт, и сертификат,
что чист он - гарантировали пылко.
Но ювелир в другой стране
Сказал, вернувши камень мне,
- Бутылка, пля, зеленая бутылка.
(с) В.Темнов
На рынках Боготы и Анкары
Алмазы покупал и изумруды
Но в память о надеждах жизни той
Мне снится по ночам жестокий бой.
Учтённый бой портвейновой посуды.