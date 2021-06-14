Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк?

Да, геологи и горные инженеры периодически находят разные необычные вещицы, вросшие в породу, которых там быть в принципе не должно. Это инструменты и их части, странные механизмы и даже живые организмы. Но в большинстве случаев их просто игнорируют либо находят такие дикие объяснения их нахождения в породе, от которых пришел бы в ужас даже писатель-фантаст.

Что собой представляет объект в камешке – загадка. Но он там определенно есть. И версия об остатках корабля, на котором космические просторы бороздила какая-то древняя раса, выглядит вполне правдоподобной. Кем они были и почему погибли – тоже тайна.

Сам Дэвид не исключает планетарного происхождения удивительного образца, полагая, что устройство могло отправиться в космос после взрыва планеты, превратившейся впоследствии в пояс астероидов. И, получается, что планета была населена разумными существами, способными создавать сложные устройства и механизмы.