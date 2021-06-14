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Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк?

Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк? (2 фото)

Автор:
14 июня 2021 16:25
Сообщество : Космос
Метки: Дэвид Брайант   версия   космический корабль   космос   метеорит   находка   открытие   
4248
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Прошлый месяц был ознаменован сенсационной находкой, о которой должны были трубить СМИ. Но по каким-то причинам они обратили свое внимание на другие, не столь значительные события.

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Метки: Дэвид Брайант   версия   космический корабль   космос   метеорит   находка   открытие   
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29  комментариев
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4k
RomaXz 4 часа назад
А ещё это может быть просто результат эрозии или обгорания в атмосфере
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561
анатолий горленко 50 минут назад
Осторожно, Галочка высасывает "новости" из....
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943
Гарик Час назад
Это всего лишь буквы в интернете и фото какой-то херни. Не более.
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664
a_komolow Час назад
Расходимся! Нас опять на.е.ба.ли!
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−76
vova old 2 часа назад
похожа на Советскую стальную зубную коронку, то есть коммунисты в космосе были)))
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43k
parallax 2 часа назад
Похоже на пулю от пистолета. Видимо между инопланетянами состоялась дуэль и один пальнул мимо.
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12k
Паша Эмильевич 3 часа назад
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5k
Мистер Фикс 3 часа назад
По данным радио ОБС, Рен тв усиленно пытается выйти на контакт с этим человеком
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
Феик! Никакого Дэвида Брайанта в числе владельцев/фотографов NWA 869 нет.
https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=31890https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=31890
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Элементы космического корабля в метеорите: правда или фейк?

Однозначно фак. Это запчасть от колесницы Боженьки. Видно, произошло ДТП в небесах - ангел не справился с управлением и колесница врезалась в небесный камень. Интересно, Боженька пострадал или нет?
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4k
livaneth 4 часа назад
Букса от торцевого ключа + бетон.
Бетон замешан из цемента, тёмного красителя и красного гранитного песка, без щебня.
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147
Leon Rom livaneth 20 минут назад
Фи! какой Вы скучный....
Тут такие перспективы вырисовываются! остатки звездолёта !!
а Вы - бетооон... красиииители....
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193
SVG 4 часа назад
Кусок Фаэтона.
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193
SVG turyst 2 часа назад
Зря смеёшься. За Фаэтон нас всех здесь и содержат.
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5k
Lucky 4 часа назад
Ну так а что показала спектроскопия этого вкрапления? А то автор указал, что анализ был проведен, а что он показал умалчивает
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