Ученые выяснили, как появился Млечный Путь

По словам доктора Скотта, этот вывод имеет два важных значения, в том числе для эволюции галактик и того, как мы будем анализировать более удаленные звездные скопления в будущем.



"Считалось, что тонкий и толстый диски Млечного Пути образовались в результате уникального и редкого насильственного слияния и поэтому, вероятно, их нельзя будет найти в других спиральных галактиках, - добавил он. - Наше исследование показывает, что это, видимо, неправильно, развитие шло естественным образом без каких-либо катастрофических вмешательств. Это означает, что галактики, подобные Млечному Пути, могут быть очень распространены. Также это означает, что мы можем использовать существующие очень подробные наблюдения Млечного Пути в качестве инструментов для лучшего анализа гораздо более далеких галактик, которые по очевидным причинам мы не можем увидеть".