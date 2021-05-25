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Ученые выяснили, как появился Млечный Путь

Ученые выяснили, как появился Млечный Путь (4 фото)

Автор:
25 мая 2021 17:50
Сообщество : Наука
Метки: Астрономия/космос   Галактика   астрономия   галактики   интересно   исследование космоса   млечный путь   познавательно   
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Команда австралийских астрономов опровергла гипотезу о том, что Млечный Путь появился в результате древнего столкновения с другой галактикой. Данные их исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, говорят совсем о другом - наша спиральная галактика эволюционировала и наращивала массу постепенно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрономия/космос   Галактика   астрономия   галактики   интересно   исследование космоса   млечный путь   познавательно   
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4  комментария
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8k
Prospector 2 часа назад
Не знаю как учёные, я и раньше считал. Не было насилия...
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2k
Frank Borman 21 минуту назад
Как прооизошел Млечный путь? Бсе просто - Боженька шел по дороге и пролил молоко. Млечный, это от млеко = молоко.
По английски Milky way, от milk = молоко и way = дорога.
Галактика, от греческого гала = молоко.
А все эти диски, звезды, эволюции - это все от лукавого.
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21k
Юрьевич 44 минуты назад
Всё это не серьёзно. Человечество наблюдает звёздное небо от силы три тысячи лет, это настолько ничтожное время... как 1 секунда по сравнению со всей жизнью обычного человека. А галактики в обозримом космосе человечество наблюдает меньше сотни лет, это вообще ни о чём.
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11k
ss Час назад
Выяснили таки?! Ну слава богу! Теперь заживём!...

Пипец. "Выяснили"...
Выдвинули свою гипотезу, а не опровергли или, тем более, выяснили. Человечество ещё какие-то крохи может выяснить на ближайших небесных телах. В остальном астрономы только предполагают. Выдвигают теории, на их основании делают какие-то расчёты. Пытаются хоть как-то исследовать. А учёные Тушёнкиной уже всё выяснили. Да ни о чём-нибудь, а аж о млечном пути. Кр-р-расота!
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