Ученые выяснили, как появился Млечный Путь

349
4
Команда австралийских астрономов опровергла гипотезу о том, что Млечный Путь появился в результате древнего столкновения с другой галактикой. Данные их исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal Letters, говорят совсем о другом - наша спиральная галактика эволюционировала и наращивала массу постепенно.
Ученые из Австралийского центра передового опыта по астрофизике (ARC) и Сиднейского университета провели исследование галактики UGC 10738. Это галактика небольшого размера (следовательно, не могла появиться в результате столкновения) и примерно того же возраста, что и Млечный Путь. Исследование показало наличие в галактике "тонкого" и "толстого" дисков - такие же структуры наблюдаются и в Млечном Пути.
Это говорит о том, что подобные дисковые образования - обычное явление, а не некий уникальный результат сильных галактических коллизий. Ученые сделали вывод, что Млечный Путь формировался медленно и постепенно в течение миллиардов лет, а не в результате столкновения с другой галактикой, как предполагалось ранее.
Это говорит о том, что подобные дисковые образования - обычное явление, а не некий уникальный результат сильных галактических коллизий. Ученые сделали вывод, что Млечный Путь формировался медленно и постепенно в течение миллиардов лет, а не в результате столкновения с другой галактикой, как предполагалось ранее.
Галактика UGC 10738
Для наблюдения поперечного сечения галактики UGC 10738 был использован Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. Оказалось, что у этой галактики есть отчетливые "толстый" и "тонкий" диски, похожие на диски Млечного Пути, со старыми звездами в толстом диске и более молодыми звездами в тонком.
Это предполагает, вопреки предыдущим теориям, что такие структуры являются результатом не случайного давнего столкновения с меньшей галактикой, а постепенной эволюции.
Авторы исследования говорят, что это открытие меняет правила игры, поскольку означает, что наш "спиральный дом" не является результатом странной галактической катастрофы, а, по всей вероятности, типичен для всех галактик такого типа.
Это предполагает, вопреки предыдущим теориям, что такие структуры являются результатом не случайного давнего столкновения с меньшей галактикой, а постепенной эволюции.
Авторы исследования говорят, что это открытие меняет правила игры, поскольку означает, что наш "спиральный дом" не является результатом странной галактической катастрофы, а, по всей вероятности, типичен для всех галактик такого типа.
Ученые использовали для наблюдения VLT Европейской южной обсерватории в Чили
Галактика UGC 10738 имеет ширину более 200 000 световых лет, что соответствует верхним оценкам ширины Млечного Пути, имеет аналогичный "толстый диск" и в основном древние звезды.
"Наши наблюдения показывают, что тонкий и толстый диски Млечного Пути возникли не из-за гигантского столкновения, а из-за своего рода стандартного пути формирования и эволюции галактик, - сказал доктор Николас Скотт, руководитель проекта. - На основании этих результатов мы думаем, что галактики с особыми структурами и свойствами Млечного Пути могут быть описаны как "нормальные".
"Наши наблюдения показывают, что тонкий и толстый диски Млечного Пути возникли не из-за гигантского столкновения, а из-за своего рода стандартного пути формирования и эволюции галактик, - сказал доктор Николас Скотт, руководитель проекта. - На основании этих результатов мы думаем, что галактики с особыми структурами и свойствами Млечного Пути могут быть описаны как "нормальные".
По словам доктора Скотта, этот вывод имеет два важных значения, в том числе для эволюции галактик и того, как мы будем анализировать более удаленные звездные скопления в будущем.
"Считалось, что тонкий и толстый диски Млечного Пути образовались в результате уникального и редкого насильственного слияния и поэтому, вероятно, их нельзя будет найти в других спиральных галактиках, - добавил он. - Наше исследование показывает, что это, видимо, неправильно, развитие шло естественным образом без каких-либо катастрофических вмешательств. Это означает, что галактики, подобные Млечному Пути, могут быть очень распространены. Также это означает, что мы можем использовать существующие очень подробные наблюдения Млечного Пути в качестве инструментов для лучшего анализа гораздо более далеких галактик, которые по очевидным причинам мы не можем увидеть".
"Считалось, что тонкий и толстый диски Млечного Пути образовались в результате уникального и редкого насильственного слияния и поэтому, вероятно, их нельзя будет найти в других спиральных галактиках, - добавил он. - Наше исследование показывает, что это, видимо, неправильно, развитие шло естественным образом без каких-либо катастрофических вмешательств. Это означает, что галактики, подобные Млечному Пути, могут быть очень распространены. Также это означает, что мы можем использовать существующие очень подробные наблюдения Млечного Пути в качестве инструментов для лучшего анализа гораздо более далеких галактик, которые по очевидным причинам мы не можем увидеть".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 35 интересных, но бесполезных историй в картинках
- 30 сюрпризов, которые скрывает наше тело
- Астрономы обнаружили далекую галактику, которая похожа на Млечный Путь
- Зачем в древности был нужен и как использовался римский додекаэдр
- Астрономы проверили 10 миллионов звездных систем в поисках инопланетян
Метки: Астрономия/космос Галактика астрономия галактики интересно исследование космоса млечный путь познавательно
11
Понравилось11
Новости партнёров
По английски Milky way, от milk = молоко и way = дорога.
Галактика, от греческого гала = молоко.
А все эти диски, звезды, эволюции - это все от лукавого.
Пипец. "Выяснили"...
Выдвинули свою гипотезу, а не опровергли или, тем более, выяснили. Человечество ещё какие-то крохи может выяснить на ближайших небесных телах. В остальном астрономы только предполагают. Выдвигают теории, на их основании делают какие-то расчёты. Пытаются хоть как-то исследовать. А учёные Тушёнкиной уже всё выяснили. Да ни о чём-нибудь, а аж о млечном пути. Кр-р-расота!