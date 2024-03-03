В начале апреля произойдет уникальное космическое явление года

Друзья, у меня для вас есть две новости, одна хорошая, другая плохая. Из хорошего — к нам летит «рогатая» комета, ну а из плохого — пролетит мимо. Оптимистам советую поменять новости местами.
Итак, что мы знаем. Астрономы заявили, что 8 апреля к нашей планете приблизится редкая комета 12P/Понса-Брукса, её еще называют «дьявольской» кометой. А всё дело в том, что этот небесный объект извергает криомагму, образующую выбросы, похожие на рога, и имеет характерное зеленое свечение, вызванное высоким содержанием диуглерода.
Когда солнечная энергия нагревает поверхность кометы, происходит выброс смеси льда и газа, известной как криомагма. Эта самая криомагма увеличивает газовый шлейф кометы, и несколько следующих дней она становится максимально яркой.
Понса-Бруксу в первый раз увидели летом 1812 года русские и французские ученые. Описали её как плохо различимую туманность без хвоста. Комета маячила на небосводе аж до сентября, отрастила себе приличный хвост и всячески привлекала внимание обывателей яркостью свечения.
Ну а впоследствии выяснилось, что эта комета двигается по своей орбите вокруг нашего Солнца, при этом маршрут настолько вытянут, что пересекает орбиты всех восьми планет Солнечной системы, но при этом комета не сближается ни с одной из них. Период вращения чуть больше 70 лет.
Если кому очень интересно основательно погрузиться в историю изучения сего небесного тела, милости просим сюда. В этом году ученые ожидают прилета кометы в начале апреля да еще и во время солнечного затмения. Если повезет и комета начнет извергаться незадолго до подлета к Земле, ее можно будет увидеть с поверхности планеты невооруженным глазом.
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Источник:
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