В начале апреля произойдет уникальное космическое явление года

Когда солнечная энергия нагревает поверхность кометы, происходит выброс смеси льда и газа, известной как криомагма. Эта самая криомагма увеличивает газовый шлейф кометы, и несколько следующих дней она становится максимально яркой.

Понса-Бруксу в первый раз увидели летом 1812 года русские и французские ученые. Описали её как плохо различимую туманность без хвоста. Комета маячила на небосводе аж до сентября, отрастила себе приличный хвост и всячески привлекала внимание обывателей яркостью свечения.