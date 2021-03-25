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Астрономы поделились первым снимком черной дыры в поляризованном свете

Астрономы поделились первым снимком черной дыры в поляризованном свете (8 фото)

Автор:
25 марта 2021 17:24
Сообщество : Космос
Метки: космос   лонгрид   м87   наука   познавательно   телескоп горизонта событий   черные дыры   
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Сверхмассивную черную дыру в центре галактики M87 сфотографировали в поляризованном свете, что позволило ученым впервые измерить поляризацию на самом краю черной дыры и создать карту магнитных полей вокруг нее.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: космос   лонгрид   м87   наука   познавательно   телескоп горизонта событий   черные дыры   
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8  комментариев
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3k
Sam Backet 41 минуту назад
кто так пишет... мозг сломать можно...
Стрелец А* нельзя сфотографировать, у неё нет акреционного диска. Даже в М87 мы видим не саму дыру, а только её тень и светящийся акреционный диск вокруг неё.
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3k
Sam Backet 14 минут назад
Стрельца A *, которая в 1000 раз ближе и в 1000 раз меньше черной дыры в M87, которая находится на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли. Сфотографировать ее будет гораздо сложнее, поскольку за счет меньшего размера эта черная дыра двигается гораздо быстрее"
А по русски можно это изложить? Стрелец А* находится на расстоянии 26000 световых лет от Земли, и он вообще не двигается. Это мы вращаемся вокруг центра галактики.
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Ego sum qui sum Час назад
раньше ученые изучали, теперь снимают, инстаграмщики какие-то
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