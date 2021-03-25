Астрономы поделились первым снимком черной дыры в поляризованном свете

Доктор Зири Юнси, один из авторов нового исследования, сказал MailOnline, что в первом случае они рассматривали видимый свет и его интенсивность, но на этот раз ученые обратили внимание на поляризацию этого света.

Свет становится поляризованным, когда проходит через некоторые фильтры, например, линзы поляризованных солнцезащитных очков, или когда его излучение происходит в горячей среде космоса, где присутствуют магнитные поля. И точно так же, как солнцезащитные очки помогают нам лучше видеть, устраняя яркие блики и отражения, так же и астрономы могут лучше изучить область вокруг черной дыры, проследив за тем, как поляризуется исходящий от нее свет. В частности, благодаря поляризации астрономы смогли нанести на карту линии магнитного поля, которое на снимке можно разглядеть на внутреннем крае черной дыры.

«Недавно опубликованные поляризованные изображения являются ключом к пониманию того, как магнитное поле позволяет черной дыре «поедать» материю и испускать мощные [релятивистские] струи», — сказал Эндрю Чейл, участник программы NASA Hubble Fellowship.