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Астрономы обнаружили самый яркий объект Вселенной

Астрономы обнаружили самый яркий объект Вселенной

Автор:
21 февраля 2024 08:33
Сообщество : Космос
Метки: J0529-4351   Квазар   Чёрная дыра   космос   объект   открытие   
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Группа австралийских учёных нашла квазар, в 500 трлн раз ярче Солнца. Примечетельно, что объект, известный как J0529-4351, прятался у всех на виду и ранее был ошибочно классифицирован как звезда.

Вращающийся диск вокруг черной дыры квазара - светящийся вихревой газ и другая материя - напоминает космический ураган.

"Этот квазар - самое бурное место во Вселенной, которое нам известно", - сообщил ведущий автор работы Кристиан Вольф из Австралийского национального университета.

Чёрная дыра, питающая квазар, более чем в 17 млрд раз массивнее Солнца.

Наблюдения в обсерваториях в Австралии и в пустыне Атакама (Чили), а также компьютерное моделирование установили, что J0529-4351 поглощает эквивалент 370 Солнц в год, то есть примерно по одному в день.

Квазар находится на расстоянии 12 млрд световых лет от нас и существует с первых дней существования Вселенной (1 световой год равен примерно 9,5 трлн км).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: J0529-4351   Квазар   Чёрная дыра   космос   объект   открытие   
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Херанука Паибалу 12 минут назад
Правду говорят, что человечество заперто в Солнечной системе, как в тюрьме, колоссальными расстояниями вселенной
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