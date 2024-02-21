Астрономы обнаружили самый яркий объект Вселенной

Группа австралийских учёных нашла квазар, в 500 трлн раз ярче Солнца. Примечетельно, что объект, известный как J0529-4351, прятался у всех на виду и ранее был ошибочно классифицирован как звезда.
Вращающийся диск вокруг черной дыры квазара - светящийся вихревой газ и другая материя - напоминает космический ураган.
"Этот квазар - самое бурное место во Вселенной, которое нам известно", - сообщил ведущий автор работы Кристиан Вольф из Австралийского национального университета.
Чёрная дыра, питающая квазар, более чем в 17 млрд раз массивнее Солнца.
Наблюдения в обсерваториях в Австралии и в пустыне Атакама (Чили), а также компьютерное моделирование установили, что J0529-4351 поглощает эквивалент 370 Солнц в год, то есть примерно по одному в день.
Квазар находится на расстоянии 12 млрд световых лет от нас и существует с первых дней существования Вселенной (1 световой год равен примерно 9,5 трлн км).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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