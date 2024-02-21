Астрономы обнаружили самый яркий объект Вселенной

Наблюдения в обсерваториях в Австралии и в пустыне Атакама (Чили), а также компьютерное моделирование установили, что J0529-4351 поглощает эквивалент 370 Солнц в год, то есть примерно по одному в день.

Квазар находится на расстоянии 12 млрд световых лет от нас и существует с первых дней существования Вселенной (1 световой год равен примерно 9,5 трлн км).