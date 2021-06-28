Плавучие экополисы-кувшинки в качестве альтернативы современным городам

Бельгийский архитектор Винсент Каллебо предложил концепцию новых городов, которые должны будут находиться постоянно в открытом океане.
Возможное повышение уровня мирового океана способно спровоцировать огромные проблемы. Одной из главных проблем станут неконтролируемые потоки "экологических беженцев".
Примечательно, что вдоль береговой линии проживает большое число людей. Экологические беженцы появятся не только в развивающихся, но и в развитых странах.
Помочь решить проблему экологических беженцев смогут города, которые планируется возводить прямо на воде.
В современной архитектуре даже появился новый термин для обозначения конструкций, которые предполагается возводить исключительно на водной поверхности - систейдинг.
Систейдинг (от английской словоформы seasteading) - строительство и проживание в свободных сообществах, плавающих в открытом море вне юрисдикции конкретной страны. Большинство предлагаемых концепций систейдинга были модификациями крейсерских судов, нефтяных платформ или плавучих островов.
Автором концепции систейдинга является архитектор и программист Пэтри Фридман.
Данные города планируется возводить с рассчётом на 50000 человек. По сути такой город представляет смесь из плавучей электростанции и вертикальных гидропонических ферм.
В таких городах будет возможно использовать энергию ветра, приливных сил, солнечной энергии. Возможно строительно осмотических электростанций.
Оболочка острова может быть изготовлена из полиэфирных волокон, покрытых диоксидом титана.
Внутри подобных городов-островов будут расположены тихие лагуны, а периметр окружён искусственными "горами", что позволит создать на острове комфортный микроклимат.
Винсент Каллебо не предлагает всем переселяться на плавучие острова. Это будет запасным вариантом, поскольку на таких плавучих островах будет проблематично построить крупный производственный цикл замкнутого типа.
Технологически возможно построить подобный плавучий остров, но пока автору проекта (с момента предложения идеи прошло более 10 лет) не удалось найти источники финансирования.
Интересно, получат ли развитие подобные мегапроекты в будущем?
Источник:
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