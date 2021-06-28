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Плавучие экополисы-кувшинки в качестве альтернативы современным городам

Плавучие экополисы-кувшинки в качестве альтернативы современным городам (3 фото)

Автор:
28 июня 2021 10:25
Сообщество : Факты
Метки: архитектура   города на воде   концепты   перспективные технологии   плавучие города   самодостаточные города   
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Бельгийский архитектор Винсент Каллебо предложил концепцию новых городов, которые должны будут находиться постоянно в открытом океане.

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Метки: архитектура   города на воде   концепты   перспективные технологии   плавучие города   самодостаточные города   
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4  комментария
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10k
Сибирячка Час назад
Вот где океан то напрямую засерут
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5k
Александр Зотов 14 минут назад
всё это красиво, конечно. Можно даже систему переработки продумать, чтоб океан не засирать, остаётся только главный вопрос: насколько устойчивая эта конструкция к сильным штормам?
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4k
Алексей 15 минут назад
Ну да, конечно. Еще скажите, что это дешевое и экономичное в обслуживании сооружение.
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563
Meri Poppins Ufa Час назад
Красивая сказка. У Дж.Свифта были летающие города...
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