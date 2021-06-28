Плавучие экополисы-кувшинки в качестве альтернативы современным городам

Данные города планируется возводить с рассчётом на 50000 человек. По сути такой город представляет смесь из плавучей электростанции и вертикальных гидропонических ферм.

В таких городах будет возможно использовать энергию ветра, приливных сил, солнечной энергии. Возможно строительно осмотических электростанций.

Оболочка острова может быть изготовлена из полиэфирных волокон, покрытых диоксидом титана.

Внутри подобных городов-островов будут расположены тихие лагуны, а периметр окружён искусственными "горами", что позволит создать на острове комфортный микроклимат.

Винсент Каллебо не предлагает всем переселяться на плавучие острова. Это будет запасным вариантом, поскольку на таких плавучих островах будет проблематично построить крупный производственный цикл замкнутого типа.

Технологически возможно построить подобный плавучий остров, но пока автору проекта (с момента предложения идеи прошло более 10 лет) не удалось найти источники финансирования.

Интересно, получат ли развитие подобные мегапроекты в будущем?