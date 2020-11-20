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Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями

Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями (16 фото)

Автор:
20 ноября 2020 10:05
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кино   люди   поборка   роль   фильм   фото   
1438
16
В кино часто бывает так, что старт карьеры актёра или режиссёра (ну или первые несколько лет/проектов) является ещё и его пиком.
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Метки: актеры   интересно   кино   люди   поборка   роль   фильм   фото   
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7  комментариев
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20k
Vazari Час назад
Барри Пеппер еще "Поле битвы земля" и "Враг государства". А вообще, чисто визуально помню его в десятке фильмов-точно.Тоже самое Гэри Синиз-помню его в "Зеленой миле","Глазах змеи","Быстрый и мертвый",и , даже "Аполлон 13"
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3k
Константин 13 минут назад
Кого-то опять забыли....
Кого-то опять забыли....
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937
! жЫтиЕ мОе ! 15 минут назад
А Джей Дэвидсон случайно Ра не играл в оригинальных Звездных вратах ?
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34
aeternus-polyphagus 19 минут назад
А Ферлонг был в Американской истории Х. Ахренительный фильм кстати...
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891
Шурман 37 минут назад
Каспер Ван Дин странно фамилия Бельгийская а рожден в США . Ван дам хоть и не скрывает , рожден в Остенде ( дам это канал у Брюгге ) . Мальчик из Канала :) Ван Дин могу предположит что из Динанта , Ван приставка только у благородных семей , де приставка так себе как у фермеров . Кстати про Ван дама он часто катается в Бельгию к родителям , за прошедшие годы у него уже 2 раза права забирали за пьяную езду :)
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6k
Агент Безопасной Национальности 47 минут назад
У многих из них по нескольку десятков фильмов.
Если автор их не видел - это не значит, что они известны только по тем фильмам, которые перечислены в посте.
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387
LinkLine Час назад
Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями
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