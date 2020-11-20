Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями

Быстрый взлёт может обречь неподготовленного к славе или тяжкому труду человека на скоропостижное падение. Или по крайней мере переход из высшей лиги в ту, что пониже.



Сегодня мы вспомним об актёрах и актрисах, которые запомнились массовому зрителю одной-двумя ролями, после которых они либо завязали с карьерой в кино, либо стали сниматься в куда менее заметных проектах. И их лучшие времена в большинстве случаев прошли 15-20 лет назад, поэтому с тех пор они успели как следует измениться.



Тот самый случай, когда определённый персонаж куда известнее, чем исполнитель, который его играет. Имён большей части этих актёров вы наверняка даже не знали. При этом многие из них по сей день играют в кино и сериалах, просто по сравнению с их самыми главными ролями о последующем творчестве этих актёров известно гораздо меньшему количеству зрителей.