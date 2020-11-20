Как выглядят актеры, которые прославились одной-двумя ролями

В кино часто бывает так, что старт карьеры актёра или режиссёра (ну или первые несколько лет/проектов) является ещё и его пиком.
Быстрый взлёт может обречь неподготовленного к славе или тяжкому труду человека на скоропостижное падение. Или по крайней мере переход из высшей лиги в ту, что пониже.
Сегодня мы вспомним об актёрах и актрисах, которые запомнились массовому зрителю одной-двумя ролями, после которых они либо завязали с карьерой в кино, либо стали сниматься в куда менее заметных проектах. И их лучшие времена в большинстве случаев прошли 15-20 лет назад, поэтому с тех пор они успели как следует измениться.
Тот самый случай, когда определённый персонаж куда известнее, чем исполнитель, который его играет. Имён большей части этих актёров вы наверняка даже не знали. При этом многие из них по сей день играют в кино и сериалах, просто по сравнению с их самыми главными ролями о последующем творчестве этих актёров известно гораздо меньшему количеству зрителей.
Сегодня мы вспомним об актёрах и актрисах, которые запомнились массовому зрителю одной-двумя ролями, после которых они либо завязали с карьерой в кино, либо стали сниматься в куда менее заметных проектах. И их лучшие времена в большинстве случаев прошли 15-20 лет назад, поэтому с тех пор они успели как следует измениться.
Тот самый случай, когда определённый персонаж куда известнее, чем исполнитель, который его играет. Имён большей части этих актёров вы наверняка даже не знали. При этом многие из них по сей день играют в кино и сериалах, просто по сравнению с их самыми главными ролями о последующем творчестве этих актёров известно гораздо меньшему количеству зрителей.
1. Крис Такер (49 лет)
Известен по ролям в фильмах «Пятый элемент» (1995) и трилогии «Час пик» (1998-2007).
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2. Томас Фрэнсис Уилсон (61 год)
Известен по роли Биффа Таннена в трилогии «Назад в будущее» (1985-1990).
3. Кристанна Локен (41 год)
Известна по роли робота T‑X в фильме «Терминатор 3: Восстание машин» (2003).
4. Каспер Ван Дин (51 год)
Известен по роли Джонни Рико в фильме «Звёздный десант» (1997).
6. Пол Хоган (81 год)
Известен по роли Майкла «Крокодила» Данди из серии фильмов об этом персонаже (1986-2001).
7. Эванна Линч (29 лет)
Известна по роли Полумны Лавгуд в серии фильмов о Гарри Поттере (2007-2011).
На самом деле можно упомянуть многих молодых актёров из «Гарри Поттера». Например, Бонни Райт (Джинни Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) или Гарри Меллинг (Дадли Дурсль). Но франшиза закончилась лишь 9 лет назад, и у ребят было гораздо меньше времени, чем у всех остальных в этом посте.
На самом деле можно упомянуть многих молодых актёров из «Гарри Поттера». Например, Бонни Райт (Джинни Уизли), Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс) или Гарри Меллинг (Дадли Дурсль). Но франшиза закончилась лишь 9 лет назад, и у ребят было гораздо меньше времени, чем у всех остальных в этом посте.
8. Джей Дэвидсон (52 года)
Известен по роли трансгендерной девушки Дил в фильме «Жестокая игра» (1992).
9. Питер Грин (55 лет)
Известен по роли злодеев в фильмах «Маска» (1994) и «Криминальное чтиво» (1994).
11. Барри Пеппер (50 лет)
Известен по ролям в фильмах «Спасти рядового Райана» (1998) и «Зелёная миля» (1999).
12. Эдвард Фёрлонг (43 года)
Известен по роли Джона Коннора в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991).
14. Рэй Парк (46 лет)
Известен по роли Дарта Мола в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999).
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Если автор их не видел - это не значит, что они известны только по тем фильмам, которые перечислены в посте.