Австралийского жука назвали в честь Ким Кардашьян

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Необычный жук, обнаруженный в Австралии местным жителем, поразил публику и вызвал зависть у множества девушек, получив прозвище "Ким Кардашьян" из-за своих выдающихся форм.
Австралийская наездница была шокирована, увидев возле своей конюшни настоящую Ким Кардашьян из мира насекомых, с огромными гламурными ресницами.
45-летняя Дженни Стамп нашла причудливого жука с удивительной переливчатой и мерцающей окраской в черно-белых тонах. в одном из загонов конюшни. Дженни живет в Орандж-Гроув, Западная Австралия.
"Я никогда раньше такого не видела, - признается Дженни. - Я поразилась, увидев, какие у него великолепные ресницы. Мы с приятелем, который был у нас и случайно обнаружил жука, не могли оторвать от него взгляд и тут же захотели узнать, что это было".
45-летняя Дженни Стамп нашла причудливого жука с удивительной переливчатой и мерцающей окраской в черно-белых тонах. в одном из загонов конюшни. Дженни живет в Орандж-Гроув, Западная Австралия.
"Я никогда раньше такого не видела, - признается Дженни. - Я поразилась, увидев, какие у него великолепные ресницы. Мы с приятелем, который был у нас и случайно обнаружил жука, не могли оторвать от него взгляд и тут же захотели узнать, что это было".
Как сообщают эксперты, необычный жук - это Rhipicera femorata, более известное как жук-радар. Как и у людей, его ресницы играют определенную роль в привлечении особ противоположного пола. В целом же ученые пока мало знают об этом насекомом, поскольку встречается оно крайне редко.
Как рассказал Маркус Риглер, профессор Института окружающей среды института Хоксбери при Университете Западного Сиднея, великолепные "ресницы" жука - вовсе не ресницы, а антенны - органы чувств насекомых. Усики-антенны предназначены для восприятия прикосновений, движения воздуха, тепла и вибрации, но, что важнее всего, они принимают и отправляют химические сигналы. "Это действительно важный орган, с его помощью насекомые находят источники пищи и партнеров по спариванию, а также избегают врагов, дыма, огня и других опасностей", - заявил профессор Риглер.
Когда Стамп поделилась фотографиями жука в интернете, многие девушки начали завидовать его великолепным ресницам.
Когда Стамп поделилась фотографиями жука в интернете, многие девушки начали завидовать его великолепным ресницам.
"Я очень завидую таким длинным ресницам", - написаал одина читательница. "Черно-белое никогда не смотрелось на мне так хорошо, не говоря уже об этих ресницах - за них стоит умереть", - поддержала ее другая.
Самое удивительное, что наиболее длинными усиками-"ресницами" могут похвастаться самцы жука-радара. У них они в восемь раз длиннее, чем у самок. Используя усики, самец может обнаружить феромоны, испускаемые самкой в период спаривания.
Самое удивительное, что наиболее длинными усиками-"ресницами" могут похвастаться самцы жука-радара. У них они в восемь раз длиннее, чем у самок. Используя усики, самец может обнаружить феромоны, испускаемые самкой в период спаривания.
Многое в образе жизни и привычках этих жуков пока еще остается загадкой для ученых. Считается, что на стадии личинок они могут паразитировать на цикадах, и что наиболее комфортная среда для них - болотистая местность. "Мы еще не до конца изучили их жизнь и в точности не знаем ее продолжительности, но можно предположить, что их жизненный цикл от яйца, через личинку и куколку к взрослой особи занимает несколько лет, - сказал Риглер. - Ключевые моменты жизненного цикла все еще не до конца известны: так, мы знаем, что взрослые жуки находят нимф или яйца цикад, чтобы откладывать свои яйца, но не представляем, как это происходит. Было бы здорово изучить это насекомое подробнее, но это может оказаться довольно сложным делом".
Что касается Дженни Стамп, для нее встреча с удивительным насекомым стала напоминанием о невероятных вещах, существующих в природе. "Существует много интереснейших насекомых, с которыми мы можем встретиться", - говорит она.
Что касается Дженни Стамп, для нее встреча с удивительным насекомым стала напоминанием о невероятных вещах, существующих в природе. "Существует много интереснейших насекомых, с которыми мы можем встретиться", - говорит она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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