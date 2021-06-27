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Австралийского жука назвали в честь Ким Кардашьян

Австралийского жука назвали в честь Ким Кардашьян (5 фото + 1 видео)

Автор:
27 июня 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Ким Кардашьян   животные   жук-радар   жуки   забавно   насекомые   необычно   
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Необычный жук, обнаруженный в Австралии местным жителем, поразил публику и вызвал зависть у множества девушек, получив прозвище "Ким Кардашьян" из-за своих выдающихся форм.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Ким Кардашьян   животные   жук-радар   жуки   забавно   насекомые   необычно   
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2  комментария
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497
Сергей Ковалев 38 минут назад
"Какие красивые ресницы"
. Эту мадам показывают с других ракурсов
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14k
vikklu Полчаса назад
Жук красивее.
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