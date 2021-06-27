Австралийского жука назвали в честь Ким Кардашьян

Многое в образе жизни и привычках этих жуков пока еще остается загадкой для ученых. Считается, что на стадии личинок они могут паразитировать на цикадах, и что наиболее комфортная среда для них - болотистая местность. "Мы еще не до конца изучили их жизнь и в точности не знаем ее продолжительности, но можно предположить, что их жизненный цикл от яйца, через личинку и куколку к взрослой особи занимает несколько лет, - сказал Риглер. - Ключевые моменты жизненного цикла все еще не до конца известны: так, мы знаем, что взрослые жуки находят нимф или яйца цикад, чтобы откладывать свои яйца, но не представляем, как это происходит. Было бы здорово изучить это насекомое подробнее, но это может оказаться довольно сложным делом".

Что касается Дженни Стамп, для нее встреча с удивительным насекомым стала напоминанием о невероятных вещах, существующих в природе. "Существует много интереснейших насекомых, с которыми мы можем встретиться", - говорит она.