Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков

Жительница австралийского города Дарвин была в шоке, обнаружив на дне своего бассейна около 20 миссулен - ядовитых "мышиных" пауков. Специалисты объяснили, в чем может быть вероятная причина такого нашествия пауков.
Лорен Меритт из города Дарвин в Австралии обнаружила на дне своего бассейна около 20 миссулен (мышиных пауков), которые пробыли там несколько дней подряд. Некоторые особи были мертвы, а другие ползали по дну. Специалисты предупредили, что в этом месяце из-за высоких температур многие представители этого рода появляются на задних дворах и в домах местных жителей.
Джулиан Брейсвелл из Pest2Kill, компании по борьбе с вредителями в восточном пригороде Сиднея, сказал, что обычно наибольшее число мышиных пауков обнаруживают именно в сентябре - это связывают с высокими температурами. "Пауки нередко попадают в бассейны. При этом, находясь в воде, они могут оставаться живыми довольно долго - до 24 часов," - рассказал эксперт.
Миссулен часто путают с австралийскими атрацидами, считающимися смертельно опасными для человека. Яд миссулен также опасен, но по статистике, эти пауки крайне редко впрыскивают его, и за много лет было отмечено всего несколько случаев отравления, которые даже не потребовали противоядия. "Мышиные пауки не так агрессивны, как атрациды, но они ядовиты, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Укус болезненный и может вызвать болезнь у маленьких детей," - продолжает эксперт.
Размеры пауков рода Missulena составляют 1-3 см. Английское название (mouse spiders, или мышиные пауки) эти пауки получили в связи с ошибочными представлениями о том, что они могут рыть глубокие норы, подобно мышам. Большинство видов обитает в Австралии. Около 1000 австралийцев ежегодно посещают больницы из-за укусов пауков. За последние 37 лет была зарегистрирована только одна смерть от укуса.
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