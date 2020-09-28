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Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков

Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков (4 фото)

Автор:
28 сентября 2020 21:03
Сообщество : Животные
Метки: австралия   дикая природа   животные   истории   насекомые   паук   пауки   фото   
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Жительница австралийского города Дарвин была в шоке, обнаружив на дне своего бассейна около 20 миссулен - ядовитых "мышиных" пауков. Специалисты объяснили, в чем может быть вероятная причина такого нашествия пауков.

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Метки: австралия   дикая природа   животные   истории   насекомые   паук   пауки   фото   
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Vacony 37 минут назад
даже не читая заголовок - это Австралия !
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