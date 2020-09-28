Австралийка обнаружила на дне своего бассейна 20 пауков

Миссулен часто путают с австралийскими атрацидами, считающимися смертельно опасными для человека. Яд миссулен также опасен, но по статистике, эти пауки крайне редко впрыскивают его, и за много лет было отмечено всего несколько случаев отравления, которые даже не потребовали противоядия. "Мышиные пауки не так агрессивны, как атрациды, но они ядовиты, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Укус болезненный и может вызвать болезнь у маленьких детей," - продолжает эксперт.