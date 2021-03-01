Оказалось, что дерево покрыто не каким-то там пухом или пылью — к нему прицепились тысячи волосатых гусениц.

«Вот это сцена из кошмаров. Даже если вы знакомы с длинными колоннами гусениц походного шелкопряда, вы наверняка никогда не видели дерево, полностью покрытое ими», — написали представители журнала в Facebook.