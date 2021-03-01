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Сообщество Удивительное рядом 52 поста • 9 подписчиков подписаться
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Что не так с этим деревом?

Что не так с этим деревом? (3 фото)

Автор:
01 марта 2021 19:02
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Австралия   животные   загадки природы   насекомые   ужасы   
1066
3

Фотография странного дерева с пушистым стволом, которую опубликовал в Facebook журнал Australian Geographic, привлекла внимание пользователей соцсети. Вот только объяснение этого, казалось бы, невинного феномена их шокировало.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   животные   загадки природы   насекомые   ужасы   
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7  комментариев
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45k
Albert GER 2 часа назад
Фобия что ли у автора?
Выпустите индюков на них.
Делов то.
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Пачо Эррера 7 минут назад
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39k
Андрей Бертон 49 минут назад
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Автор точно Mr. Jingles? Не Mrs.? Чего ужасного-то?
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2k
Ухалус Посовиномус Опиум для народа Час назад
А возьми это волосатое в руку, махом узнаешь, чего.
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57k
Опиум для народа Ухалус Посовиномус 50 минут назад
А зачем? Ты же не пишешь пост про то, какая ужасная крапива?
Или,гладя дворового котёнка,не думаешь что можешь подхватить токсоплазмоз,сальмонеллез и т.д?
А так-нормальное себе животное.
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в самом начале поста спойлер: "Australian"
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Mr. Jingles

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