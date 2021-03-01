Фотография странного дерева с пушистым стволом, которую опубликовал в Facebook журнал Australian Geographic, привлекла внимание пользователей соцсети. Вот только объяснение этого, казалось бы, невинного феномена их шокировало.
Оказалось, что дерево покрыто не каким-то там пухом или пылью — к нему прицепились тысячи волосатых гусениц.
«Вот это сцена из кошмаров. Даже если вы знакомы с длинными колоннами гусениц походного шелкопряда, вы наверняка никогда не видели дерево, полностью покрытое ими», — написали представители журнала в Facebook.
Гусеницы походного шелкопряда обычно вылупляются недалеко от деревьев и питаются корой и листьями. Они перемещаются в новые места кормежки, собираясь в длинные колонны или процессии, отчего и получили свое название. Так что еще неизвестно, что хуже — наткнуться на дерево выше или встретить вот такую колонну из 200+ гусениц на дороге:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Выпустите индюков на них.
Делов то.
Или,гладя дворового котёнка,не думаешь что можешь подхватить токсоплазмоз,сальмонеллез и т.д?
А так-нормальное себе животное.