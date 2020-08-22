Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда охранником

Хорошо работать в дружном коллективе с приятными коллегами, правда? Есть с кем пообщаться, посмеяться над шуткой - ну невозможно же весь день молчать. А теперь представьте, что вам предложили в качестве коллеги кошку.
Именно это произошло в больнице Epworth Hospital в Ричмонде, Мельбурн, Австралия. Кот по кличке Элвуд стал одним из охранников, который следит за соблюдением закона и порядка на территории этого медицинского учреждения.
Коллега Элвуда, Шантель Троллип, рассказала о ценном четвероногом сотруднике и его работе.
Коллега Элвуда, Шантель Троллип, рассказала о ценном четвероногом сотруднике и его работе.
Судя по всему, нанимать кошек сейчас модно. Это уже не первый такой случай
По словам Шантель, которая работает патологоанатомом, Элвуда почти каждый день видели у главного входа в больницу - где-то в течение последнего года. Он либо "охранял" фасад здания, обнюхивая всех посетителей, либо загорал в ближайших кустах.
Однажды, придя на работу, Троллип заметила на Элвуде ошейник с какой-то биркой. На бирке было указано, что кот является сотрудником службы безопасности больницы.
А потом у него появился собственный бейджик! И он точно такой же, как бейджи сотрудников охраны, вплоть до кодов вызова на обратной стороне.
Вот так живой интерес Элвуда к поддержанию общественного порядка в больнице позволил ему получить достойную работу охранника. Поздравляем тебя, Элвуд!
Тем не менее, важно отметить, что его распорядок дня на самом деле не изменился, поскольку он по-прежнему выполняет те же две функции: охраняет дверь, следя за тем, чтобы никто не входил без уплаты налога на домашних животных, и бездельничает на солнышке.
Тем не менее, важно отметить, что его распорядок дня на самом деле не изменился, поскольку он по-прежнему выполняет те же две функции: охраняет дверь, следя за тем, чтобы никто не входил без уплаты налога на домашних животных, и бездельничает на солнышке.
"Он милый и дружелюбный, но не слишком ласковый. Ему нравится, когда его гладят, но без фанатизма. В конце концов, он наш "безопасник" и у него ответственная работа", - говорит Шантель.
При этом сначала никто не знал, что это за кот и есть ли у него дом. Думали, что приблудный, но потом выяснилось, что Элвуд живет через дорогу от больницы, у него есть любящая семья и брат-близнец по кличке Джейк. Просто коту нравится приходить каждый день на работу!
"Он никогда не пытается попасть внутрь, наверное, автоматические двери на него не реагируют из-за его размера, - добавляет Шантель Троллип. - Для него на улице ставят миску с водой, там у него рабочее место".
По мнению Шантель, кот Элвуд отлично дополняет службу безопасности больницы. "Думаю, что любые потенциальные преступники сразу откажутся от своих намерений под натиском его мурлыкания и мяукания. Любой недоброжелатель автоматически изменит свои планы, увидев Элвуда. Это и есть его метод работы", - говорит она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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