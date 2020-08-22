Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда охранником

При этом сначала никто не знал, что это за кот и есть ли у него дом. Думали, что приблудный, но потом выяснилось, что Элвуд живет через дорогу от больницы, у него есть любящая семья и брат-близнец по кличке Джейк. Просто коту нравится приходить каждый день на работу!