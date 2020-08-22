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Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда охранником

Кот целый год слонялся вокруг больницы, а потом его взяли туда охранником (10 фото)

Автор:
22 августа 2020 12:54
Сообщество : Животные
Метки: австралия   животные   забавная история   забавно   кот   котик   охранник   
199
10
Хорошо работать в дружном коллективе с приятными коллегами, правда? Есть с кем пообщаться, посмеяться над шуткой - ну невозможно же весь день молчать. А теперь представьте, что вам предложили в качестве коллеги кошку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   животные   забавная история   забавно   кот   котик   охранник   
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6  комментариев
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5k
Nikita 54 минуты назад
Вот так взяли и раскрыли парня. Работал себе "в чёрную", а тут такое... Налоги не платил, в ПФ отчисленийне делал

Молодцы! С душой подошли ребята к делу!
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78k
Taras Kozalupko 50 минут назад
Кота патологоанатом прикармливает, обрезками с работы
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18k
С.В. Taras Kozalupko 11 минут назад
Да ладно, у них нет ато, откуда столько обрезков?
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78k
Taras Kozalupko С.В. Минуту назад
Жирных много ложится на операции по уменьшению пуза
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49
Михаил Час назад
Его в терапию надо перевести, интерном.
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45k
alertol Михаил Полчаса назад
Я думаю из него получился бы отличный психолог
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