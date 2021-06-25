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Пьяные депутаты "ЕР" на катере протаранили лодку и убили человека

Пьяные депутаты "ЕР" на катере протаранили лодку и убили человека (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: Жигулевский заповедник   авария   видео   депутаты   катер   скр   
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Инцидент произошел неделю назад, но уголовное дело возбудили только сегодня.

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Метки: Жигулевский заповедник   авария   видео   депутаты   катер   скр   
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7  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник 20 минут назад
да им всем насрать на народ. тут нового ни чего нет
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7k
Barachek_Obachek 2 минуты назад
Почему до сих пор не разогнали Куйбышевскую транспортную прокуратуру? Именно из-за бездействия и укрывательства пьяным депутатам всё сходит с рук.
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2k
Frank Borman 4 минуты назад
Ну. бывает. Холоп внезапно выскочил перед баринами - сам виноват. Не думайте о нем, бабы новых нарожают.
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848
Алксандр Шевченко 6 минут назад
Шайка пида@асов, что депутаты оба, семью оставили без кормильца. Да и женщину с ребёнком на лодке, вдруг пробита или ещё что. Что менты, 6 дней покрывали, ждали реакции вдруг на тормозах сойдёт. А потом почему вы полицию и росгвардию не любите, поэтому.
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995
голландец 15 минут назад
"народные" депутаты от ЕР. этим всё сказано
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3k
Brataxe 15 минут назад
Такое чувство, что в думе один Хинштейн работает. Постоянно во всё лезет, запросы шлет.
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