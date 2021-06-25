Пьяные депутаты "ЕР" на катере протаранили лодку и убили человека

В Самарской области в районе Жигулевского заповедника на реке Волге катер протаранил надувную лодку, в которой находилась семья с маленьким ребенком. От удара находившийся в ПВХ-лодке 32-летний отец семейства вылетел за борт и утонул. А катер с 5-6 людьми на борту спешно уплыл, вернувшись лишь через 15 минут, но уже с водителем и только двумя пассажирами.





Как оказалось, катер "Фьорд-460" принадлежит Жигулевскому заповеднику. В момент столкновения в моторной лодке находились два депутата думы Жигулевска от "Единой России" - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, и Юрий Погиблов. Именно они вернулись на место происшествия через 15 минут. За рулевым колесом находился инспектор по охране окружающей среды. Из всей компании только он один был трезв. Личности остальных пассажиров, которых "экстренно эвакуировали" - неизвестны.