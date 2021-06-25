Пьяные депутаты "ЕР" на катере протаранили лодку и убили человека

Инцидент произошел неделю назад, но уголовное дело возбудили только сегодня.
В Самарской области в районе Жигулевского заповедника на реке Волге катер протаранил надувную лодку, в которой находилась семья с маленьким ребенком. От удара находившийся в ПВХ-лодке 32-летний отец семейства вылетел за борт и утонул. А катер с 5-6 людьми на борту спешно уплыл, вернувшись лишь через 15 минут, но уже с водителем и только двумя пассажирами.
Как оказалось, катер "Фьорд-460" принадлежит Жигулевскому заповеднику. В момент столкновения в моторной лодке находились два депутата думы Жигулевска от "Единой России" - Юрий Краснобаев, который также является директором заповедника, и Юрий Погиблов. Именно они вернулись на место происшествия через 15 минут. За рулевым колесом находился инспектор по охране окружающей среды. Из всей компании только он один был трезв. Личности остальных пассажиров, которых "экстренно эвакуировали" - неизвестны.
Только благодаря реакции депутата Госдумы Александра Хинштейна разбирательство по этому вопиющему случаю удалось сдвинуть с мертвой точки. Чиновник направил обращения по факту происшествия в Генпрокуратуру и Следственный комитет. И если местная Куйбышевская транспортная прокуратура на протяжении недели ничего не предпринимала, то после "выноса сора из избы" на федеральный уровень начались многочисленные проверки. СКР сегодня возбудил уголовное дело по ст. ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее смерть человека). Уже известно, что водитель катера совершил грубое нарушение - пересек судовой ход под углом.
Также участникам грозит наказание по ст.125 УК ("Оставление в опасности"). Но это если подтвердится версия пострадавшей Ольги Безруковой, которая утверждает, что ей с 5-летним сыном, на глазах которых муж и отец камнем ушел под воду, никто из находившихся в катере не помог.
У депутата Юрия Краснобаева своя версия происшествия:
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Тело погибшего Дениса Безрукова до сих пор не нашли. Александр Хинштейн намерен инициировать исключение из партии "ЕР" находившихся в катере депутатов.
Обновление: только что стало известно, что депутата Краснобаева уволили с должности директора Жигулёвского заповедника.
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