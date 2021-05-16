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В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту

В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 мая 2021 13:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   видео   железная дорога   озеро   соляная кислота   сша   
2765
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В результате аварии, по крайней мере, 28 вагонов оказались на земле. И из двух цистерн в начала вытекать соляная кислота.

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Метки: авария   видео   железная дорога   озеро   соляная кислота   сша   
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19  комментариев
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833
grihon 2 часа назад
Знает каждый дипломат, это Путин виноват.
А там шпилей рядом нет?
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28
Елена Букреева 52 секунды назад
Ужас какой...
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30k
Азат Баширов 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Сидор Сидоров 45 минут назад
Всё понятно: коррупция, всё разворовали, за полотном и подвижным составом не следят и не обслуживают...
Страна – печатный станок зелёных бумажек.
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41k
parallax 50 минут назад
Бедные рыбки.
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−127
Иосиф Час назад
Сорос после успешного банкротства ссср тренируется на своих для последующих диверсий за океаном.
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27k
Netyn Час назад
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30k
Минчанин 2 часа назад
Ну, значит, рядом нужно разлить ещё и цистерну с раствором щёлочи.
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10k
Bill 2 часа назад
Это другое!
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10k
ГородДомов 2 часа назад
соляная кислота. это серьёзнее " новичка"
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15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Ну вы поняли...

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2k
Olegsky 2 часа назад
Петров и Баширов. Всё понятно
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