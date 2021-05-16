В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту



Местный новостной канал WCCO поделился снимками с воздуха, на которых можно было увидеть несколько цистерн и платформ, перевёрнутых на берегу озера. Часть из них полностью разрушена.

Следователи выясняют по какой причине произошла авария.

Сотрудники службы экстренной помощи рекомендуют жителям этого района оставаться в домах до окончания ликвидации аварии.