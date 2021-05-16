В США сошёл с рельсов грузовой поезд, перевозивший соляную кислоту

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В результате аварии, по крайней мере, 28 вагонов оказались на земле. И из двух цистерн в начала вытекать соляная кислота.
В американском городе Альберт-Ли (штат Миннесота) в 13:00 по местному времени при невыясненных обстоятельствах сошел с рельсов грузовой поезд. Ситуация усугубляется тем, что авария произошла в непосредственной близости с озером. Представители железнодорожной компании Union Pacific , подтвердили эту информацию, сообщив также, что никто из машинистов не пострадал. В настоящий момент на месте аварии работают аварийные службы, но масштабы утечки кислоты не выяснены.
Местный новостной канал WCCO поделился снимками с воздуха, на которых можно было увидеть несколько цистерн и платформ, перевёрнутых на берегу озера. Часть из них полностью разрушена.
Следователи выясняют по какой причине произошла авария.
Сотрудники службы экстренной помощи рекомендуют жителям этого района оставаться в домах до окончания ликвидации аварии.
Sky4 over the scene of a Union Pacific train that derailed in Albert Lea.— Nick Streiff (@nickstreiff) May 15, 2021
28 train cars left the tracks -- officials are still working to determine what was in them. A HAZMAT team is assisting. @WCCO pic.twitter.com/Q6oCpINggm
Для справки: соляная кислота - сильнодействующее коррозионное вещество. Она является одной из самых сильных кислот. Эту кислоту применяют для получения хлоридов различных металлов, органических полупродуктов и синтетических красителей, уксусной кислоты, активированного угля, различных клеев, гидролизного спирта, в гальванопластике. Ее используют в металлургии, в кожевенной промышленности и во многих других областях. Но в чистом виде она очень опасна для здоровья. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Очень опасны туман и пары хлороводорода, образующиеся при взаимодействии с воздухом концентрированной кислоты. Они раздражают слизистые оболочки и дыхательные пути. При увеличении кислотности водоемов в них погибает рыба, сокращается число видов водных животных, водорослей и бактерий.
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А там шпилей рядом нет?
Страна – печатный станок зелёных бумажек.
Ща позанудствуем, посчитаем.
Плотность самой концентрированной кислоты будет 1.19 г/мл. Или 1190 г/л.
Содержание чистой кислоты (HCl) в этом растворе максимум 38 процентов.
То есть, в одном килограмме концентрированной кислоты кислоты содержится 380 грамм чистого вещества.
В одном литре, соответственно 452 грамм чистого вещества.
Проверяем по таблице: https://www.freechemistry.ru/sprav/pl-hcl.htmhttps://www.freechemistry.ru/sprav/pl-hcl.htm
всё верно, при концентрации 38 процентов и плотности 1.1885 г/л в одном литре раствора содержится 451.6 грамм чистой кислоты.
Делим на молярную массу 36.5 г/моль.
Это 12.37 моль чистой кислоты (в таблице указано более точное значение - 12.39 моль).
По уравнению реакции нейтрализации мы знаем, что на 1 моль кислоты требуется 1 моль щёлочи.
Если брать сухую щёлочь, то её молярная масса равна 40 г/моль. То есть, для нейтрализации одного моля кислоты требуется 40 грамм сухой щёлочи (на самом деле, чуть больше, потому что содержание чистого гидроксида натрия в сухой щёлочи не превышает 98.5 процентов).
А для нейтрализации 1 литра концентрированной соляной кислоты, в котором содержится 12.39 моль чистой кислоты требуется примерно 496 грамм сухой щёлочи (40*12.39).
Теперь к растворам. Чтобы не считать долго, возьмём табличные значения для 46 % раствора щёлочи, который производится промышленным способом и может перевозиться в цистернах.
https://www.freechemistry.ru/sprav/pl-naoh.htmhttps://www.freechemistry.ru/sprav/pl-naoh.htm
Для этой концентрации в литре щёлочи
содержится 17.11 моль нашего вещества.
То есть, 1 литр такой щёлочи нейтрализует 1.38 литра кислоты (17.11 моль/л против 12.39 моль/л).
Для нейтрализации двух цистерн соляной кислоты хватит полутора цистерн раствора щёлочи того же объёма.
Всё просто:)
http://www.rusfact.ru/node/98715http://www.rusfact.ru/node/98715
Далее. Место. Если из названия города убрать арабскую приставку "аль-", получается первоначально домусульманское название Берт-ли. А как известно, в китайском языке нет мягкой "л", поэтому, что точнее, имя города Бертри - естественно, "т" в разговоре не проговаривается.
Итак, про что говорится в новости? Про Сол-с-Берри. Какие вам ещё нужны доказательства?!