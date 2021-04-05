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Танк стволом вспорол фуру на трассе в Новосибирской области

Танк стволом вспорол фуру на трассе в Новосибирской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 13:05
Сообщество : Военное
Метки: CVO   Ордынское шоссе   авария   башня   видео   ствол   танк   
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При транспортировке башня боевой машины внезапно повернулась и серьезно повредила термобудку большегруза. К счастью, ствол не задел кабину - никто не пострадал.

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Метки: CVO   Ордынское шоссе   авария   башня   видео   ствол   танк   
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28k
a.fey 52 минуты назад
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19
Александр Калганов Полчаса назад
Т-62- музейный экспонат? Скорее уж повезли списанный в частную коллекцию...
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324
Maximka Александр Калганов 24 минуты назад
да как то больше на Т-72 похож
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1k
Chris Taylor 37 минут назад
Полфуры это 4 метра?!
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8k
Andrey 38 минут назад
А мы с моим медведем уже запаслись попкорном))

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285
Vlad Час назад
То ли пушки крепкие, то ли фуры дохлые... Фура фигня хорошо хоть автобус с людьми не попался.
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9k
ГородДомов Час назад
танк почувствовал , что фура перевозит колбасу .))
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21k
Юрьевич 2 часа назад
Большегруз наверное американского производства, а танк советский... ну и не смог проехать мимо
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4k
livaneth 2 часа назад
Если танк - музейный экспонат, то возможно отсутствует привод поворота башни. Вот она и болтается свободно на погоне.
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7k
bum-bum livaneth 2 часа назад
или неисправен.
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1k
Лёха livaneth Час назад
Вообще-то дуло при транспортировке положено фиксировать. При совдепии был случай, у танка на ЖД платформе при перевозке башню раскрутило. По поезду встречному...
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Да легко отделался... могли и бахнуть!
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1k
Конь Юлий 2 часа назад
Ну не любят советские танки американскую технику!
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