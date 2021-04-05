Танк стволом вспорол фуру на трассе в Новосибирской области

При транспортировке башня боевой машины внезапно повернулась и серьезно повредила термобудку большегруза. К счастью, ствол не задел кабину - никто не пострадал.
На Ордынской трассе неподалеку от поселка Верх-Тула произошло необычное дорожное происшествие - стоявший на трале танк, дулом распором прицеп фуры, оставив "пробоину" длиной 4 метра.
В пресс-службе Центрального-военного округа (ЦВО) сообщили, что боевая машина - музейный экспонат. Однако куда везли танк там не рассказали.
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По словам очевидцев, во время транспортировки башня танка внезапно повернулась и стволом распорола левый борт термобудки большегруза. Как такое могло произойти, к сожалению, остается загадкой.
Командование новосибирского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводят проверку. В инциденте никто не пострадал.
Понедельник не задался и для белорусских военных. В Осиповичском районе ракетный комплекс "Точка-У" врезался в жилой дом и снес часть стены. По предварительным данным, механик водитель не справился с управлением.
"В доме и печка поехала, и стены нет. Я не знаю, в каком состоянии находятся конструкции в целом, для оценки этого нужны специалисты. Но вот визуально дом «поехал»", - рассказала хозяйка дома.
Руководство войсковой части 61 732, которой принадлежит военная техника, пообещало в кратчайшие сроки возместить причиненный ущерб.
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