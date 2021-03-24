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Перевозивший руду тепловоз врезался в другой поезд

Перевозивший руду тепловоз врезался в другой поезд (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 марта 2021 11:42
Метки: авария   видео   жезказган   казахстан   поезд   столкновение   тормоза   
653
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В Жезказгане, Казахстан, тепловоз с 17 грузовыми вагонами типа «думпкар» столкнулся с другим поездом из-за отказа тормозов. Несколько видеозаписей с места аварии были опубликованы в социальных сетях.

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Метки: авария   видео   жезказган   казахстан   поезд   столкновение   тормоза   
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5  комментариев
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984
Владимир Полчаса назад
Очень редкий электровоз ЭЛ21. ГДРовский еще. Жалко.
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7k
Barachek_Obachek Час назад
А говорят не может быстро остановиться. Сразу встал как вкопанный
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26k
Антон 2 часа назад
Я смотрю, ты весь тик-ток решил сюда перетащить.
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74
илья Антон 58 минут назад
я вот не сижу в тиктоке, и не знал об этом видео, да и много кто не знал
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26k
Антон илья Минуту назад
Ну так поставь и посмотри
Там далеко не только малолетки-тиктокеры, там полно интересных видео. Сам Дроздов Николай Николаевич там зарегистрирован, и видео интересные выкладывает. А сайт весь сюда тащить, если судить по пяти последним постам этого постера, думаю, смысла нет. Ну или оформить всё одним большим постом.
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