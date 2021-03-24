Перевозивший руду тепловоз врезался в другой поезд

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В Жезказгане, Казахстан, тепловоз с 17 грузовыми вагонами типа «думпкар» столкнулся с другим поездом из-за отказа тормозов. Несколько видеозаписей с места аварии были опубликованы в социальных сетях.
Видео содержит ненормативную лексику
Подробности инцидента
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